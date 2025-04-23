Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Перейра по-прежнему способен делать шоу и имеет в арсенале сумасшедшие удары и своеобразные трюки. Однако в последние годы он сбалансировал зрелищность и рациональность, что помогло ему добиться значительного прогресса в результатах. Бразилец — попросту неудобный соперник для большинства спортсменов. Он непредсказуем в стойке, постоянно меняет темп боя, комбинирует стили. Вдобавок Перейра довольно опасен и в партере благодаря хорошей джитсерской базе.

Это серьезный вызов для Магомедова. Представитель Германии тоже универсален и может давать качество во всех компонентах, но на бумаге явных козырей у него немного. Пожалуй, шанс немца — в посредственной обороне Перейры. Бразилец из-за своего стиля порой слишком оголяет тылы, действуя безрассудно в контексте защиты. Кроме того, на стороне Магомедова силовая борьба, тем более что процент успешных тейкдаунов у него довольно высок.

Резюмируя, отметим, что яркие сильные стороны есть у обоих. Зачастую поединки таких мастеров длятся всю дистанцию, а на повестке как раз три раунда — функционально и Перейра, и Магомедов далеки от идеала, но такой тайминг выдержать могут. Рискнем предположить, что как минимум до третьего раунда они доберутся.