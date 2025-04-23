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22 апреля 15:34ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Уроженец Дагестана может ворваться в топ-15
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между бразильцем Мишелем Перейрой и немцем Абусупьяном Магомедовым. Сумеет ли уроженец Дагестана продлить победную серию?

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Статистика

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Перейра

 

Магомедов

Бразилия

Страна

Германия / Россия

31

Возраст

34

45

Бои

34

31 (11 / 9 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

27 (14 / 7 / 6)

12 (2 / 1 / 8 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

6 (2 / 2 / 2 / 0)

0

Ничьи

1

2

Без результата

0

14

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

185,5

Рост (см)

188

185,5

Размах рук (см)

198

106,5

Размах ног (см)

109

Мишель Перейра

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В 12 лет начал заниматься карате, с 16 лет — бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в этих видах спорта. В профессиональных MMA выступает с 2011 года, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. В 2017-м завоевал пояс SBC в полусреднем дивизионе, в 2019-м дебютировал в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл девять боев при трех поражениях. В последнем поединке в октябре техническим нокаутом в пятом раунде уступил Энтони Эрнандесу и прервал серию из восьми побед.

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Абусупьян Магомедов

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Уроженец Дагестана, по национальности кумык. С детства занимался борьбой, а после переезда в Германию освоил кикбоксинг и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, становился чемпионом GMC в полусреднем весе и и Superior FC — в полусреднем и среднем. Бился под эгидой PFL, где доходил до финала Гран-при в среднем весе. В UFC дебютировал в сентябре 2022-го, нокаутировав Дастина Штольцфуса за 19 секунд. Затем потерпел два подряд поражения, но после одержал столько же побед. В последнем поединке в октябре удушающим приемом в третьем раунде одолел Брунно Феррейру.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ПерейрыПобеда МагомедоваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,672,262,371,55

Прогноз на бой

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Перейра по-прежнему способен делать шоу и имеет в арсенале сумасшедшие удары и своеобразные трюки. Однако в последние годы он сбалансировал зрелищность и рациональность, что помогло ему добиться значительного прогресса в результатах. Бразилец — попросту неудобный соперник для большинства спортсменов. Он непредсказуем в стойке, постоянно меняет темп боя, комбинирует стили. Вдобавок Перейра довольно опасен и в партере благодаря хорошей джитсерской базе.

Это серьезный вызов для Магомедова. Представитель Германии тоже универсален и может давать качество во всех компонентах, но на бумаге явных козырей у него немного. Пожалуй, шанс немца — в посредственной обороне Перейры. Бразилец из-за своего стиля порой слишком оголяет тылы, действуя безрассудно в контексте защиты. Кроме того, на стороне Магомедова силовая борьба, тем более что процент успешных тейкдаунов у него довольно высок.

Резюмируя, отметим, что яркие сильные стороны есть у обоих. Зачастую поединки таких мастеров длятся всю дистанцию, а на повестке как раз три раунда — функционально и Перейра, и Магомедов далеки от идеала, но такой тайминг выдержать могут. Рискнем предположить, что как минимум до третьего раунда они доберутся.

Полный кард, где смотреть бой Перейра Магомедов

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Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Шоу стартует в воскресенье, 27 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Перейра Магомедов стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия) Карлос Пратес (Бразилия). Полусредний вес;
  • Энтони Смит (США) Жанг Мингианг (Китай). Полутяжелый вес;
  • Гига Чикадзе (Грузия) — Дэвид Онама (Уганда). Полулегкий вес;
  • Мишель Перейра (Бразилия) — Абусупьян Магомедов (Германия). Средний вес;
  • Рэнди Браун (Ямайка) — Николас Далби (Дания). Полусредний вес;
  • Икрам Алискеров (Россия) — Андре Муниз (Бразилия). Средний вес;

Прелимы

  • Мэтт Шнелл (США) — Джимми Флик (США). Наилегчайший вес;
  • Эван Элдер (США) — Гаудж Янг (США). Легкий вес;
  • Крис Гутьеррес (США) — Джон Кастанеда (США). Полулегкий вес;
  • Д'Амон Блэкшир (США) — Хеили Алатенг (Китай). Легчайший вес;
  • Малколм Веллмейкер (США) — Кэмерон Саайман (ЮАР). Легчайший вес;
  • Жаклин Аморим (Бразилия) — Полиана Виана (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Тимоти Куамба (США) — Роберто Ромеро (Мексика). Полулегкий вес;
  • Челси Чендлер (США) — Джозелин Эдвардс (Панама). Женский легчайший вес.

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