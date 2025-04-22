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21 апреля 19:54ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Иэн Мачадо Гэрри — Карлос Пратес, 27 апреля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Ирландец возвращается после поражения от Шавката Рахмонова
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между ирландцем Иэном Мачадо Гэрри и бразильцем Карлосом Пратесом. Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты на этот бой.

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Статистика

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Мачадо Гэрри

 

Пратес

Ирландия

Страна

Бразилия

27

Возраст

31

16

Бои

27

15 (7 / 1 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (16 / 3 / 2)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (2 / 3 / 1)

7

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

13

190,5

Рост (см)

185,5

189

Размах рук (см)

198

106,5

Размах ног (см)

110,5

Иэн Мачадо Гэрри

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Начал заниматься боксом в десятилетнем возрасте, впоследствии освоил дзюдо и получил черный пояс. С 2019 года выступает в профессиональных MMA. В 2021-м стал чемпионом Cage Warriors в полусреднем весе, после чего перешел в UFC. В новом промоушене выиграл первые восемь боев. В последнем поединке в декабре единогласным решением судей уступил Шавкату Рахмонову и потерпел первое поражение в карьере.

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Карлос Пратес

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В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Был чемпионом SFT в полусреднем весе. В 2023 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена выиграл все четыре боя нокаутами. В последнем поединке в ноябре финишировал Нила Мэгни в первом раунде. Всего идет на серии из 11 побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа Мачадо ГэрриПобеда ПратесаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,722,172,651,45

Прогноз на бой

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Очень интригующая афиша в контексте рейтинговых раскладов и титульной гонки. Мачадо Гэрри несколько месяцев назад был в шаге от статуса главного претендента и дал очень конкурентный бой Рахмонову, но теперь может стать своеобразным трамплином для Пратеса. В UFC явно впечатлены бразильцем, и его потенциал действительно очевиден. Чего стоит хотя бы тот факт, что Пратес выиграл все четыре боя в промоушене прямыми нокаутами не позднее второго раунда.

Собственно, бразилец демонстрирует агрессивный стиль и предпочитает работать в стойке. Мачадо Гэрри же в последнее время становится всё более рациональным, и похоже, что в предстоящем поединке ему предстоит буквально выживать на первых минутах и стремиться затянуть бой.

Лишь трижды Пратес доходил до решения судей, причем пятираундовых противостояний у него вовсе не было. В этом смысле у Мачадо Гэрри есть преимущество, и в прошлом бою он доказал, что функционально очень хорош. Кроме того, на стороне ирландца универсальность. Он может перевоплощаться из ударника в борца в зависимости от соперника, тогда как Пратес — явный нокаутер и амбассадор разборок на верхнем этаже.

Резюмируя, видим больше опций для победы у Мачадо Гэрри. Но козыри Пратеса настолько мощны и опасны, что ставка на исход кажется очень рискованной. При этом и с тоталом особо не поиграешь: длинный бой — в пользу ирландца, короткий — скорее, финиш для бразильца. Итак, рискнем предположить, что всё же победит Мачадо Гэрри, так как соперников такого уровня у Пратеса пока не было.

Полный кард, где смотреть бой Мачадо Гэрри Пратес

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Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Шоу стартует в воскресенье, 27 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Мачадо Гэрри Пратес стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия) Карлос Пратес (Бразилия). Полусредний вес;
  • Энтони Смит (США) Жанг Мингианг (Китай). Полутяжелый вес;
  • Гига Чикадзе (Грузия) — Дэвид Онама (Уганда). Полулегкий вес;
  • Мишель Перейра (Бразилия) — Абусупьян Магомедов (Германия). Средний вес;
  • Рэнди Браун (Ямайка) — Николас Далби (Дания). Полусредний вес;
  • Икрам Алискеров (Россия) — Андре Муниз (Бразилия). Средний вес;

Прелимы

  • Мэтт Шнелл (США) — Джимми Флик (США). Наилегчайший вес;
  • Эван Элдер (США) — Гаудж Янг (США). Легкий вес;
  • Крис Гутьеррес (США) — Джон Кастанеда (США). Полулегкий вес;
  • Д'Амон Блэкшир (США) — Хеили Алатенг (Китай). Легчайший вес;
  • Малколм Веллмейкер (США) — Кэмерон Саайман (ЮАР). Легчайший вес;
  • Жаклин Аморим (Бразилия) — Полиана Виана (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Тимоти Куамба (США) — Роберто Ромеро (Мексика). Полулегкий вес;
  • Челси Чендлер (США) — Джозелин Эдвардс (Панама). Женский легчайший вес.

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