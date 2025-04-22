Иэн Мачадо Гэрри — Карлос Пратес, 27 апреля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Очень интригующая афиша в контексте рейтинговых раскладов и титульной гонки. Мачадо Гэрри несколько месяцев назад был в шаге от статуса главного претендента и дал очень конкурентный бой Рахмонову, но теперь может стать своеобразным трамплином для Пратеса. В UFC явно впечатлены бразильцем, и его потенциал действительно очевиден. Чего стоит хотя бы тот факт, что Пратес выиграл все четыре боя в промоушене прямыми нокаутами не позднее второго раунда.

Собственно, бразилец демонстрирует агрессивный стиль и предпочитает работать в стойке. Мачадо Гэрри же в последнее время становится всё более рациональным, и похоже, что в предстоящем поединке ему предстоит буквально выживать на первых минутах и стремиться затянуть бой.

Лишь трижды Пратес доходил до решения судей, причем пятираундовых противостояний у него вовсе не было. В этом смысле у Мачадо Гэрри есть преимущество, и в прошлом бою он доказал, что функционально очень хорош. Кроме того, на стороне ирландца универсальность. Он может перевоплощаться из ударника в борца в зависимости от соперника, тогда как Пратес — явный нокаутер и амбассадор разборок на верхнем этаже.

Резюмируя, видим больше опций для победы у Мачадо Гэрри. Но козыри Пратеса настолько мощны и опасны, что ставка на исход кажется очень рискованной. При этом и с тоталом особо не поиграешь: длинный бой — в пользу ирландца, короткий — скорее, финиш для бразильца. Итак, рискнем предположить, что всё же победит Мачадо Гэрри, так как соперников такого уровня у Пратеса пока не было.