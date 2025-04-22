Иэн Мачадо Гэрри — Карлос Пратес, 27 апреля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между ирландцем Иэном Мачадо Гэрри и бразильцем Карлосом Пратесом. Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты на этот бой.
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Мачадо Гэрри
Пратес
Ирландия
Страна
Бразилия
27
Возраст
31
16
Бои
27
15 (7 / 1 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (16 / 3 / 2)
1 (0 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (2 / 3 / 1)
7
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
13
190,5
Рост (см)
185,5
189
Размах рук (см)
198
106,5
Размах ног (см)
110,5
Начал заниматься боксом в десятилетнем возрасте, впоследствии освоил дзюдо и получил черный пояс. С 2019 года выступает в профессиональных MMA. В 2021-м стал чемпионом Cage Warriors в полусреднем весе, после чего перешел в UFC. В новом промоушене выиграл первые восемь боев. В последнем поединке в декабре единогласным решением судей уступил Шавкату Рахмонову и потерпел первое поражение в карьере.
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В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Был чемпионом SFT в полусреднем весе. В 2023 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена выиграл все четыре боя нокаутами. В последнем поединке в ноябре финишировал Нила Мэгни в первом раунде. Всего идет на серии из 11 побед.
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Очень интригующая афиша в контексте рейтинговых раскладов и титульной гонки. Мачадо Гэрри несколько месяцев назад был в шаге от статуса главного претендента и дал очень конкурентный бой Рахмонову, но теперь может стать своеобразным трамплином для Пратеса. В UFC явно впечатлены бразильцем, и его потенциал действительно очевиден. Чего стоит хотя бы тот факт, что Пратес выиграл все четыре боя в промоушене прямыми нокаутами не позднее второго раунда.
Собственно, бразилец демонстрирует агрессивный стиль и предпочитает работать в стойке. Мачадо Гэрри же в последнее время становится всё более рациональным, и похоже, что в предстоящем поединке ему предстоит буквально выживать на первых минутах и стремиться затянуть бой.
Лишь трижды Пратес доходил до решения судей, причем пятираундовых противостояний у него вовсе не было. В этом смысле у Мачадо Гэрри есть преимущество, и в прошлом бою он доказал, что функционально очень хорош. Кроме того, на стороне ирландца универсальность. Он может перевоплощаться из ударника в борца в зависимости от соперника, тогда как Пратес — явный нокаутер и амбассадор разборок на верхнем этаже.
Резюмируя, видим больше опций для победы у Мачадо Гэрри. Но козыри Пратеса настолько мощны и опасны, что ставка на исход кажется очень рискованной. При этом и с тоталом особо не поиграешь: длинный бой — в пользу ирландца, короткий — скорее, финиш для бразильца. Итак, рискнем предположить, что всё же победит Мачадо Гэрри, так как соперников такого уровня у Пратеса пока не было.
Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Шоу стартует в воскресенье, 27 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Мачадо Гэрри — Пратес стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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