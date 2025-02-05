Дерек Чисора — Отто Валлин, 8 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Чисору регулярно списывают со счетов, а он не устает доказывать, что по-прежнему конкурентоспособен на высоком уровне. Две победы после поражения от Фьюри вдобавок продемонстрировали, что британский ветеран остается готов и на десятираундовые противостояния. Конечно, во второй половине боя он просядет с более высокой вероятностью, чем Валлин. Но как минимум до этого агрессивный Чисора точно может забрать несколько раундов.

Как несложно заметить, быстрой развязки здесь не ждем. Валлину наверняка придется переждать стартовый напор англичанина и попробовать перехватить инициативу. Рисковать и ввязываться в открытую драку шведу не с руки, иначе его перспективы в тяжелом дивизионе ещё сильнее упадут.

Резюмируя, ожидаем подсчета судейских очков и не выбираем конкретного победителя.