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5 февраля 15:33ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Дерек Чисора — Отто Валлин, 8 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Скандальный британский ветеран против крепкого шведа
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

В субботу, 8 февраля, в Манчестере пройдет вечер бокса. Главным событием турнира станет поединок в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между англичанином Дереком Чисорой и шведом Отто Валлином. Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Чисора

 

Валлин

Англия

Страна

Швеция

41

Возраст

34

48

Бои

30

35 (23)

Победы (нокауты)

27 (15)

13 (4)

Поражения (нокауты)

2 (1)

0

Без результата

1

20

Место в рейтинге BoxRec (тяжелый вес)

24

188

Рост (см)

197

188

Размах рук (см)

198

Правша

Стойка

Левша

Дерек Чисора

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На профессиональном ринге выступает с 2007 года. В 2012-м впервые бился за титул чемпиона мира (WBC), но проиграл Виталию Кличко. Был обладателем поясов WBA и WBO International, WBO Inter-Continental и других. В 2022-м вновь бился за титул чемпиона мира по версии WBC, но на этот раз уступил Тайсону Фьюри. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем бою в июле одолел Джо Джойса единогласным решением судей.

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Отто Валлин

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Начал заниматься боксом в 15-летнем возрасте, на любительском уровне завоевал несколько медалей чемпионатов Швеции. В 2013 году перешел на профессиональный ринг. Всю карьеру проводит в тяжелом весе, в 2017-м выиграл пояс WBA Continental в этой категории. В 2019 году бился с Тайсоном Фьюри и потерпел первое поражение в карьере. После этого вышел на серию из шести побед, в том числе над Муратом Гассиевым. Затем уступил Энтони Джошуа, а в последнем поединке в июле закрыл поражение, нокаутировав Онориоде Эвариеми в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЧисорыПобеда ВаллинаТМ (9,5)ТБ (9,5)
PARI2,751,522,751,40

Прогноз на бой

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Чисору регулярно списывают со счетов, а он не устает доказывать, что по-прежнему конкурентоспособен на высоком уровне. Две победы после поражения от Фьюри вдобавок продемонстрировали, что британский ветеран остается готов и на десятираундовые противостояния. Конечно, во второй половине боя он просядет с более высокой вероятностью, чем Валлин. Но как минимум до этого агрессивный Чисора точно может забрать несколько раундов.

Как несложно заметить, быстрой развязки здесь не ждем. Валлину наверняка придется переждать стартовый напор англичанина и попробовать перехватить инициативу. Рисковать и ввязываться в открытую драку шведу не с руки, иначе его перспективы в тяжелом дивизионе ещё сильнее упадут.

Резюмируя, ожидаем подсчета судейских очков и не выбираем конкретного победителя.

Где смотреть бой Чисора Валлин

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Боксерский вечер пройдет на «Co-OP LIVE Arena» в Манчестере (Великобритания). Турнир начнется в субботу, 8 февраля, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Чисора — Валлин стоит ожидать не ранее полуночи.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Дерек Чисора (Англия) — Отто Валлин (Швеция). Тяжелый вес;
  • Масуд Абдулла (Англия) — Зак Миллер (Англия). Полулегкий вес. Бой за пояс Содружества;
  • Джек Рафферти (Англия) — Риз Макмиллан (Англия). Первый полусредний вес. Бой за пояса Британии и Содружества;
  • Уолтер Фьюри (Англия) — Джо Харди (Англия). Средний вес;
  • Натан Хини (Англия) — Софьян Хати (Франция). Средний вес;
  • Нельсон Хиса (Албания) — Тодорче Цветков (Северная Македония). Тяжелый вес. Бой за пояс WBO European;
  • Джо Купер (Англия) — Артём Спатар (Эстония). Средний вес;
  • Льюис Уильямс (Англия) — Кристиан Увака (Италия). Тяжелый вес;
  • Жермейн Дхливайо (Англия) — Марк Батлер (Англия). Второй полулегкий вес;
  • Лейтон Бирчалл (Англия) — Стивен Джексон (Англия). Второй легчайший вес.
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