Дерек Чисора — Отто Валлин, 8 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 8 февраля, в Манчестере пройдет вечер бокса. Главным событием турнира станет поединок в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между англичанином Дереком Чисорой и шведом Отто Валлином. Кто окажется сильнее?
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Чисора
Валлин
Англия
Страна
Швеция
41
Возраст
34
48
Бои
30
35 (23)
Победы (нокауты)
27 (15)
13 (4)
Поражения (нокауты)
2 (1)
0
Без результата
1
20
Место в рейтинге BoxRec (тяжелый вес)
24
188
Рост (см)
197
188
Размах рук (см)
198
Правша
Стойка
Левша
На профессиональном ринге выступает с 2007 года. В 2012-м впервые бился за титул чемпиона мира (WBC), но проиграл Виталию Кличко. Был обладателем поясов WBA и WBO International, WBO Inter-Continental и других. В 2022-м вновь бился за титул чемпиона мира по версии WBC, но на этот раз уступил Тайсону Фьюри. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем бою в июле одолел Джо Джойса единогласным решением судей.
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Начал заниматься боксом в 15-летнем возрасте, на любительском уровне завоевал несколько медалей чемпионатов Швеции. В 2013 году перешел на профессиональный ринг. Всю карьеру проводит в тяжелом весе, в 2017-м выиграл пояс WBA Continental в этой категории. В 2019 году бился с Тайсоном Фьюри и потерпел первое поражение в карьере. После этого вышел на серию из шести побед, в том числе над Муратом Гассиевым. Затем уступил Энтони Джошуа, а в последнем поединке в июле закрыл поражение, нокаутировав Онориоде Эвариеми в первом раунде.
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Чисору регулярно списывают со счетов, а он не устает доказывать, что по-прежнему конкурентоспособен на высоком уровне. Две победы после поражения от Фьюри вдобавок продемонстрировали, что британский ветеран остается готов и на десятираундовые противостояния. Конечно, во второй половине боя он просядет с более высокой вероятностью, чем Валлин. Но как минимум до этого агрессивный Чисора точно может забрать несколько раундов.
Как несложно заметить, быстрой развязки здесь не ждем. Валлину наверняка придется переждать стартовый напор англичанина и попробовать перехватить инициативу. Рисковать и ввязываться в открытую драку шведу не с руки, иначе его перспективы в тяжелом дивизионе ещё сильнее упадут.
Резюмируя, ожидаем подсчета судейских очков и не выбираем конкретного победителя.
Боксерский вечер пройдет на «Co-OP LIVE Arena» в Манчестере (Великобритания). Турнир начнется в субботу, 8 февраля, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Чисора — Валлин стоит ожидать не ранее полуночи.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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