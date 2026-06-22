Колумбия - ДР Конго, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила для любителей футбола три варианта прогноза на матч Колумбии и ДР Конго.

Консервативный. Нет никаких сомнений. что колумбийцы внимательно посмотрят игру соперника в первом туре и постараются исключить ошибки, допущенные португальцами. Вальяжности и неспешности они точно себе не позволят - тем более что самим в третьем туре играть против фаворита №1 в группе. Победа южноамериканцев кажется в этом случае самым очевидным исходом. БЕТСИТИ оценил ее вероятность коэффициентом 1.62, что соответствует примерно 62% вероятности.

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Сбалансированный. Колумбийцы традиционно играют результативно, причем касается это не только атаки, но и обороны. На отрезке в 10 матчей они в среднем по 2.5 раза поражали чужие ворота и пропускали больше одного мяча (1.10). Многое будет зависеть от того, как скоро фаворит вскроет конголезские ворота. В любом случае комбо из непроигрыша американцев при общем количестве голов больше 1.5 выглядит более чем реалистичным сценарием матча.