Колумбия - ДР Конго, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Первая в истории встреча сборных Колумбии и ДР Конго пройдет в четверг, 25 июня, в мексиканском Сапопане. Первый свисток в матче итальянский рефери Маурицио Мариани даст в 05.00 по московскому времени. Африканская команда выдала одну из главных сенсаций первого тура ЧМ-2026 - удастся ли ей сотворить еще одну?
Сборная Колумбии уверенно по результату стартовала на Кубке мира 2026 года. Но легкой победу фаворита над Узбекистаном не назовешь. Дебютант первенства планеты оказал достойное сопротивление постоянному участнику ЧМ и даже сравнял счет во втором тайме. Но в конечном итоге более высокое исполнительское мастерство и опыт колумбийцев сказались - они забили еще два и забрали три очка. Победа во втором туре с высокой степенью вероятности гарантирует Кордобе и Ко досрочный выход из группы.
В рейтинге ФИФА сборная Колумбии занимает 13-е место (плюс одна позиция относительно предыдущего релиза). Соперник находится на 33 ступени ниже.
Последние пять матчей сборной Колумбии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2026
|Узбекистан
1:3
Колумбия
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Колумбия
2:0
Иордания
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Колумбия
3:1
Коста-Рика
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Колумбия
1:3
Франция
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Колумбия
1:2
Хорватия
Товарищеский матч
Конголезцы триумфально вернулись на чемпионат мира после почти полувекового отсутствия (в последний раз они квалифицировались на мундиаль еще в 1974 под названием Заир). Ничья африканцев против сборной Португалии - одна из главных сенсаций первого тура ЧМ-2026 наряду с ничьей Кабо-Верде с Испанией.
Разумеется, в ДР Конго преисполнены желания развить исторический успех - все-таки колумбийцы, объективно, выглядят не так устрашающе, как Португалия с Криштиану Роналду и группой двукратных победителей Лиги чемпионов из «ПСЖ».
Последние пять матчей сборной ДР Конго:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2026
|Португалия
1:1
ДР Конго
ЧМ-2026
|09.06.2026
|ДР Конго
1:2
Чили
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Дания
0:0
ДР Конго
Товарищеский матч
|31.03.2026
|ДР Конго
1:0
Ямайка
Товарищеский матч
|25.03.2026
|ДР Конго
2:0
Бермуды
Товарищеский матч
Ранее команды не соперничали.
Редакция подготовила для любителей футбола три варианта прогноза на матч Колумбии и ДР Конго.
Консервативный. Нет никаких сомнений. что колумбийцы внимательно посмотрят игру соперника в первом туре и постараются исключить ошибки, допущенные португальцами. Вальяжности и неспешности они точно себе не позволят - тем более что самим в третьем туре играть против фаворита №1 в группе. Победа южноамериканцев кажется в этом случае самым очевидным исходом. БЕТСИТИ оценил ее вероятность коэффициентом 1.62, что соответствует примерно 62% вероятности.
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Сбалансированный. Колумбийцы традиционно играют результативно, причем касается это не только атаки, но и обороны. На отрезке в 10 матчей они в среднем по 2.5 раза поражали чужие ворота и пропускали больше одного мяча (1.10). Многое будет зависеть от того, как скоро фаворит вскроет конголезские ворота. В любом случае комбо из непроигрыша американцев при общем количестве голов больше 1.5 выглядит более чем реалистичным сценарием матча.
Рискованный. Учитывая явный атакующий крен в действиях колумбийцев, можно не сомневаться, что моменты у конголезцев будут. Ничья с португальцами должна приумножить их силы. Поэтому обмен голами в паре не выглядит заведомо невыполнимым. Сыгравшая ставка на «обе забьют» в БЕТСИТИ обещает более чем двукратный выигрыш (2.20).
Трейдеры букмекерских компаний находят наиболее вероятным исходом «сухую» победу Колумбии. 1:0 котируется за 4.50, 2:0 - за 5.20. Этим летом меньше двух южноамериканцы не забивают (2:0 и дважды по 3:1), поэтому остановимся на втором варианте.
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Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Колумбии.
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