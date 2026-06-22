Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыКолумбия - ДР Конго, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Колумбия - ДР Конго, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Португальцы уже обожглись на команде-загадке из Африки
Валентин Васильев

Колумбия – ДР Конго

Команды

24 июня 2026 (05:00) МСК

Начало

Стадион «Акрон»  (Сапопан, Мексика)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

1Х и тотал больше 1.5
Прогноз

1.50
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Колумбия – ДР Конго
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Колумбия – ДР Конго

Первая в истории встреча сборных Колумбии и ДР Конго пройдет в четверг, 25 июня, в мексиканском Сапопане. Первый свисток в матче итальянский рефери Маурицио Мариани даст в 05.00 по московскому времени. Африканская команда выдала одну из главных сенсаций первого тура ЧМ-2026 - удастся ли ей сотворить еще одну?

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ1.524.206.902.241.67
Winline1.524.106.802.251.65
Марафон1.514.157.202.261.66

Колумбия

Сборная Колумбии уверенно по результату стартовала на Кубке мира 2026 года. Но легкой победу фаворита над Узбекистаном не назовешь. Дебютант первенства планеты оказал достойное сопротивление постоянному участнику ЧМ и даже сравнял счет во втором тайме. Но в конечном итоге более высокое исполнительское мастерство и опыт колумбийцев сказались - они забили еще два и забрали три очка. Победа во втором туре с высокой степенью вероятности гарантирует Кордобе и Ко досрочный выход из группы. 

В рейтинге ФИФА сборная Колумбии занимает 13-е место (плюс одна позиция относительно предыдущего релиза). Соперник находится на 33 ступени ниже.

Последние пять матчей сборной Колумбии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2026Узбекистан

1:3

Колумбия

ЧМ-2026

08.06.2026Колумбия

2:0

Иордания

Товарищеский матч

02.06.2026Колумбия

3:1

Коста-Рика

Товарищеский матч

29.03.2026Колумбия

1:3

Франция

Товарищеский матч

27.03.2026Колумбия

1:2

Хорватия

Товарищеский матч

ДР Конго

Конголезцы триумфально вернулись на чемпионат мира после почти полувекового отсутствия (в последний раз они квалифицировались на мундиаль еще в 1974 под названием Заир). Ничья африканцев против сборной Португалии - одна из главных сенсаций первого тура ЧМ-2026 наряду с ничьей Кабо-Верде с Испанией. 

Разумеется, в ДР Конго преисполнены желания развить исторический успех - все-таки колумбийцы, объективно, выглядят не так устрашающе, как Португалия с Криштиану Роналду и группой двукратных победителей Лиги чемпионов  из «ПСЖ». 

Последние пять матчей сборной ДР Конго:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2026Португалия

1:1

ДР Конго

ЧМ-2026

09.06.2026ДР Конго

1:2

Чили

Товарищеский матч

03.06.2026Дания

0:0

ДР Конго

Товарищеский матч

31.03.2026ДР Конго

1:0

Ямайка

Товарищеский матч

25.03.2026ДР Конго

2:0

Бермуды

Товарищеский матч

Личные встречи

Ранее команды не соперничали.

Прогнозы на матч

Редакция подготовила для любителей футбола три варианта прогноза на матч Колумбии и ДР Конго.

Консервативный. Нет никаких сомнений. что колумбийцы внимательно посмотрят игру соперника в первом туре и постараются исключить ошибки, допущенные португальцами. Вальяжности и неспешности они точно себе не позволят - тем более что самим в третьем туре играть против фаворита №1 в группе. Победа южноамериканцев кажется в этом случае самым очевидным исходом. БЕТСИТИ оценил ее вероятность коэффициентом 1.62, что соответствует примерно 62% вероятности.

Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице.

Сбалансированный. Колумбийцы традиционно играют результативно, причем касается это не только атаки, но и обороны. На отрезке в 10 матчей они в среднем по 2.5 раза поражали чужие ворота и пропускали больше одного мяча (1.10). Многое будет зависеть от того, как скоро фаворит вскроет конголезские ворота. В любом случае комбо из непроигрыша американцев при общем количестве голов больше 1.5 выглядит более чем реалистичным сценарием матча. 

 

Рискованный. Учитывая явный атакующий крен в действиях колумбийцев, можно не сомневаться, что моменты у конголезцев будут. Ничья с португальцами должна приумножить их силы. Поэтому обмен голами в паре не выглядит заведомо невыполнимым. Сыгравшая ставка на «обе забьют» в БЕТСИТИ обещает более чем двукратный выигрыш (2.20).

Прогноз на точный счет

Трейдеры букмекерских компаний находят наиболее вероятным исходом «сухую» победу Колумбии. 1:0 котируется за 4.50, 2:0 - за 5.20. Этим летом меньше двух южноамериканцы не забивают (2:0 и дважды по 3:1), поэтому остановимся на втором варианте.

На платформе Winline можно не только заключить пари, но и посмотреть игру бесплатно. 

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Колумбии.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading