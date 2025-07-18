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17 июля 16:56ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Франсиско Комесанья — Александр Бублик, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гштааде

Теннисист из Казахстана движется к встрече с Руудом
Руслан Ипполитов

В четвертьфинале мужского одиночного турнира в швейцарском Гштааде (грунт) 18 июля сразятся Франсиско Комесанья и Александр Бублик. Аргентинец довольно уверенно добрался до этой стадии плей-офф, а под вторым номером посева теннисист из Казахстана изначально рассматривался и экспертами, и болельщиками в числе основных претендентов на победу во всем турнире. Внимательно изучаем статистику игроков и коэффициенты в букмекерских линиях.

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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена».

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Франсиско Комесанья (24 года, 74-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Марко Трунгеллити (Аргентина, 154) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Роберто Карбальес-Баэна (Испания, 70) — 6:1, 6:4

Александр Бублик (28 лет, 34-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Александр Шевченко (Казахстан, 97) — 6:2, 6:3

Франсиско Комесанья (Аргентина)

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Победитель семи турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Победитель трех турниров ITF в одиночном разряде. Профессионал с 2021 года. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 61. На турнирах АТР титулов не завоевывал.

В 2025 году провел 24 матча: 11 побед - 13 поражений. Полуфиналист турнира в Рио-де-Жанейро (грунт). Четвертьфиналист турнира в Бухаресте (грунт).

На Уимблдоне уступил в первом круге французу Корентену Муте (76 место в рейтинге). На «Ролан Гаррос» не смог преодолеть первый раунд. На Australian Open проиграл в первом же матче.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Бублик (Казахстан)

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28-летний уроженец Гатчины имеет на своем счету четыре победы в одиночном разряде на турнирах АТР. Наивысшее место в мировом рейтинге - 17. Первая ракетка Казахстана. 

В 2025 году выиграл 13 матчей при 15 проигрышах. Победитель турнира в Галле (трава), где в финале обыграл Даниила Медведева. Четвертьфиналист турнира в Монпелье (хард). 

На Australian Open зачехлил ракетку после первого же матча. На «Ролан Гаррос» выбыл на стадии четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру. На Уимблдоне проиграл в первом же матче.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первая встреча теннисистов из Аргентины и Казахстана на корте в турнирах АТР.

Ставки на исход

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Эксперты «Бетсити» своими котировками указывают на то, что у спортсмена из Казахстана чуть больше шансов выиграть. Его победа оценена коэффициентом 1.73, в то время как на аргентинца можно поставить за 2.10.

Ставки на тотал

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На тотал больше 22.5 и тотал меньше 22.5 букмекер предлагает одну котировку - 1.90.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Комесаньи

Победа Бублика

ТБ 22.5

ТМ 22.5

«Бетсити»

2.10

1.73

1.90

1.90

Прогноз и ставка

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До четвертьфинала Бублик успел провести всего один матч, в котором довольно уверенно обыграл своего соотечественника Александра Шевченко. В той встрече Бублик не переиграл соперника в розыгрышах, да и процент попадания первой подачи и выигрыша со второй не впечатлял. Однако, Александр приложил для прохода в следующий раунд ровно столько сил, сколько и требовалось.

Во встрече с Комесаньей представитель Казахстана имеет больше шансов на победу, но не факт, что она получится уверенной или тем более разгромной. Не станем рисковать и сделаем аккуратный выбор - победа Александра. А для того, чтобы подсластить кэф, возьмем фору. 

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