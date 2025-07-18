Франсиско Комесанья — Александр Бублик, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гштааде

В четвертьфинале мужского одиночного турнира в швейцарском Гштааде (грунт) 18 июля сразятся Франсиско Комесанья и Александр Бублик. Аргентинец довольно уверенно добрался до этой стадии плей-офф, а под вторым номером посева теннисист из Казахстана изначально рассматривался и экспертами, и болельщиками в числе основных претендентов на победу во всем турнире. Внимательно изучаем статистику игроков и коэффициенты в букмекерских линиях.

Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена».

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Франсиско Комесанья (24 года, 74-я ракетка мира)

1-й круг: Марко Трунгеллити (Аргентина, 154) — 6:3, 6:4

2-й круг: Роберто Карбальес-Баэна (Испания, 70) — 6:1, 6:4

Александр Бублик (28 лет, 34-я ракетка мира)