Франсиско Комесанья — Александр Бублик, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гштааде

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В четвертьфинале мужского одиночного турнира в швейцарском Гштааде (грунт) 18 июля сразятся Франсиско Комесанья и Александр Бублик. Аргентинец довольно уверенно добрался до этой стадии плей-офф, а под вторым номером посева теннисист из Казахстана изначально рассматривался и экспертами, и болельщиками в числе основных претендентов на победу во всем турнире. Внимательно изучаем статистику игроков и коэффициенты в букмекерских линиях.
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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 11:30 по московскому времени
Арена: «Рой Эмерсон Арена».
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Франсиско Комесанья (24 года, 74-я ракетка мира)
Александр Бублик (28 лет, 34-я ракетка мира)
Победитель семи турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Победитель трех турниров ITF в одиночном разряде. Профессионал с 2021 года. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 61. На турнирах АТР титулов не завоевывал.
В 2025 году провел 24 матча: 11 побед - 13 поражений. Полуфиналист турнира в Рио-де-Жанейро (грунт). Четвертьфиналист турнира в Бухаресте (грунт).
На Уимблдоне уступил в первом круге французу Корентену Муте (76 место в рейтинге). На «Ролан Гаррос» не смог преодолеть первый раунд. На Australian Open проиграл в первом же матче.
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28-летний уроженец Гатчины имеет на своем счету четыре победы в одиночном разряде на турнирах АТР. Наивысшее место в мировом рейтинге - 17. Первая ракетка Казахстана.
В 2025 году выиграл 13 матчей при 15 проигрышах. Победитель турнира в Галле (трава), где в финале обыграл Даниила Медведева. Четвертьфиналист турнира в Монпелье (хард).
На Australian Open зачехлил ракетку после первого же матча. На «Ролан Гаррос» выбыл на стадии четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру. На Уимблдоне проиграл в первом же матче.
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Это будет первая встреча теннисистов из Аргентины и Казахстана на корте в турнирах АТР.
Эксперты «Бетсити» своими котировками указывают на то, что у спортсмена из Казахстана чуть больше шансов выиграть. Его победа оценена коэффициентом 1.73, в то время как на аргентинца можно поставить за 2.10.
На тотал больше 22.5 и тотал меньше 22.5 букмекер предлагает одну котировку - 1.90.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
До четвертьфинала Бублик успел провести всего один матч, в котором довольно уверенно обыграл своего соотечественника Александра Шевченко. В той встрече Бублик не переиграл соперника в розыгрышах, да и процент попадания первой подачи и выигрыша со второй не впечатлял. Однако, Александр приложил для прохода в следующий раунд ровно столько сил, сколько и требовалось.
Во встрече с Комесаньей представитель Казахстана имеет больше шансов на победу, но не факт, что она получится уверенной или тем более разгромной. Не станем рисковать и сделаем аккуратный выбор - победа Александра. А для того, чтобы подсластить кэф, возьмем фору.