Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



22 сентября 11:21ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Црвена Звезда - Селтик, 24 сентября: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

В Лиге Европы стартует Общий этап
Валентин Васильев

На этой неделе в Лиге Европы УЕФА стартует групповой раунд. Одна из самых любопытных игр первого тура пройдет в Белграде. Сербская «Црвена Звезда» принимает шотландский «Селтик». Рассказываем о самых интересных предложениях легальных букмекеров РФ на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) 

24.09.2025, Ср

22:00 МСК

«Селтик» (Глазго, Шотландия)

П1 - 2.75

Х - 3.50

П2 - 2.60

Турнир:  Лига Европы, Общий этап, 1-й матч 

Стадион: «Райко Митич»   (Белград, Сербия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Црвена Звезда» 0112-6
«Селтик»1106-2

Последние пять матчей «Црвены Звезды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Партизан»

1:2

«Црвена Звезда» 

Суперлига

14.09.2025«Црвена Звезда» 

7:1

«Железничар»

Суперлига

31.08.2025«Нови Пазар»

1:5

«Црвена Звезда» 

Суперлига

26.08.2025«Пафос»

1:1

«Црвена Звезда» 

Лига чемпионов

19.08.2025«Црвена Звезда» 

1:2

«Пафос»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Селтика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2025«Партик»

0:4

«Селтик»

Премьершип

14.09.2025«Килмарнок»

1:2

«Селтик»

Премьершип

31.08.2025«Рейнджерс»

0:0

«Селтик»

Премьершип

26.08.2025«Кайрат»

0:0, пен. 3:2

«Селтик»

Лига чемпионов

20.08.2025«Селтик»

0:0

«Кайрат»

Лига чемпионов

Календарь матчей

Свернуть

24.09.2025. 19:45. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Штурм» (Австрия)
24.09.2025. 19:45. ПАОК (Греция) – «Маккаби Т-А» (Израиль)
24.09.2025. 22:00. «Фрайбург» (Германия) – «Базель» (Швейцария)
24.09.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Селтик» (Шотландия)
24.09.2025. 22:00. «Бетис» (Испания) – «Ноттингем Форест» (Англия)
24.09.2025. 22:00. «Динамо З» (Хорватия) – «Фенербахче» (Турция)
24.09.2025. 22:00. «Ницца» (Франция) – «Рома» (Италия)
24.09.2025. 22:00. «Мальмё» (Швеция) – «Лудогорец» (Болгария)
24.09.2025. 22:00. «Брага» (Португалия) – «Фейеноорд» (Нидерланды)
25.09.2025. 19:45. «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) – «ФКСБ» (Румыния)
25.09.2025. 19:45. «Лилль» (Франция) – «Бранн» (Норвегия)
25.09.2025. 22:00. «Штутгарт» (Германия) – «Сельта» (Испания)
25.09.2025. 22:00. «Утрехт» (Нидерланды) – «Лион» (Франция)
25.09.2025. 22:00. «Астон Вилла» (Англия) – «Болонья» (Италия)
25.09.2025. 22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Генк» (Бельгия)
25.09.2025. 22:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Порту» (Португалия)
25.09.2025. 22:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
25.09.2025. 22:00. «Янг Бойз» (Швейцария) – «Панатинаикос» (Греция)

Прогноз на матч

Свернуть

«Црвена Звезда» и «Селтик» стали соавторами самых громких сенсаций в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Против собственной воли. Сильнейший клуб Сербии ничего не смог поделать с кипрским дебютантом турнира, пропустив в групповой турнир «Пафос». «Селтик» удивил еще сильнее, не забив ни одного мяча за 210 минут казахстанскому «Кайрату». Оба их матча завершились нулевыми ничьими, а в серии пенальти решающее слово сказал запасной вратарь алмаатинцев. Итог - «Кайрат» в ЛЧ, а «Селтик» - только в ЛЕ.

Команда Тикнизяна всю свою злость от вылета из главного клубного турнира континента выплеснула на соперников по национальной лиге. Три следующих матча «Црвена Звезда» выиграла с суммарным счетом 14:3, причем в последнем туре она одолела главного противника, «Партизан», на его поле (2:1).

«Селтик» сыграл с главным конкурентом, «Рейнджерс», чуть менее удачно - 0:0 на выезде. Но с двух следующих гостевых матчей привез шесть очков. Видно, что к старту в ЛЕ обе команды разыгрались. Обмен голами в Белграде кажется одним из самых реалистичных сценариев.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Встречу в Сербии покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Црвена Звезда»: Крунич (травма), Сандовал  (запрет на участие в играх)

«Селтик»: Жота (травма), Ямада, Османд, Симпсон-Пуси, Инамура (все - запрет на участие в играх)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики компании «Бетсити» установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75 на первую и 2.60 - на вторую. Ничья идет в линии букмекера за 3.50.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Црвена Звезда» - «Селтик»?

По расчетам экспертов «Бетсити», наиболее вероятным исходом матча является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 6.10).

Будет ли матч  «Црвена Звезда» - «Селтик» результативным?

У аналитиков нет уверенности на этот счет. Близкие котировки на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 - соответственно, 1.80 и 2.00 - говорят, что игра может пойти по любому сценарию.

Будет ли играть Наир Тикнизян?

В квалификации ЛЧ бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» провел все шесть матчей без замен. Ожидается его выход на поле и в среду.

Где смотреть матч  «Црвена Звезда» - «Селтик» бесплатно?

Легально матчи Лиги Европы в России транслирует онлайн-кинотеатр Okko. Следить за ходом встречи онлайн можно на ресурсах крупнейших букмекеров страны - в частности, БЕТСИТИ.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer130 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer464 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer464 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё