Црвена Звезда - Селтик, 24 сентября: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

На этой неделе в Лиге Европы УЕФА стартует групповой раунд. Одна из самых любопытных игр первого тура пройдет в Белграде. Сербская «Црвена Звезда» принимает шотландский «Селтик». Рассказываем о самых интересных предложениях легальных букмекеров РФ на матч.
Турнир: Лига Европы, Общий этап, 1-й матч
Стадион: «Райко Митич» (Белград, Сербия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Црвена Звезда»
|0
|1
|1
|2-6
|«Селтик»
|1
|1
|0
|6-2
Последние пять матчей «Црвены Звезды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Партизан»
1:2
«Црвена Звезда»
Суперлига
|14.09.2025
|«Црвена Звезда»
7:1
«Железничар»
Суперлига
|31.08.2025
|«Нови Пазар»
1:5
«Црвена Звезда»
Суперлига
|26.08.2025
|«Пафос»
1:1
«Црвена Звезда»
Лига чемпионов
|19.08.2025
|«Црвена Звезда»
1:2
«Пафос»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Селтика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2025
|«Партик»
0:4
«Селтик»
Премьершип
|14.09.2025
|«Килмарнок»
1:2
«Селтик»
Премьершип
|31.08.2025
|«Рейнджерс»
0:0
«Селтик»
Премьершип
|26.08.2025
|«Кайрат»
0:0, пен. 3:2
«Селтик»
Лига чемпионов
|20.08.2025
|«Селтик»
0:0
«Кайрат»
Лига чемпионов
«Црвена Звезда» и «Селтик» стали соавторами самых громких сенсаций в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Против собственной воли. Сильнейший клуб Сербии ничего не смог поделать с кипрским дебютантом турнира, пропустив в групповой турнир «Пафос». «Селтик» удивил еще сильнее, не забив ни одного мяча за 210 минут казахстанскому «Кайрату». Оба их матча завершились нулевыми ничьими, а в серии пенальти решающее слово сказал запасной вратарь алмаатинцев. Итог - «Кайрат» в ЛЧ, а «Селтик» - только в ЛЕ.
Команда Тикнизяна всю свою злость от вылета из главного клубного турнира континента выплеснула на соперников по национальной лиге. Три следующих матча «Црвена Звезда» выиграла с суммарным счетом 14:3, причем в последнем туре она одолела главного противника, «Партизан», на его поле (2:1).
«Селтик» сыграл с главным конкурентом, «Рейнджерс», чуть менее удачно - 0:0 на выезде. Но с двух следующих гостевых матчей привез шесть очков. Видно, что к старту в ЛЕ обе команды разыгрались. Обмен голами в Белграде кажется одним из самых реалистичных сценариев.
Встречу в Сербии покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Црвена Звезда»: Крунич (травма), Сандовал (запрет на участие в играх)
«Селтик»: Жота (травма), Ямада, Османд, Симпсон-Пуси, Инамура (все - запрет на участие в играх)
Аналитики компании «Бетсити» установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75 на первую и 2.60 - на вторую. Ничья идет в линии букмекера за 3.50.
По расчетам экспертов «Бетсити», наиболее вероятным исходом матча является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 6.10).
У аналитиков нет уверенности на этот счет. Близкие котировки на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 - соответственно, 1.80 и 2.00 - говорят, что игра может пойти по любому сценарию.
В квалификации ЛЧ бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» провел все шесть матчей без замен. Ожидается его выход на поле и в среду.
Легально матчи Лиги Европы в России транслирует онлайн-кинотеатр Okko. Следить за ходом встречи онлайн можно на ресурсах крупнейших букмекеров страны - в частности, БЕТСИТИ.