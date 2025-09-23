Црвена Звезда - Селтик, 24 сентября: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Црвена Звезда» и «Селтик» стали соавторами самых громких сенсаций в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Против собственной воли. Сильнейший клуб Сербии ничего не смог поделать с кипрским дебютантом турнира, пропустив в групповой турнир «Пафос». «Селтик» удивил еще сильнее, не забив ни одного мяча за 210 минут казахстанскому «Кайрату». Оба их матча завершились нулевыми ничьими, а в серии пенальти решающее слово сказал запасной вратарь алмаатинцев. Итог - «Кайрат» в ЛЧ, а «Селтик» - только в ЛЕ.

Команда Тикнизяна всю свою злость от вылета из главного клубного турнира континента выплеснула на соперников по национальной лиге. Три следующих матча «Црвена Звезда» выиграла с суммарным счетом 14:3, причем в последнем туре она одолела главного противника, «Партизан», на его поле (2:1).

«Селтик» сыграл с главным конкурентом, «Рейнджерс», чуть менее удачно - 0:0 на выезде. Но с двух следующих гостевых матчей привез шесть очков. Видно, что к старту в ЛЕ обе команды разыгрались. Обмен голами в Белграде кажется одним из самых реалистичных сценариев.