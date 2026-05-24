Кристал Пэлас - Райо Вальекано, 27 мая: где смотреть финальный матч Лиги конференций, прогноз, составы

В последнюю неделю весны определятся победители двух европейских клубных турниров. За главный трофей Лиги конференций УЕФА в среду побьются английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Крупнейшие букмекеры России уже опубликовали широкие линии на предстоящую игру. Выбираем перспективные варианты для пари.
Турнир: Лига конференций УЕФА, финал
Стадион: «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кристал Пэлас»
|0
|0
|0
|0-0
|«Райо Вальекано»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Брентфорд»
2:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|13.05.2026
|«Манчестер Сити»
3:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|10.05.2026
|«Кристал Пэлас»
2:2
«Эвертон»
АПЛ
|07.05.2026
|«Кристал Пэлас»
2:1
«Шахтер»
Лига конференций
|03.05.2026
|«Борнмут»
3:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
Последние пять матчей «Райо Вальекано»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.05.2026
|«Алавес»
1:2
«Райо Вальекано»
Ла Лига
|17.05.2026
|«Райо Вальекано»
2:0
«Вильярреал»
Ла Лига
|14.05.2026
|«Валенсия»
1:1
«Эвертон»
Ла Лига
|11.05.2026
|«Райо Вальекано»
1:1
«Жирона»
Ла Лига
|07.05.2026
|«Страсбур»
0:1
«Райо Вальекано»
Лига конференций
Обе команды не квалифицировались в еврокубки через свои национальные лиги. «Кристал Пэлас» финишировал только 15-м в АПЛ, тогда как «Райо Вальекано» для попадания в зону УЕФА не хватило всего одного очка (восьмое место в Примере). Таким образом, и у те х,и у других осталась одна возможность пробиться в Лигу Европы - через победу в Лиге конференций.
У лондонского клуба четко прослеживается тяга к результативному футболу: девять из 10 последних игр «Кристал Пэлас» были «верховыми». «Райо», наоборот, предпочитает «низовые» игры (семь из 10). Беспроигрышная серия мадридцев насчитывает девять матчей, и во всех они поражали чужие ворота.
Наш прогноз на финал: обе забьют.
«МАРАФОН» дает достаточно высокий коэффициент на этот исход (1.84).
Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Кристал Пэлас»: Кпорха, Нкетиа, Гессан (все - травмы)
«Райо Вальекано»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Райо Вальекано»:
|Позиция
|«Кристал Пэлас»
|«Райо Вальекано»
|Позиция
|Вратарь
|1. Хендерсон
|1. Карденас
|Вратарь
|Защитник
|26. Ричардс
|32. Менди
|Защитник
|Защитник
|5. Лакруа
|20. Балиу
|Защитник
|Защитник
|20. Уортон
|22. Эспино
|Защитник
|Защитник
|23. Канво
|16. Мумин
|Защитник
|Полузащитник
|11. Джонсон
|23. Мартин
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Камада
|4. Диас
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Муньос
|15. Гумбау
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сарр
|11. Нтекья
|Полузащитник
|Нападающий
|3. Митчелл
|14. Мартин
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Ларсен
|18. Гарсия
|Нападающий
|Главный тренер
|Оливер Гласнер
|Иньиго Перес
|Главный тренер
«МАРАФОН» установил коэффициент 1.92 на победу британцев и 4.20 - на испанцев. Котировка на ничью составляет 3.60.
Самым вероятным счетом матча аналитики считают победу англичан - 1:0. Этот вариант котируется за 5.90.
Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.11. Соответственно, эксперты не ждет обилия голов в Лейпциге.
В довесок к кубку триумфатор турнира получает путевку в Лигу Европы.