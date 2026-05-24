Кристал Пэлас - Райо Вальекано, 27 мая: где смотреть финальный матч Лиги конференций, прогноз, составы

Кристал Пэлас - Райо Вальекано, 27 мая: где смотреть финальный матч Лиги конференций, прогноз, составы

Английский и испанский середняки поспорят за еврокубок
В последнюю неделю весны определятся победители двух европейских клубных турниров. За главный трофей Лиги конференций УЕФА в среду побьются английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Крупнейшие букмекеры России уже опубликовали широкие линии на предстоящую игру. Выбираем перспективные варианты для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кристал Пэлас» (Лондон, Англия) 

27.05.2026, Ср

22:00 МСК

«Райо Вальекано» (Мадрид, Испания) 

П1 - 1.92

Х - 3.60

П2 - 4.20

Турнир:  Лига конференций УЕФА, финал

Стадион: «Лейпциг»    (Лейпциг, Германия)

Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)

Форма команд

История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кристал Пэлас» 0000-0
«Райо Вальекано»0000-0

Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2026«Брентфорд»

2:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

13.05.2026«Манчестер Сити»

3:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

10.05.2026«Кристал Пэлас»

2:2

«Эвертон»

АПЛ

07.05.2026«Кристал Пэлас»

2:1

«Шахтер»

Лига конференций

03.05.2026«Борнмут»

3:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Последние пять матчей «Райо Вальекано»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.05.2026«Алавес»

1:2

«Райо Вальекано»

Ла Лига

17.05.2026«Райо Вальекано»

2:0

«Вильярреал»

Ла Лига

14.05.2026«Валенсия»

1:1

«Эвертон»

Ла Лига

11.05.2026«Райо Вальекано»

1:1

«Жирона»

Ла Лига

07.05.2026«Страсбур»

0:1

«Райо Вальекано»

Лига конференций

Прогноз на матч

Обе команды не квалифицировались в еврокубки через свои национальные лиги. «Кристал Пэлас» финишировал только 15-м в АПЛ, тогда как «Райо Вальекано» для  попадания в зону УЕФА не хватило всего одного очка (восьмое место в Примере). Таким образом, и у те х,и у других осталась одна возможность пробиться в Лигу Европы - через победу в Лиге конференций.

У лондонского клуба четко прослеживается тяга к результативному футболу: девять из 10 последних игр «Кристал Пэлас» были «верховыми». «Райо», наоборот, предпочитает «низовые» игры (семь из 10). Беспроигрышная серия мадридцев насчитывает девять матчей, и во всех они поражали чужие ворота. 

Наш прогноз на финал: обе забьют.   

«МАРАФОН» дает достаточно высокий коэффициент на этот исход (1.84).

Трансляции

Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Кристал Пэлас»: Кпорха, Нкетиа, Гессан (все - травмы)

«Райо Вальекано»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Райо Вальекано»:

Позиция«Кристал Пэлас»«Райо Вальекано»Позиция
Вратарь1. Хендерсон1. КарденасВратарь
Защитник26. Ричардс32. МендиЗащитник
Защитник5. Лакруа20. БалиуЗащитник
Защитник20. Уортон22. ЭспиноЗащитник
Защитник23. Канво16. МуминЗащитник
Полузащитник 11. Джонсон23. МартинПолузащитник
Полузащитник 18. Камада4. ДиасПолузащитник 
Полузащитник2. Муньос15. ГумбауПолузащитник
Полузащитник7. Сарр11. НтекьяПолузащитник
Нападающий3. Митчелл14. МартинПолузащитник
Нападающий22. Ларсен18. ГарсияНападающий
Главный тренерОливер ГласнерИньиго ПересГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.92 на победу британцев и 4.20 - на испанцев. Котировка на ничью составляет 3.60.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Кристал Пэлас» - «Райо Вальекано»?

Самым вероятным счетом матча аналитики считают победу англичан - 1:0. Этот вариант котируется за 5.90. 

Будет ли матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» результативным?

Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.11. Соответственно, эксперты не ждет обилия голов в Лейпциге.

Куда выходит победитель Лиги конференций?

В довесок к кубку триумфатор турнира получает путевку в Лигу Европы.

