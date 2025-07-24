ЦСКА — Ахмат, 27 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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На воскресенье, 27 июля, в Премьер-лиге России запланировано три матча. В Москве ЦСКА принимает грозненский «Ахмат». Выбираем перспективный вариант для пари на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|29
|6
|6
|77-27
|«Ахмат»
|6
|6
|29
|27-77
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.07.2025
|«Оренбург»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
|05.07.2025
|ЦСКА
4:2
ОФК
BetBoom Братский кубок
|01.07.2025
|ЦСКА
3:1
«Партизан»
BetBoom Братский кубок
|27.06.2025
|«Амкал»
0:4
ЦСКА
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Ахмат»
0:2
«Рубин»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ахмат»
1:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Ахмат»
2:0
«Урал»
Стыковые матчи
|28.05.2025
|«Урал»
2:1
«Ахмат»
Стыковые матчи
После первого тура соперники расположились в нижней половине таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3. Рубин
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5. Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. Балтика
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Акрон
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Оренбург
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11. ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12. Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13. Динамо Махачкала
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14. Ахмат
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15. Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16. Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Изначально ЦСКА должен был начинать чемпионат выездным дерби с «Торпедо». Но после экстренной замены автозаводцев на «Оренбург» в РПЛ им пришлось совершить гораздо более длительное путешествие в первом туре. Начать сезон с победы армейцам не удалось. Эта ничья стала для Фабио Челестини первой в России - до этого все четыре матча, включая товарищеские, он выиграл.
«Ахмат» стартовал еще более неудачно - с домашнего поражения от «Рубина» (0:2). Так что настрой обеих сторон обещает быть максимальным. Тем более грозненский клуб мощно усилился в межсезонье и продолжает это делать.
Но ЦСКА располагает одной из самых надежных оборонительных линий в лиге. За два официальных матча сезона москвичи не пропустили ни мяча. Полагаем, что не пропустят и в воскресенье. Вариант «забьет только» ЦСКА за 2.60 выглядит заманчиво, но мы все же подстрахуемся и остановимся на исходе «обе забьют - нет». Он идет в линии FONBET за 1.77.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Вильягра (травма)
«Ахмат»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Ахмат»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|5. Шатара
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|6. Сидоров
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|55. Тодорович
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Глебов
|21. Келиану
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Матеус
|10. Садулаев
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мусаев
|9. Мансилья
|Нападающий
|Нападающий
|20. Койта
|13. Конате
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Александр Сторожук
|Главный тренер
Эксперты «Фонбет» установили коэффициент на победу ЦСКА на отметке 1.60. Ничья котируется за 3.80, а победа гостей - за 6.20.
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Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Вероятность победы армейцев составляет более 62%.
По расчетам аналитиков, самый вероятный исход встречи - 1:0. Этот вариант идет в линии букмекеров с коэффициентом 6.50.
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Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или онлайн - на официальном сайте ЦСКА. Минимальная стоимость взрослого билета - 500 рублей, детского - 250, льготного - 50.