ЦСКА — Ахмат, 27 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Изначально ЦСКА должен был начинать чемпионат выездным дерби с «Торпедо». Но после экстренной замены автозаводцев на «Оренбург» в РПЛ им пришлось совершить гораздо более длительное путешествие в первом туре. Начать сезон с победы армейцам не удалось. Эта ничья стала для Фабио Челестини первой в России - до этого все четыре матча, включая товарищеские, он выиграл.

«Ахмат» стартовал еще более неудачно - с домашнего поражения от «Рубина» (0:2). Так что настрой обеих сторон обещает быть максимальным. Тем более грозненский клуб мощно усилился в межсезонье и продолжает это делать.

Но ЦСКА располагает одной из самых надежных оборонительных линий в лиге. За два официальных матча сезона москвичи не пропустили ни мяча. Полагаем, что не пропустят и в воскресенье. Вариант «забьет только» ЦСКА за 2.60 выглядит заманчиво, но мы все же подстрахуемся и остановимся на исходе «обе забьют - нет». Он идет в линии FONBET за 1.77.