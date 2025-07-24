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24 июля 6:59ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА — Ахмат, 27 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Официальная премьера Челестини на «Песчанке»
Валентин Васильев

На воскресенье, 27 июля, в Премьер-лиге России запланировано три матча. В Москве ЦСКА принимает грозненский «Ахмат». Выбираем перспективный вариант для пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва) 

27.07.2025, Вс

15:00 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 1.60

Х - 3.80

П2 - 6.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА296677-27
«Ахмат»662927-77

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.07.2025«Оренбург»

0:0

ЦСКА

РПЛ

12.07.2025«Краснодар»

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

05.07.2025ЦСКА

4:2

ОФК

BetBoom Братский кубок

01.07.2025ЦСКА

3:1

«Партизан»

BetBoom Братский кубок

27.06.2025«Амкал»

0:4

ЦСКА

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Ахмат»

0:2

«Рубин»

РПЛ

12.07.2025«Ахмат»

1:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

08.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Ахмат»

Товарищеский матч

31.05.2025«Ахмат»

2:0

«Урал»

Стыковые матчи

28.05.2025«Урал»

2:1

«Ахмат»

Стыковые матчи

Место в турнирной таблице

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После первого тура соперники расположились в нижней половине таблицы. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар11003-03
2. Локомотив11003-03
3. Рубин11002-03
4. Зенит11002-13
5. Спартак11001-03
6. Балтика10101-11
7. Крылья Советов10101-11
8. Динамо10101-11
9. Акрон10101-11
10. Оренбург10100-01
11. ЦСКА10100-01
12. Ростов10011-20
13. Динамо Махачкала10010-10
14. Ахмат10010-20
15. Пари НН10010-30
16. Сочи10010-30

Прогноз на матч

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Изначально ЦСКА должен был начинать чемпионат выездным дерби с «Торпедо». Но после экстренной замены автозаводцев на «Оренбург» в РПЛ им пришлось совершить гораздо более длительное путешествие в первом туре. Начать сезон с победы армейцам не удалось. Эта ничья стала для Фабио Челестини первой в России - до этого все четыре матча, включая товарищеские, он выиграл.

«Ахмат» стартовал еще более неудачно - с домашнего поражения от «Рубина» (0:2). Так что настрой обеих сторон обещает быть максимальным. Тем более грозненский клуб мощно усилился в межсезонье и продолжает это делать. 

Но ЦСКА располагает одной из самых надежных оборонительных линий в лиге. За два официальных матча сезона москвичи не пропустили ни мяча. Полагаем, что не пропустят и в воскресенье. Вариант «забьет только» ЦСКА за 2.60 выглядит заманчиво, но мы все же подстрахуемся и остановимся на исходе «обе забьют - нет». Он идет в линии FONBET за 1.77.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Москве покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: Вильягра (травма)

«Ахмат»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Ахмат»:

ПозицияЦСКА«Ахмат»Позиция
Вратарь35. Акинфеев88. ШелияВратарь
Защитник22. Гаич5. ШатараЗащитник
Защитник4. Роша4. ИбишевЗащитник
Защитник78. Дивеев6. СидоровЗащитник
Защитник27. Мойзес55. ТодоровичЗащитник
Полузащитник31. Кисляк18. КамиловПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков14. ТалалПолузащитник 
Полузащитник17. Глебов21. КелиануПолузащитник
Нападающий7. Матеус 10. СадулаевПолузащитник
Нападающий11. Мусаев9. МансильяНападающий
Нападающий20. Койта13. КонатеНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниАлександр СторожукГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты «Фонбет» установили коэффициент на победу ЦСКА на отметке 1.60. Ничья котируется за 3.80, а победа гостей - за 6.20. 

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ЦСКА - «Ахмат»?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Вероятность победы армейцев составляет более 62%.

С каким счетом завершится матч ЦСКА - «Ахмат»?

По расчетам аналитиков, самый вероятный исход встречи - 1:0. Этот вариант идет в линии букмекеров с коэффициентом 6.50.

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Ахмат»?

Беттинговый партнер РПЛ покажет игру бесплатно на своей платформе. Единственное условие - регистрация в БК.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Ахмат»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или онлайн - на официальном сайте ЦСКА. Минимальная стоимость взрослого билета - 500 рублей, детского - 250, льготного - 50.

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