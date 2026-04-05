ЦСКА — Акрон, 24 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В субботу, 24 августа, в рамках шестого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА примет тольяттинский «Акрон». Сможет ли новичок высшего дивизиона отобрать очки у столичного гранда?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА
24.08.2024, Сб
15:00 МСК
«Акрон» (Тольятти)
|П1 - 1.32
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 6-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
Ранее ЦСКА и «Акрон» не проводили очных встреч.
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.08.2024
|ЦСКА
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|14.08.2024
|ЦСКА
1:1 (4:2 пен.)
«Оренбург»
FONBET Кубок России
|11.08.2024
|«Краснодар»
2:1
ЦСКА
РПЛ
|04.08.2024
|ЦСКА
5:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.07.2024
|«Краснодар»
1:0
ЦСКА
FONBET Кубок России
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.08.2024
|«Акрон»
1:2
«Рубин»
РПЛ
|15.08.2024
|«Факел»
1:2
«Акрон»
FONBET Кубок России
|10.08.2024
|«Оренбург»
2:2
«Акрон»
РПЛ
|03.08.2024
|«Акрон»
0:2
«Динамо»
РПЛ
|30.07.2024
|«Рубин»
4:0
«Акрон»
FONBET Кубок России
После пяти туров ситуация в РПЛ такова:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|2. Динамо Москва
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|3. Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|4. Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|5. Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|6. Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|7. ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|8. Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|9. Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|10. Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|11. Динамо Махачкала
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|12. Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|13. Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|14. Крылья Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|15. Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|16. Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
ЦСКА проиграл два последних матча в РПЛ и, очевидно, максимально мотивирован набрать три очка во встрече с одним из промежуточных аутсайдеров. Однако для этого хозяевам было бы неплохо добавить конкретики в атаке - при хорошем проценте реализации самих голевых моментов красно-синие создают немного.
«Акрон» - вполне подходящий соперник для улучшения показателей в нападении. Тольяттинцы пропускали минимум дважды в пяти из семи матчей сезона. Их игра в обороне далека от идеала, поэтому вполне можно ожидать хотя бы пару голов и от ЦСКА.
Пробуем аккуратный вариант с минусовой форой через хозяев с возможностью возврата.
В прямом эфире встречу между ЦСКА и «Акроном» покажет кабельный канал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Акрон»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|1. Волков
|Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
|77. Савичев
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|26. Эшковал
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|4. Витор
|Защитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|23. Димоски
|Защитник
|Полузащитник
|22. Гаич
|10. Палиенко
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Зделар
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Давила
|7. Данилин
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Файзуллаев
|17. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мусаев
|99. Тимошенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Николич
|Заурбек Тедеев
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на победу «Акрона». Поставить на такой исход можно с котировкой 10.00. Ничья там же идет за 5.10, а выигрыш ЦСКА - за 1.32.
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами предстоящей встречи.
Федеральный «Матч ТВ» не покажет эту игру. Бесплатная трансляция будет доступна на ресурсах БК Winline.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или на официальном сайте столичного клуба. Для попадания на матч потребуется Fan ID (паспорт болельщика).