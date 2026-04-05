Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА — Акрон, 24 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Первая встреча команд в истории
Александр Бокулёв

В субботу, 24 августа, в рамках шестого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА примет тольяттинский «Акрон». Сможет ли новичок высшего дивизиона отобрать очки у столичного гранда?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА

24.08.2024, Сб

15:00 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.32

Х - 5.10

П2 - 10.00

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 6-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее ЦСКА и «Акрон» не проводили очных встреч.

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.08.2024ЦСКА

0:1

«Локомотив»

РПЛ

14.08.2024ЦСКА

1:1 (4:2 пен.)

«Оренбург»

FONBET Кубок России

11.08.2024«Краснодар»

2:1

ЦСКА

РПЛ

04.08.2024ЦСКА

5:1

«Оренбург»

РПЛ

30.07.2024«Краснодар»

1:0

ЦСКА

FONBET Кубок России

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.08.2024«Акрон»

1:2

«Рубин»

РПЛ

15.08.2024«Факел»

1:2

«Акрон»

FONBET Кубок России

10.08.2024«Оренбург»

2:2

«Акрон»

РПЛ

03.08.2024«Акрон»

0:2

«Динамо»

РПЛ

30.07.2024«Рубин»

4:0

«Акрон»

FONBET Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

После пяти туров ситуация в РПЛ такова:

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит541015-113
2. Динамо Москва54019-312
3. Локомотив540112-512
4. Спартак53119-310
5. Краснодар52305-39
6. Ростов52217-98
7. ЦСКА52129-47
8. Рубин52129-117
9. Пари НН52035-96
10. Химки51226-85
11. Динамо Махачкала51222-45
12. Оренбург51227-105
13. Акрон51137-94
14. Крылья Советов51043-113
15. Ахмат50321-73
16. Факел50141-101

Прогноз на матч

Свернуть

ЦСКА проиграл два последних матча в РПЛ и, очевидно, максимально мотивирован набрать три очка во встрече с одним из промежуточных аутсайдеров. Однако для этого хозяевам было бы неплохо добавить конкретики в атаке - при хорошем проценте реализации самих голевых моментов красно-синие создают немного.

«Акрон» - вполне подходящий соперник для улучшения показателей в нападении. Тольяттинцы пропускали минимум дважды в пяти из семи матчей сезона. Их игра в обороне далека от идеала, поэтому вполне можно ожидать хотя бы пару голов и от ЦСКА.

Пробуем аккуратный вариант с минусовой форой через хозяев с возможностью возврата.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу между ЦСКА и «Акроном» покажет кабельный канал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: нет

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Акрон»:

ПозицияЦСКА«Акрон»Позиция
Вратарь35. Акинфеев1. ВолковВратарь
Защитник27. Мойзес77. СавичевЗащитник
Защитник4. Роша26. ЭшковалЗащитник
Защитник78. Дивеев4. ВиторЗащитник
Полузащитник3. Круговой23. ДимоскиЗащитник
Полузащитник22. Гаич10. ПалиенкоПолузащитник
Полузащитник 5. Зделар15. ЛончарПолузащитник 
Полузащитник10. Обляков5. ДжурасовичПолузащитник
Нападающий7. Давила7. ДанилинПолузащитник
Нападающий21. Файзуллаев17. БакаевПолузащитник
Нападающий11. Мусаев99. ТимошенкоНападающий
Главный тренерМарко НиколичЗаурбек ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на победу «Акрона». Поставить на такой исход можно с котировкой 10.00. Ничья там же идет за 5.10, а выигрыш ЦСКА - за 1.32.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче ЦСКА - «Акрон»?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами предстоящей встречи.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Акрон»?

Федеральный «Матч ТВ» не покажет эту игру. Бесплатная трансляция будет доступна на ресурсах БК Winline

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Акрон»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или на официальном сайте столичного клуба. Для попадания на матч потребуется Fan ID (паспорт болельщика).

