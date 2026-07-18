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ГлавнаяПрогнозыЦСКА — Балтика, 24 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

ЦСКА — Балтика, 24 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Первый матч нового чемпионата
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

35-й чемпионат России по футболу стартует в пятницу, 24 июля. В первом матче нового сезона столичный ЦСКА примет «Балтику» из Калининграда. Рассмотрим противостояние на 3-й Песчаной улице Москвы с точки зрения предматчевых интриг и перспективных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

24.07.2026, Пт

20:00 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 2.00

Х - 3.40

П2 - 4.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА105320-11
«Балтика»351011-20

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.07.2026«Динамо» Москва

5:2

ЦСКА

Товарищеский матч

14.07.2026«Локомотив»

1:0

ЦСКА

Товарищеский матч

11.07.2026«Оренбург»

2:2

ЦСКА

Товарищеский матч

04.07.2026ЦСКА

1:1

«Арсенал»

Товарищеский матч

30.06.2026ЦСКА

1:1

«Шинник»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.07.2026«Тиквеш»

0:6

«Балтика»

Товарищеский матч

07.07.2026«Тиквеш»

0:5

«Балтика»

Товарищеский матч

26.06.2026«Акрон»

0:1

«Балтика»

Товарищеский матч

26.06.2026«Балтика»

3:0

«Волга»

Товарищеский матч

17.05.2026«Балтика»

1:2

«Динамо» Москва

РПЛ

Прогноз на матч

Команды очень по-разному провели короткое летнее межсезонье: ЦСКА ни разу не победил, тогда как «Балтика» все матчи выиграла. Мало того, калининградцы за четыре спарринга ни разу не пропустили. Разница мячей 15-0 впечатляет. Правда, 11 голов калининградцы в два захода забили одной команде – «Тиквешу», занявшему пятое место в прошлом чемпионате Македонии.

ЦСКА трижды подряд сыграл вничью, причем дважды – с представителями Лиги PARI («Шинник», «Арсенал»), а завершил игровую сессию поражениями от земляков из «Локомотива» (0:1) и «Динамо» (2:5). В отсутствие капитана Акинфеева армейцы ни разу не сыграли в обороне на ноль. 

Учитывая пропускной тренд хозяев и забивной – гостей, перспективным представляется вариант с обменом голами в пятницу. 

«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.92 на «обе забьют».

Бонусы на матч

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Трансляции

Посмотреть игру онлайн можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: Акинфеев, Воронов, Ди Лусиано (все – травмы)

«Балтика»: Филин, Арбузов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Балтика»:

ПозицияЦСКА«Балтика»Позиция
Вратарь49. Тороп67. БорискоВратарь
Защитник4. Виктор4. ГассамаЗащитник
Защитник79. Данилов21. АндерсонЗащитник
Защитник27. Мойзес2. ВаратыновЗащитник
Полузащитник3. Круговой23. БевеевПолузащитник
Полузащитник31. Кисляк22. ТитковПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков73. М. ПетровПолузащитник
Полузащитник6. Баринов10. И. ПетровПолузащитник
Полузащитник18. Козлов22. ТитковПолузащитник
Полузащитник17. Глебов8. МендельПолузащитник
Нападающий9. Гонду90. ОффорНападающий
Главный тренерДмитрий ИгдисамовАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» удвоит номинал сыгравшей ставки на победу ЦСКА. Котировка на успех балтийцев в два раза выше. Ничья идет в конторе за 3.40.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Балтика»?

Аналитики отдают предпочтение хозяевам поля. При этом последняя встреча команд завершилась минимальной победой калининградцев со счетом 1:0.

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Балтика»?

Winline как партнер РПЛ предлагает своим клиентам бесплатную альтернативу телевизионной трансляции.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Балтика»

Купить билеты на матч можно на официальном сайте ЦСКА. Минимальная стоимость – 115 рублей.

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