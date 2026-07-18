ЦСКА — Балтика, 24 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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35-й чемпионат России по футболу стартует в пятницу, 24 июля. В первом матче нового сезона столичный ЦСКА примет «Балтику» из Калининграда. Рассмотрим противостояние на 3-й Песчаной улице Москвы с точки зрения предматчевых интриг и перспективных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|10
|5
|3
|20-11
|«Балтика»
|3
|5
|10
|11-20
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.07.2026
|«Динамо» Москва
5:2
ЦСКА
Товарищеский матч
|14.07.2026
|«Локомотив»
1:0
ЦСКА
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Оренбург»
2:2
ЦСКА
Товарищеский матч
|04.07.2026
|ЦСКА
1:1
«Арсенал»
Товарищеский матч
|30.06.2026
|ЦСКА
1:1
«Шинник»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.07.2026
|«Тиквеш»
0:6
«Балтика»
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Тиквеш»
0:5
«Балтика»
Товарищеский матч
|26.06.2026
|«Акрон»
0:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|26.06.2026
|«Балтика»
3:0
«Волга»
Товарищеский матч
|17.05.2026
|«Балтика»
1:2
«Динамо» Москва
РПЛ
Команды очень по-разному провели короткое летнее межсезонье: ЦСКА ни разу не победил, тогда как «Балтика» все матчи выиграла. Мало того, калининградцы за четыре спарринга ни разу не пропустили. Разница мячей 15-0 впечатляет. Правда, 11 голов калининградцы в два захода забили одной команде – «Тиквешу», занявшему пятое место в прошлом чемпионате Македонии.
ЦСКА трижды подряд сыграл вничью, причем дважды – с представителями Лиги PARI («Шинник», «Арсенал»), а завершил игровую сессию поражениями от земляков из «Локомотива» (0:1) и «Динамо» (2:5). В отсутствие капитана Акинфеева армейцы ни разу не сыграли в обороне на ноль.
Учитывая пропускной тренд хозяев и забивной – гостей, перспективным представляется вариант с обменом голами в пятницу.
«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.92 на «обе забьют».
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Потери
ЦСКА: Акинфеев, Воронов, Ди Лусиано (все – травмы)
«Балтика»: Филин, Арбузов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Балтика»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|4. Виктор
|4. Гассама
|Защитник
|Защитник
|79. Данилов
|21. Андерсон
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|2. Варатынов
|Защитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|23. Бевеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|22. Титков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|73. М. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|10. И. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Козлов
|22. Титков
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Глебов
|8. Мендель
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Гонду
|90. Оффор
|Нападающий
|Главный тренер
|Дмитрий Игдисамов
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» удвоит номинал сыгравшей ставки на победу ЦСКА. Котировка на успех балтийцев в два раза выше. Ничья идет в конторе за 3.40.
Аналитики отдают предпочтение хозяевам поля. При этом последняя встреча команд завершилась минимальной победой калининградцев со счетом 1:0.
Winline как партнер РПЛ предлагает своим клиентам бесплатную альтернативу телевизионной трансляции.
Купить билеты на матч можно на официальном сайте ЦСКА. Минимальная стоимость – 115 рублей.