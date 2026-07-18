ЦСКА — Балтика, 24 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команды очень по-разному провели короткое летнее межсезонье: ЦСКА ни разу не победил, тогда как «Балтика» все матчи выиграла. Мало того, калининградцы за четыре спарринга ни разу не пропустили. Разница мячей 15-0 впечатляет. Правда, 11 голов калининградцы в два захода забили одной команде – «Тиквешу», занявшему пятое место в прошлом чемпионате Македонии.

ЦСКА трижды подряд сыграл вничью, причем дважды – с представителями Лиги PARI («Шинник», «Арсенал»), а завершил игровую сессию поражениями от земляков из «Локомотива» (0:1) и «Динамо» (2:5). В отсутствие капитана Акинфеева армейцы ни разу не сыграли в обороне на ноль.

Учитывая пропускной тренд хозяев и забивной – гостей, перспективным представляется вариант с обменом голами в пятницу.

«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.92 на «обе забьют».