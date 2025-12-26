ЦСКА - Динамо Москва, прогноз на 21 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Армейцы в последнее время в гостях выступают успешнее, чем дома. Из четырех выездов подряд ЦСКА привез три победы подряд, и только в Ярославле в четверг уступил, причем в серии буллитов.

А у динамовцев 18 декабря оборвалась семиматчевая победная серия. «Барыс» довольно неожиданно одолел красно-синих на их льду. Дерби дружественных клубов чаще всего проходят результативно. В восьми из 10 предыдущих личных встреч забрасывалось не меньше четырех шайб, в семи - минимум пять. Ждем яркого, богатого голами хоккея и в это воскресенье.