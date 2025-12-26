Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 декабря 13:11ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

ЦСКА - Динамо Москва, прогноз на 21 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Шансы команд в дерби совершенно равны
Валентин Васильев

В воскресной программе Континентальной хоккейной лиги прежде всего обращает на себя внимание столичное дерби. В гости к ЦСКА едет «Динамо». Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва) 

21.12.2025, Вс

15:30 МСК

«Динамо» (Москва) 

П1 - 2.45

Х - 4.30

П2 - 2.45

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва, Россия)

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА1751185-76
«Динамо»1151776-85

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.12.2025«Локомотив»

2:1 Б

ЦСКА

КХЛ

16.12.2025«Лада»

2:4

ЦСКА

КХЛ

07.12.2025«Салават Юлаев»

1:3

ЦСКА

КХЛ

05.12.2025«Трактор»

2:3

ЦСКА

КХЛ

03.12.2025ЦСКА

4:5 Б

«Торпедо»

КХЛ

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.12.2025«Динамо» (Москва)

2:4

«Барыс»

КХЛ

16.12.2025«Динамо» (Москва)

1:0

«Спартак»

КХЛ

07.12.2025«Трактор»

4:8

«Динамо» (Москва)

КХЛ

05.12.2025«Лада»

2:4

«Динамо» (Москва)

КХЛ

03.12.2025«Северсталь»

0:1

«Динамо» (Москва)

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции динамовцы на восемь очков опережают армейцев.

КомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1. Локомотив3819231310112-8052
2. Северсталь3719410112106-8649
3. Динамо Мн341813327119-7049
4. Динамо М3615262011108-8748
5. Торпедо3616332111102-9647
6. СКА3515402311102-8843
7. ЦСКА371700511497-9640
8. Спартак3613231314112-12340
9. Шанхайские Драконы351130621393-11736
10. Лада36911212278-12525
11. ХК Сочи33702051971-11623

Прогноз на матч

Свернуть

Армейцы в последнее время в гостях выступают успешнее, чем дома. Из четырех выездов подряд ЦСКА привез три победы подряд, и только в Ярославле в четверг уступил, причем в серии буллитов.

А у динамовцев 18 декабря оборвалась семиматчевая победная серия. «Барыс» довольно неожиданно одолел красно-синих на их льду. Дерби дружественных клубов чаще всего проходят результативно. В восьми из 10 предыдущих личных встреч забрасывалось не меньше четырех шайб, в семи - минимум пять. Ждем яркого, богатого голами хоккея и в это воскресенье. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция дерби пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: нет

«Динамо»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

На победу ЦСКА в основное время в PARI можно поставить за 2.45. Это примерно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет также 2.45 (39%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.20 (22%).

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче ЦСКА - «Динамо» Москва?

По оценке букмекеров, обе команды имеют абсолютно равные шансы. 

Где купить билет на матч ЦСКА - «Динамо» Москва?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт армейского клуба. Минимальная стоимость составляет 2 050 рублей.

Вопросы и ответы

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer370 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer370 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё