ЦСКА - Динамо Москва, прогноз на 21 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

В воскресной программе Континентальной хоккейной лиги прежде всего обращает на себя внимание столичное дерби. В гости к ЦСКА едет «Динамо». Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|17
|5
|11
|85-76
|«Динамо»
|11
|5
|17
|76-85
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.12.2025
|«Локомотив»
2:1 Б
ЦСКА
КХЛ
|16.12.2025
|«Лада»
2:4
ЦСКА
КХЛ
|07.12.2025
|«Салават Юлаев»
1:3
ЦСКА
КХЛ
|05.12.2025
|«Трактор»
2:3
ЦСКА
КХЛ
|03.12.2025
|ЦСКА
4:5 Б
«Торпедо»
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.12.2025
|«Динамо» (Москва)
2:4
«Барыс»
КХЛ
|16.12.2025
|«Динамо» (Москва)
1:0
«Спартак»
КХЛ
|07.12.2025
|«Трактор»
4:8
«Динамо» (Москва)
КХЛ
|05.12.2025
|«Лада»
2:4
«Динамо» (Москва)
КХЛ
|03.12.2025
|«Северсталь»
0:1
«Динамо» (Москва)
КХЛ
В таблице западной конференции динамовцы на восемь очков опережают армейцев.
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1. Локомотив
|38
|19
|2
|3
|1
|3
|10
|112-80
|52
|2. Северсталь
|37
|19
|4
|1
|0
|1
|12
|106-86
|49
|3. Динамо Мн
|34
|18
|1
|3
|3
|2
|7
|119-70
|49
|4. Динамо М
|36
|15
|2
|6
|2
|0
|11
|108-87
|48
|5. Торпедо
|36
|16
|3
|3
|2
|1
|11
|102-96
|47
|6. СКА
|35
|15
|4
|0
|2
|3
|11
|102-88
|43
|7. ЦСКА
|37
|17
|0
|0
|5
|1
|14
|97-96
|40
|8. Спартак
|36
|13
|2
|3
|1
|3
|14
|112-123
|40
|9. Шанхайские Драконы
|35
|11
|3
|0
|6
|2
|13
|93-117
|36
|10. Лада
|36
|9
|1
|1
|2
|1
|22
|78-125
|25
|11. ХК Сочи
|33
|7
|0
|2
|0
|5
|19
|71-116
|23
Армейцы в последнее время в гостях выступают успешнее, чем дома. Из четырех выездов подряд ЦСКА привез три победы подряд, и только в Ярославле в четверг уступил, причем в серии буллитов.
А у динамовцев 18 декабря оборвалась семиматчевая победная серия. «Барыс» довольно неожиданно одолел красно-синих на их льду. Дерби дружественных клубов чаще всего проходят результативно. В восьми из 10 предыдущих личных встреч забрасывалось не меньше четырех шайб, в семи - минимум пять. Ждем яркого, богатого голами хоккея и в это воскресенье.
Прямая видеотрансляция дерби пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Динамо»: нет
На победу ЦСКА в основное время в PARI можно поставить за 2.45. Это примерно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет также 2.45 (39%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.20 (22%).
По оценке букмекеров, обе команды имеют абсолютно равные шансы.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт армейского клуба. Минимальная стоимость составляет 2 050 рублей.