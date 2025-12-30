ЦСКА - Динамо Москва, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Предпоследний день 2025 года будет богат разнообразными хоккейными баталиями. В рамках КХЛ пройдет сразу восемь заключительных матчей декабря. В расписании игрового дня особняком стоит столичное дерби. «Динамо» принимает ЦСКА. Рассказываем о котировках букмекеров на игру и выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва, Россия)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|17
|6
|11
|85-77
|«Динамо»
|11
|5
|17
|77-85
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.12.2025
|ЦСКА
2:1
«Спартак»
КХЛ
|25.12.2025
|«Торпедо»
2:3 ОТ
ЦСКА
КХЛ
|23.12.2025
|«Северсталь»
3:1
ЦСКА
КХЛ
|21.12.2025
|ЦСКА
0:1 Б
«Динамо» М
КХЛ
|18.12.2025
|«Локомотив»
2:1 Б
ЦСКА
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Москва:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.12.2025
|«Динамо» Мн
5:3
«Динамо» М
КХЛ
|25.12.2025
|«Локомотив»
0:2
«Динамо» М
КХЛ
|23.12.2025
|«Динамо» Мн
7:1
«Динамо» М
КХЛ
|21.12.2025
|ЦСКА
0:1 Б
«Динамо» М
КХЛ
|18.12.2025
|«Динамо» М
2:4
«Барыс»
КХЛ
В таблице западной конференции динамовцы на семь очков опережают армейцев.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Динамо Мн
|38
|21
|1
|3
|3
|2
|8
|139-80
|55
|2
|Северсталь
|40
|20
|5
|1
|1
|1
|12
|114-92
|54
|3
|Локомотив
|41
|20
|2
|3
|1
|3
|12
|115-87
|54
|4
|Динамо М
|40
|16
|2
|7
|2
|0
|13
|115-99
|52
|5
|Торпедо
|39
|17
|3
|3
|2
|2
|12
|108-105
|50
|6
|ЦСКА
|41
|18
|1
|0
|6
|1
|15
|103-103
|45
|7
|СКА
|38
|16
|4
|0
|2
|3
|13
|111-99
|45
|8
|Спартак
|40
|15
|2
|3
|2
|3
|15
|121-131
|45
|9
|Шанхайские Драконы
|38
|11
|3
|1
|6
|3
|14
|101-127
|39
|10
|ХК Сочи
|37
|9
|0
|2
|0
|6
|20
|88-129
|28
|11
|Лада
|39
|9
|1
|1
|3
|1
|24
|84-142
|26
В этом сезоне земляки встречались уже четырежды, в последний раз - неделю назад. В сентября армейцы дома уверенно обыграли динамовцев (6:2), а следующие три дерби проиграли. Правда, два из них - в серии буллитов. В недавней встрече голов с игры зрители вообще не дождались, а в послематчевой серии ворота поразил только Артем Ильенко.
После этого динамовцы дважды съездили в Минск к белорусским одноклубникам (пара поражений с суммарным счетом 4:12) и обыграли в Ярославле «Локомотив» (2:0).
В свою очередь красно-синие уступили «Северстали» - зато одолели «Торпедо» и «Спартак». Обе команды чередуют голевые шоу со счетами, больше присущими футболу. Два последних дерби были «низовыми» (меньше 5.5 шайб). Полагаем, что и предстоящее не будет отличаться повышенной результативностью.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция дерби пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Динамо»: нет
Коэффициенты на победу обеих команд в PARI абсолютно идентичны - 2.45. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили котировкой 4.10.
По оценке букмекеров, шансы команд на успех абсолютно равны.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт армейского клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.