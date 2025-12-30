ЦСКА - Динамо Москва, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

В этом сезоне земляки встречались уже четырежды, в последний раз - неделю назад. В сентября армейцы дома уверенно обыграли динамовцев (6:2), а следующие три дерби проиграли. Правда, два из них - в серии буллитов. В недавней встрече голов с игры зрители вообще не дождались, а в послематчевой серии ворота поразил только Артем Ильенко.

После этого динамовцы дважды съездили в Минск к белорусским одноклубникам (пара поражений с суммарным счетом 4:12) и обыграли в Ярославле «Локомотив» (2:0).

В свою очередь красно-синие уступили «Северстали» - зато одолели «Торпедо» и «Спартак». Обе команды чередуют голевые шоу со счетами, больше присущими футболу. Два последних дерби были «низовыми» (меньше 5.5 шайб). Полагаем, что и предстоящее не будет отличаться повышенной результативностью.