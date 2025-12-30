Ведомости
ЦСКА - Динамо Москва, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Последнее дерби 2025 года!
Валентин Васильев

Предпоследний день 2025 года будет богат разнообразными хоккейными баталиями. В рамках КХЛ пройдет сразу восемь заключительных матчей декабря. В расписании игрового дня особняком стоит столичное дерби. «Динамо» принимает ЦСКА. Рассказываем о котировках букмекеров на игру и выбираем перспективный вариант для пари.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва) 

30.12.2025, Вт

17:00 МСК

«Динамо» (Москва) 

П1 - 2.45

Х - 4.10

П2 - 2.45

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА1761185-77
«Динамо»1151777-85

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.12.2025ЦСКА

2:1

«Спартак»

КХЛ

25.12.2025«Торпедо»

2:3 ОТ

ЦСКА

КХЛ

23.12.2025«Северсталь»

3:1

ЦСКА

КХЛ

21.12.2025ЦСКА

0:1 Б

«Динамо» М

КХЛ

18.12.2025«Локомотив»

2:1 Б

ЦСКА

КХЛ

Последние пять матчей «Динамо» Москва:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.12.2025«Динамо» Мн

5:3

«Динамо» М

КХЛ

25.12.2025«Локомотив»

0:2

«Динамо» М 

КХЛ

23.12.2025«Динамо» Мн

7:1

«Динамо» М

КХЛ

21.12.2025ЦСКА

0:1 Б

«Динамо» М 

КХЛ

18.12.2025«Динамо» М

2:4

«Барыс»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции динамовцы на семь очков опережают армейцев.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Динамо Мн382113328139-8055
2Северсталь4020511112114-9254
3Локомотив4120231312115-8754
4Динамо М4016272013115-9952
5Торпедо3917332212108-10550
6ЦСКА4118106115103-10345
7СКА3816402313111-9945
8Спартак4015232315121-13145
9Шанхайские Драконы3811316314101-12739
10ХК Сочи37902062088-12928
11Лада39911312484-14226

Прогноз на матч

Свернуть

В этом сезоне земляки встречались уже четырежды, в последний раз - неделю назад. В сентября армейцы дома уверенно обыграли динамовцев (6:2), а следующие три дерби проиграли. Правда, два из них - в серии буллитов. В недавней встрече голов с игры зрители вообще не дождались, а в послематчевой серии ворота поразил только Артем Ильенко.

После этого динамовцы дважды съездили в Минск к белорусским одноклубникам (пара поражений с суммарным счетом 4:12) и обыграли в Ярославле «Локомотив» (2:0).

В свою очередь красно-синие уступили «Северстали» - зато одолели «Торпедо» и «Спартак». Обе команды чередуют голевые шоу со счетами, больше присущими футболу. Два последних дерби были «низовыми» (меньше 5.5 шайб). Полагаем, что и предстоящее не будет отличаться повышенной результативностью.

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция дерби пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: нет

«Динамо»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициенты на победу обеих команд в PARI абсолютно идентичны - 2.45. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили котировкой 4.10.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче ЦСКА - «Динамо» Москва?

По оценке букмекеров, шансы команд на успех абсолютно равны. 

Где купить билет на матч ЦСКА - «Динамо» Москва?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт армейского клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.

Вопросы и ответы

