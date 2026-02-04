Ведомости
ЦСКА - Краснодар, 3 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Этого трофея у команд еще нет
Валентин Васильев

Во вторник, 3 февраля, в ОАЭ стартует четвертый Winline Зимний Кубок РПЛ по футболу. Во втором матче игрового дня сойдутся ЦСКА и «Краснодар». Рассказываем о вероятных сценариях встречи и самых интересных предложениях букмекеров на игру в Абу-Даби. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

03.02.2026, Вт

19:15 МСК

«Краснодар» 

П1 - 2.89

Х - 3.29

П2 - 2.49

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 1-й тур

Стадион: «Аль-Нахайян» Абу-Даби (ОАЭ)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА 15121450-39
«Краснодар» 14121539-50

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025ЦСКА

3:4

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

22.01.2026«Акрон»

1:3

ЦСКА

Товарищеский матч

07.12.2025«Краснодар»

3:2

ЦСКА

РПЛ

29.11.2025ЦСКА

2:0

«Оренбург»

РПЛ

26.11.2025ЦСКА

2:1, пен. 5:4

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.01.2026«Краснодар»

2:1

«Елимай» 

Товарищеский матч

07.12.2025«Краснодар»

3:2

ЦСКА

РПЛ

30.11.2025«Краснодар»

5:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

26.11.2025«Краснодар»

4:0

«Спартак» 

Кубок России

23.11.2025«Локомотив»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

Расписание матчей

Winline Зимний Кубок РПЛ

  • 03.02.2026, 15:00. «Зенит» – «Динамо»
  • 03.02.2026, 19:15. ЦСКА – «Краснодар»
  • 06.02.2026, 15:00. ЦСКА – «Динамо М»
  • 06.02.2026, 19:15. «Краснодар» – «Зенит»
  • 10.02.2026, 10:00. «Зенит» – ЦСКА
  • 10.02.2026, 16:00. «Динамо» – «Краснодар»

Прогноз на матч

Так получилось, что эти же команды закрывали 2025-й соревновательный год в Премьер-лиге. 7 декабря они выдали на пару зажигательное шоу с пятью забитыми голами, пятеркой предупреждений и одним удалением. Чемпион оказался удачливее, одержав волевую победу со счетом 3:2. Есть основания полагать, что новая встреча команд тоже будет совсем не скучной. 

«Краснодар» полностью сохранил прошлогодний состав и пока воздерживается от приобретений. ЦСКА провернул резонансный обмен с «Зенитом», получив за защитника Дивеева нападающего Лусиано Гонду с доплатой. Очевидно, что атакующий потенциал армейцев от этой сделки значительно повысился. Однако же и оборонительный ощутимо снизился. 

Понятно, что турнир товарищеский, однако ни ЦСКА, ни «Краснодар» его до сих пор не выигрывали. Поэтому и настрой у них будет выше среднего - серьезнее, чем на обычные спарринги. Игра обещает быть обоюдоострой и, считаем, результативной. БК Winline оценила вероятность обмена голами коэффициентом 1.52.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложениях Winline и FONBET. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: нет

«Краснодар»:  Стежко, Петров, Кобнан, Кокшаров (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики Winline установили близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.89 на москвичей и 2.49 - на краснодарцев.  1.64. На ничью можно поставить за 3.29.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Краснодар»?

Эксперты ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. За пять последних матчей соперники по два раза праздновали успех и однажды разошлись миром. 

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Краснодар»?

Все игры Зимнего Кубка РПЛ в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и Winline (на официальном сайте и в приложении).

Кто выигрывал Winline Зимний Кубок РПЛ?

В предыдущие годы турнир выигрывали:

  • 2023 год: «Спартак»
  • 2024 год: «Спартак»
  • 2025 год: «Зенит»

