ЦСКА - Краснодар, 3 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Во вторник, 3 февраля, в ОАЭ стартует четвертый Winline Зимний Кубок РПЛ по футболу. Во втором матче игрового дня сойдутся ЦСКА и «Краснодар». Рассказываем о вероятных сценариях встречи и самых интересных предложениях букмекеров на игру в Абу-Даби.
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 1-й тур
Стадион: «Аль-Нахайян» Абу-Даби (ОАЭ)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|15
|12
|14
|50-39
|«Краснодар»
|14
|12
|15
|39-50
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|ЦСКА
3:4
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|22.01.2026
|«Акрон»
1:3
ЦСКА
Товарищеский матч
|07.12.2025
|«Краснодар»
3:2
ЦСКА
РПЛ
|29.11.2025
|ЦСКА
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|26.11.2025
|ЦСКА
2:1, пен. 5:4
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.01.2026
|«Краснодар»
2:1
«Елимай»
Товарищеский матч
|07.12.2025
|«Краснодар»
3:2
ЦСКА
РПЛ
|30.11.2025
|«Краснодар»
5:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|26.11.2025
|«Краснодар»
4:0
«Спартак»
Кубок России
|23.11.2025
|«Локомотив»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
Winline Зимний Кубок РПЛ
Так получилось, что эти же команды закрывали 2025-й соревновательный год в Премьер-лиге. 7 декабря они выдали на пару зажигательное шоу с пятью забитыми голами, пятеркой предупреждений и одним удалением. Чемпион оказался удачливее, одержав волевую победу со счетом 3:2. Есть основания полагать, что новая встреча команд тоже будет совсем не скучной.
«Краснодар» полностью сохранил прошлогодний состав и пока воздерживается от приобретений. ЦСКА провернул резонансный обмен с «Зенитом», получив за защитника Дивеева нападающего Лусиано Гонду с доплатой. Очевидно, что атакующий потенциал армейцев от этой сделки значительно повысился. Однако же и оборонительный ощутимо снизился.
Понятно, что турнир товарищеский, однако ни ЦСКА, ни «Краснодар» его до сих пор не выигрывали. Поэтому и настрой у них будет выше среднего - серьезнее, чем на обычные спарринги. Игра обещает быть обоюдоострой и, считаем, результативной. БК Winline оценила вероятность обмена голами коэффициентом 1.52.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложениях Winline и FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Краснодар»: Стежко, Петров, Кобнан, Кокшаров (все - травмы)
Аналитики Winline установили близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.89 на москвичей и 2.49 - на краснодарцев. 1.64. На ничью можно поставить за 3.29.
Эксперты ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. За пять последних матчей соперники по два раза праздновали успех и однажды разошлись миром.
Все игры Зимнего Кубка РПЛ в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и Winline (на официальном сайте и в приложении).
В предыдущие годы турнир выигрывали: