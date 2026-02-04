ЦСКА - Краснодар, 3 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Так получилось, что эти же команды закрывали 2025-й соревновательный год в Премьер-лиге. 7 декабря они выдали на пару зажигательное шоу с пятью забитыми голами, пятеркой предупреждений и одним удалением. Чемпион оказался удачливее, одержав волевую победу со счетом 3:2. Есть основания полагать, что новая встреча команд тоже будет совсем не скучной.

«Краснодар» полностью сохранил прошлогодний состав и пока воздерживается от приобретений. ЦСКА провернул резонансный обмен с «Зенитом», получив за защитника Дивеева нападающего Лусиано Гонду с доплатой. Очевидно, что атакующий потенциал армейцев от этой сделки значительно повысился. Однако же и оборонительный ощутимо снизился.

Понятно, что турнир товарищеский, однако ни ЦСКА, ни «Краснодар» его до сих пор не выигрывали. Поэтому и настрой у них будет выше среднего - серьезнее, чем на обычные спарринги. Игра обещает быть обоюдоострой и, считаем, результативной. БК Winline оценила вероятность обмена голами коэффициентом 1.52.