Рубин – ЦСКА, 25 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

У московского ЦСКА продолжается серия невзрачных результатов. В 27-м туре столичная команда приедет в гости к казанскому «Рубину», который уже семь матчей подряд не знает поражений в РПЛ. Представители Татарстана вновь не проиграют?
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Республика Татарстан, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|15
|14
|27
|47-83
|ЦСКА
|27
|14
|15
|83-47
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:1
«Рубин»
РПЛ
|18.04.2026
|«Рубин»
1:1
«Акрон»
РПЛ
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
|06.04.2026
|«Сочи»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|22.03.2026
|«Крылья Советов»
0:0
«Рубин»
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.04.2026
|ЦСКА
1:1
«Ростов»
РПЛ
|18.04.2026
|«Крылья Советов»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|12.04.2026
|ЦСКА
0:1
«Сочи»
РПЛ
|07.04.2026
|«Крылья Советов»
2:5
ЦСКА
Кубок России
|04.04.2026
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
После 26-го тура «Рубин» поднялся на седьмую позицию, а ЦСКА идет строчкой выше.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|8
|Динамо Москва
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|11
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|12
|Динамо Махачкала
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|13
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|14
|Крылья Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
Про результаты и качество игры ЦСКА после зимней паузы сказано уже многое. Кажется, команды во многом по инерции завершает сезон. А вот «Рубин» выглядит довольно живо – ни одного поражения за март и апрель. Вот только казанцы не обыгрывали ЦСКА в официальных матчах с октября 2021 г. Впрочем, и ничьих на этом отрезке было немало.
Вполне возможно, что соперники поделят очки и в субботу. А так как ЦСКА выглядит слишком инертно, чтобы поверить в его победу над «Рубином», заиграем «Двойной шанс» в пользу казанцев, которые в последний раз терпели домашнее поражение ещё в октябре – от «Балтики».
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 руб. в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Иву, Швец, Дрезгич (все – травмы)
ЦСКА: Глебов, Акинфеев, Рейс, Лукин (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» – ЦСКА:
|Позиция
|«Рубин»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|49. Тороп
|Вратарь
|Защитник
|5. Вуячич
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|2. Тесленко
|79. Данилов
|Защитник
|Защитник
|98. Лобов
|4. Виктор
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|12. Арройо
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сааведра
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ходжа
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Грипши
|18. Козлов
|Нападающий
|Нападающий
|10. Даку
|7. Алвес
|Нападающий
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|9. Гонду
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артега
|Фабио Челестини
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу немного выше – коэффициент 2,50 на такой исход. Котировка на выигрыш казанской команды – 2,85, а на ничью – 3,35.