Спорт

Рейтинг букмекеров

Рубин – ЦСКА, 25 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Казанцы не проигрывают дома с октября
Александр Бокулёв
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

У московского ЦСКА продолжается серия невзрачных результатов. В 27-м туре столичная команда приедет в гости к казанскому «Рубину», который уже семь матчей подряд не знает поражений в РПЛ. Представители Татарстана вновь не проиграют?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

25.04.2026, Сб

19:30 МСК

ЦСКА (Москва) 

П1 - 2,85

Х - 3,35

П2 - 2,50

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Республика Татарстан, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин» 15142747-83
ЦСКА27141583-47

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2026«Динамо» (Москва)

0:1

«Рубин»

РПЛ

18.04.2026«Рубин»

1:1

«Акрон»

РПЛ

11.04.2026«Рубин»

0:0

«Оренбург»

РПЛ

06.04.2026«Сочи»

0:1

«Рубин»

РПЛ

22.03.2026«Крылья Советов»

0:0

«Рубин»

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.04.2026ЦСКА

1:1

«Ростов»

РПЛ

18.04.2026«Крылья Советов»

1:1

ЦСКА

РПЛ

12.04.2026ЦСКА

0:1

«Сочи»

РПЛ

07.04.2026«Крылья Советов»

2:5

ЦСКА

Кубок России

04.04.2026«Акрон»

1:2

ЦСКА

 РПЛ

Место в турнирной таблице

После 26-го тура «Рубин» поднялся на седьмую позицию, а ЦСКА идет строчкой выше.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар26176353-2057
2Зенит26168245-1756
3Локомотив261310351-3349
4Балтика261113237-1646
5Спартак26136742-3545
6ЦСКА26135838-2844
7Рубин26108825-2638
8Динамо Москва2698944-3735
9Ахмат26881031-3532
10Ростов26691120-2827
11Акрон26591232-4524
12Динамо Махачкала26591216-3224
13Оренбург26581326-3823
14Крылья Советов26581327-4723
15Пари НН26641622-4222
16Сочи26531824-5418

Прогноз на матч

Про результаты и качество игры ЦСКА после зимней паузы сказано уже многое. Кажется, команды во многом по инерции завершает сезон. А вот «Рубин» выглядит довольно живо – ни одного поражения за март и апрель. Вот только казанцы не обыгрывали ЦСКА в официальных матчах с октября 2021 г. Впрочем, и ничьих на этом отрезке было немало.

Вполне возможно, что соперники поделят очки и в субботу. А так как ЦСКА выглядит слишком инертно, чтобы поверить в его победу над «Рубином», заиграем «Двойной шанс» в пользу казанцев, которые в последний раз терпели домашнее поражение ещё в октябре – от «Балтики».

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 руб. в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Рубин»: Иву, Швец, Дрезгич (все – травмы)

ЦСКА: Глебов, Акинфеев, Рейс, Лукин (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» – ЦСКА:

Позиция«Рубин»ЦСКАПозиция
Вратарь38. Ставер49. ТоропВратарь
Защитник5. Вуячич22. ГаичЗащитник
Защитник2. Тесленко79. ДаниловЗащитник
Защитник98. Лобов4. ВикторЗащитник
Полузащитник51. Рожков3. КруговойЗащитник
Полузащитник12. Арройо31. КислякПолузащитник
Полузащитник7. Сааведра10. ОбляковПолузащитник
Полузащитник22. Ходжа6. БариновПолузащитник
Полузащитник11. Грипши18. КозловНападающий
Нападающий10. Даку7. АлвесНападающий
Нападающий99. Шабанхаджай9. ГондуНападающий
Главный тренерФранк АртегаФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу немного выше – коэффициент 2,50 на такой исход. Котировка на выигрыш казанской команды – 2,85, а на ничью – 3,35.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/marathon_e34c698cee.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading