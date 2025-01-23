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27 ноября 15:43ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА — Рубин, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Третья встреча за месяц
Валентин Васильев

Трижды в течение одного календарного месяца выпало соперничать ЦСКА и “Рубину”. В последний день осени-2024 они встретятся в заключительный раз в этом году - в 17-м туре чемпионата России. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

30.11.2024, Сб

16:30 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 1.72

Х - 3.65

П2 - 5.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА25121471-41
«Рубин»14122541-71

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2024ЦСКА

3:0

«Рубин»

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23.11.2024ЦСКА

1:2

«Ростов»

РПЛ

10.11.2024«Крылья Советов»

1:2

ЦСКА

РПЛ

06.11.2024«Рубин»

0:0

ЦСКА

FONBET Кубок России

02.11.2024ЦСКА

0:2

«Спартак»

РПЛ

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2024ЦСКА

3:0

«Рубин»

FONBET Кубок России

22.11.2024«Рубин»

3:0

«Акрон»

РПЛ

10.11.2024«Рубин»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

06.11.2024«Рубин»

0:0

ЦСКА

FONBET Кубок России

02.11.2024«Локомотив»

1:0

«Рубин»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После 16 туров команды находятся по соседству в таблице - соответственно, на шестом и седьмом местах.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит16123134-739
2. Краснодар16115034-938
3. Локомотив16111432-2334
4. Спартак1694330-1431
5. Динамо Москва1694332-1831
6. ЦСКА1683525-1227
7. Рубин1664620-2222
8. Ростов1655622-2720
9. Пари НН1644815-2716
10. Акрон1644819-3316
11. Динамо Махачкала163769-1416
12. Крылья Советов1643915-2415
13. Химки1627718-3013
14. Факел1627711-2413
15. Ахмат1616914-319
16. Оренбург16151016-318

Прогноз на матч

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ЦСКА на исходе осени много и преимущественно справедливо критиковали. Домашние поражения от “Спартака” и “Ростова” очень опечалили армейское сообщество. Команда должным образом отреагировала на критику - неожиданным разгромом “Рубина” в кубковом четвертьфинале. Неожиданным по двум причинам: казанцы редко пропускают много, а москвичи нечасто блещут высокой результативностью.

Отличный матч с казанцами провел молодой Аббосбек Файзуллаев, забивший свой первый гол в розыгрыше Кубка России. Чемпион молодежного первенства Азии-2022 является одним из лидеров первой сборной Узбекиистана, и наверняка сыграет заметную роль в национальной команде на Кубке Азии 2025.    

Есть основания полагать, что в субботу мы увидим другой “Рубин” - и по настрою, и по концентрации внимания, и по составу. Вернутся в основу лидеры, которым Рашид Рахимов дал передохнуть посреди недели, и прежде всего - главный “ударник” атаки Даку. Повторить вторничный фокус ЦСКА будет гораздо сложнее.  Больше верится в очередной “низовой” матч - они для обеих команд не редкость.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  Текстовую трансляцию матча проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: Яковлев (травма), Зделар (болезнь), Роша (дисквалификация)

«Рубин»: Юкич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Рубин»:

ПозицияЦСКА«Рубин»Позиция
Вратарь35. Акинфеев38. СтаверВратарь
Защитник27. Мойзес27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник4. Роша2. ТесленкоЗащитник
Защитник78. Дивеев5. АшурматовЗащитник
Полузащитник3. Круговой70. КабутовПолузащитник
Полузащитник22. Гаич51. РожковПолузащитник
Полузащитник 25. Бистрович6. ИвуПолузащитник
Полузащитник31. Кисляк21. ЗотовПолузащитник
Полузащитник20. Койта30. ВадаПолузащитник
Нападающий21. Файзуллаев24. ЧумичПолузащитник
Нападающий11. Мусаев10. ДакуНападающий
Главный тренереМарко НиколичРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI и в игре чемпионата отдают предпочтение красно-синим. Коэффициент на ЦСКА почти в три раза ниже, чем на “Рубин”. Успех хозяев котируется за 1.72, а гостей - за 5.10. В случае ничьей выигрыш будет рассчитан по коэффициенту 3.65.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ЦСКА - «Рубин»?

Для ЦСКА это последний домашний матч года. Естественно, что армейцы постараются красиво попрощаться со своей публикой до весны. Этот нюанс аналитики тоже приняли во внимание, формируя линию на игру. Москвичи должны быть просто мотивированнее соперника. 

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Рубин»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру  в прямом эфире. Найти “картинку” с 3-й Песчаной можно на сайтах некоторых легальных БК.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Рубин»

Билеты продаются в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или онлайн - на официальном сайте ЦСКА. Минимальная стоимость билета - 300 рублей. Паспорт болельщика при походе на стадион тоже потребуется.

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