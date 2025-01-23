ЦСКА — Рубин, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

ЦСКА на исходе осени много и преимущественно справедливо критиковали. Домашние поражения от “Спартака” и “Ростова” очень опечалили армейское сообщество. Команда должным образом отреагировала на критику - неожиданным разгромом “Рубина” в кубковом четвертьфинале. Неожиданным по двум причинам: казанцы редко пропускают много, а москвичи нечасто блещут высокой результативностью.

Отличный матч с казанцами провел молодой Аббосбек Файзуллаев, забивший свой первый гол в розыгрыше Кубка России. Чемпион молодежного первенства Азии-2022 является одним из лидеров первой сборной Узбекиистана, и наверняка сыграет заметную роль в национальной команде на Кубке Азии 2025.

Есть основания полагать, что в субботу мы увидим другой “Рубин” - и по настрою, и по концентрации внимания, и по составу. Вернутся в основу лидеры, которым Рашид Рахимов дал передохнуть посреди недели, и прежде всего - главный “ударник” атаки Даку. Повторить вторничный фокус ЦСКА будет гораздо сложнее. Больше верится в очередной “низовой” матч - они для обеих команд не редкость.