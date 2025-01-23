ЦСКА — Рубин, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Трижды в течение одного календарного месяца выпало соперничать ЦСКА и “Рубину”. В последний день осени-2024 они встретятся в заключительный раз в этом году - в 17-м туре чемпионата России.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва)
30.11.2024, Сб
16:30 МСК
«Рубин» (Казань)
|П1 - 1.72
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|25
|12
|14
|71-41
|«Рубин»
|14
|12
|25
|41-71
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2024
|ЦСКА
3:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|ЦСКА
1:2
«Ростов»
РПЛ
|10.11.2024
|«Крылья Советов»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|06.11.2024
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
FONBET Кубок России
|02.11.2024
|ЦСКА
0:2
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2024
|ЦСКА
3:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
|22.11.2024
|«Рубин»
3:0
«Акрон»
РПЛ
|10.11.2024
|«Рубин»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|06.11.2024
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
FONBET Кубок России
|02.11.2024
|«Локомотив»
1:0
«Рубин»
РПЛ
После 16 туров команды находятся по соседству в таблице - соответственно, на шестом и седьмом местах.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|2. Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|3. Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|4. Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|5. Динамо Москва
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|6. ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|7. Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|8. Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|9. Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|10. Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|11. Динамо Махачкала
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|12. Крылья Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|13. Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|14. Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|15. Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|16. Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
ЦСКА на исходе осени много и преимущественно справедливо критиковали. Домашние поражения от “Спартака” и “Ростова” очень опечалили армейское сообщество. Команда должным образом отреагировала на критику - неожиданным разгромом “Рубина” в кубковом четвертьфинале. Неожиданным по двум причинам: казанцы редко пропускают много, а москвичи нечасто блещут высокой результативностью.
Отличный матч с казанцами провел молодой Аббосбек Файзуллаев, забивший свой первый гол в розыгрыше Кубка России. Чемпион молодежного первенства Азии-2022 является одним из лидеров первой сборной Узбекиистана, и наверняка сыграет заметную роль в национальной команде на Кубке Азии 2025.
Есть основания полагать, что в субботу мы увидим другой “Рубин” - и по настрою, и по концентрации внимания, и по составу. Вернутся в основу лидеры, которым Рашид Рахимов дал передохнуть посреди недели, и прежде всего - главный “ударник” атаки Даку. Повторить вторничный фокус ЦСКА будет гораздо сложнее. Больше верится в очередной “низовой” матч - они для обеих команд не редкость.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Яковлев (травма), Зделар (болезнь), Роша (дисквалификация)
«Рубин»: Юкич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Рубин»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|5. Ашурматов
|Защитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Гаич
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Бистрович
|6. Иву
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|21. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Койта
|30. Вада
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Файзуллаев
|24. Чумич
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мусаев
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренере
|Марко Николич
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Аналитики компании PARI и в игре чемпионата отдают предпочтение красно-синим. Коэффициент на ЦСКА почти в три раза ниже, чем на “Рубин”. Успех хозяев котируется за 1.72, а гостей - за 5.10. В случае ничьей выигрыш будет рассчитан по коэффициенту 3.65.
Для ЦСКА это последний домашний матч года. Естественно, что армейцы постараются красиво попрощаться со своей публикой до весны. Этот нюанс аналитики тоже приняли во внимание, формируя линию на игру. Москвичи должны быть просто мотивированнее соперника.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру в прямом эфире. Найти “картинку” с 3-й Песчаной можно на сайтах некоторых легальных БК.
Билеты продаются в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или онлайн - на официальном сайте ЦСКА. Минимальная стоимость билета - 300 рублей. Паспорт болельщика при походе на стадион тоже потребуется.
Партнерский проект