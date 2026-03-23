Партнерский проект

ЦСКА - СКА, прогноз на 23 марта: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Обновлено:
Армейское дерби не сулит обилия голов
Валентин Васильев

В понедельник, 23 марта, в Континентальной хоккейной лиге стартует стадия плей-офф. В первый игровой день Кубка Гагарина обращает на себя внимание армейское противостояние в столице. Санкт-петербургский СКА едет в гости к ЦСКА. Анализируем игру с точки зрения наиболее вероятного исхода и перспективных опций для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

23.03.2026, Пн

19:30 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 2.04

Х - 4.05

П2 - 3.30

Турнир: чемпионат КХЛ, 1/8 финала, первый матч

Стадион: МСК «ЦСКА Арена» (Москва)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА 54762283-310
СКА62754310-283

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.03.2026«Спартак»

2:3 Б

ЦСКА

КХЛ

16.03.2026«Сибирь»

3:2

ЦСКА

КХЛ

14.03.2026«Автомобилист»

0:3

ЦСКА

КХЛ

11.03.2026«Сочи»

1:2

ЦСКА

КХЛ

10.03.2026ЦСКА

2:1 

«Сочи»

КХЛ

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2026СКА

5:1

«Шанхайские драконы»

КХЛ

18.03.2026«Сибирь»

4:1

СКА

КХЛ

16.03.2026«Трактор» 

2:1

СКА

КХЛ

13.03.2026СКА

5:0

«Северсталь»

КХЛ

11.03.2026СКА

4:3

«Динамо» Мн 

КХЛ

Календарь игр

1/8 финала. Первые матчи

23.03.2026, 17:00. «Автомобилист» Екатеринбург – «Салават Юлаев» Уфа  

23.03.2026, 19:30. «Ак Барс» Казань – «Трактор» Челябинск  

23.03.2026, 19:30. «ЦСКА» Москва – «СКА» Санкт-Петербург  

23.03.2026, 19:30. «Северсталь» Череповец – «Торпедо» Нижний Новгород  

24.03.2026, 16:30. «Авангард» Омск – «Нефтехимик» Нижнекамск  

24.03.2026, 17:00. «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь» Новосибирск  

24.03.2026, 19:30. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» Москва  

24.03.2026, 19:30. «Динамо» Минск – «Динамо» Москва

Прогноз на матч

В этом году команды встречались дважды, обменявшись домашними победами. В Москве ЦСКА победил 3:2 по буллитам, а в Петербурге спустя три недели парни Игоря Ларионова взяли убедительный реванш - 3:0.

СКА в последнее время предпочитает «низовые» матчи: из восьми мартовских встреч семь содержали не более четырех заброшенных шайб и лишь одна - пять. У ЦСКА весной прослеживается аналогичная тенденция: семь игр из восьми - на тотал меньше 4.5.

В БК «МАРАФОН» тотал меньше 4.5 идет за 1.75. 

Трансляции

Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «МАРАФОН» установили повышенные коэффициенты на базовые исходы встречи: 2.04 на победу московских армейцев и 3.30 - на питерских. Ничья котируется за 4.05.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче ЦСКА - СКА?

Эксперты ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое преимущество хозяевам площадки.

Где купить билет на матч ЦСКА - СКА?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 850 рублей.

Когда второй матч ЦСКА - СКА?

Серия продолжится в среду, 25 марта, опять-таки в Москве.

