ЦСКА - СКА, прогноз на 23 марта: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

В понедельник, 23 марта, в Континентальной хоккейной лиге стартует стадия плей-офф. В первый игровой день Кубка Гагарина обращает на себя внимание армейское противостояние в столице. Санкт-петербургский СКА едет в гости к ЦСКА. Анализируем игру с точки зрения наиболее вероятного исхода и перспективных опций для пари.
Турнир: чемпионат КХЛ, 1/8 финала, первый матч
Стадион: МСК «ЦСКА Арена» (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|54
|7
|62
|283-310
|СКА
|62
|7
|54
|310-283
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.03.2026
|«Спартак»
2:3 Б
ЦСКА
КХЛ
|16.03.2026
|«Сибирь»
3:2
ЦСКА
КХЛ
|14.03.2026
|«Автомобилист»
0:3
ЦСКА
КХЛ
|11.03.2026
|«Сочи»
1:2
ЦСКА
КХЛ
|10.03.2026
|ЦСКА
2:1
«Сочи»
КХЛ
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2026
|СКА
5:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
|18.03.2026
|«Сибирь»
4:1
СКА
КХЛ
|16.03.2026
|«Трактор»
2:1
СКА
КХЛ
|13.03.2026
|СКА
5:0
«Северсталь»
КХЛ
|11.03.2026
|СКА
4:3
«Динамо» Мн
КХЛ
1/8 финала. Первые матчи
23.03.2026, 17:00. «Автомобилист» Екатеринбург – «Салават Юлаев» Уфа
23.03.2026, 19:30. «Ак Барс» Казань – «Трактор» Челябинск
23.03.2026, 19:30. «ЦСКА» Москва – «СКА» Санкт-Петербург
23.03.2026, 19:30. «Северсталь» Череповец – «Торпедо» Нижний Новгород
24.03.2026, 16:30. «Авангард» Омск – «Нефтехимик» Нижнекамск
24.03.2026, 17:00. «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь» Новосибирск
24.03.2026, 19:30. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» Москва
24.03.2026, 19:30. «Динамо» Минск – «Динамо» Москва
В этом году команды встречались дважды, обменявшись домашними победами. В Москве ЦСКА победил 3:2 по буллитам, а в Петербурге спустя три недели парни Игоря Ларионова взяли убедительный реванш - 3:0.
СКА в последнее время предпочитает «низовые» матчи: из восьми мартовских встреч семь содержали не более четырех заброшенных шайб и лишь одна - пять. У ЦСКА весной прослеживается аналогичная тенденция: семь игр из восьми - на тотал меньше 4.5.
Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики БК «МАРАФОН» установили повышенные коэффициенты на базовые исходы встречи: 2.04 на победу московских армейцев и 3.30 - на питерских. Ничья котируется за 4.05.
Эксперты ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое преимущество хозяевам площадки.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 850 рублей.
Серия продолжится в среду, 25 марта, опять-таки в Москве.