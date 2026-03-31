ЦСКА - СКА, прогноз на 31 марта: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Год назад санкт-петербургский клуб завершил поход за Кубком Гагарина уже в первой же стадии плей-офф и сейчас рискует сделать то же самое. Тогда в четвертьфинал СКА не пропустило московское «Динамо». Сейчас команда Игоря Ларионова проигрывает в серии 1:3 другому столичному клубу - ЦСКА. Сами армейцы в предыдущем сезоне достигли четвертьфинала и теперь близки к тому, чтобы вновь оказаться в топ-8 КХЛ.

«Армейская» серия началась для питерцев с двух поражений в столице - 2:3 и 2:4. Минимальной победой на своей территории (1:0) они обострили интригу в паре, но уже спустя два дня поставили себя на грань вылета из турнирной сетки. Для суммарного успеха команде Игоря Никитина осталось победить всего раз.

Таким образом, для СКА матч в Москве приобретает статус финала. Нет сомнений, что опытнейший Профессор Ларионов как следует настроит своих хоккеистов. Учитывая высочайшую цену каждой ошибки, предположим, что игра не будет изобиловать голевыми моментами.

