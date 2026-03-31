ЦСКА - СКА, прогноз на 31 марта: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги наступает пора решающих матчей. Московский ЦСКА уже во вторник, 31 марта, может закрыть серию игр с санкт-петербургским СКА. Что предпримет Игорь Ларионов, чтобы досрочно не покинуть турнир?
Турнир: чемпионат КХЛ, 1/8 финала, пятый матч
Стадион: МСК «ЦСКА Арена» (Москва)
Счет серии: 3:1
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|57
|7
|63
|294-317
|СКА
|63
|7
|57
|317-294
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2026
|СКА
2:4
ЦСКА
Плей-офф КХЛ
|27.03.2026
|СКА
1:0
ЦСКА
Плей-офф КХЛ
|25.03.2026
|ЦСКА
4:2
СКА
Плей-офф КХЛ
|23.03.2026
|ЦСКА
3:2 ОТ
СКА
Плей-офф КХЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
2:3 Б
ЦСКА
КХЛ
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2026
|СКА
2:4
ЦСКА
Плей-офф КХЛ
|27.03.2026
|СКА
1:0
ЦСКА
Плей-офф КХЛ
|25.03.2026
|ЦСКА
4:2
СКА
Плей-офф КХЛ
|23.03.2026
|ЦСКА
3:2 ОТ
СКА
Плей-офф КХЛ
|20.03.2026
|СКА
5:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
1/8 финала
Четвертые матчи
30.03.2026, 15:30. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)
30.03.2026, 19:30. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)
30.03.2026, 19:30. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)
30.03.2026, 19:30. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)
Пятые матчи
31.03.2026, 17:00. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Салават Юлаев» (Уфа)
31.03.2026, 19:30. «Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск)
31.03.2026, 19:30. ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург)
31.03.2026, 19:30. «Северсталь» (Череповец) – «Торпедо» (Нижний Новгород)
01.04.2026. «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск)
01.04.2026. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва)
01.04.2026, 16:30. «Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
01.04.2026, 19:30. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва)
Шестые матчи
02.04.2026. «Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань)
02.04.2026. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург)
02.04.2026. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)
02.04.2026. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец)
03.04.2026. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)
03.04.2026. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)
03.04.2026. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)
03.04.2026. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)
Год назад санкт-петербургский клуб завершил поход за Кубком Гагарина уже в первой же стадии плей-офф и сейчас рискует сделать то же самое. Тогда в четвертьфинал СКА не пропустило московское «Динамо». Сейчас команда Игоря Ларионова проигрывает в серии 1:3 другому столичному клубу - ЦСКА. Сами армейцы в предыдущем сезоне достигли четвертьфинала и теперь близки к тому, чтобы вновь оказаться в топ-8 КХЛ.
«Армейская» серия началась для питерцев с двух поражений в столице - 2:3 и 2:4. Минимальной победой на своей территории (1:0) они обострили интригу в паре, но уже спустя два дня поставили себя на грань вылета из турнирной сетки. Для суммарного успеха команде Игоря Никитина осталось победить всего раз.
Таким образом, для СКА матч в Москве приобретает статус финала. Нет сомнений, что опытнейший Профессор Ларионов как следует настроит своих хоккеистов. Учитывая высочайшую цену каждой ошибки, предположим, что игра не будет изобиловать голевыми моментами.
В БК «МАРАФОН» тотал меньше 4.5 идет за 1.727.
Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Коэффициент на победу москвичей в БК «МАРАФОН» всего на 0.01 не дотягивает до двойки. Котировки на два других базовых исхода выглядят еще привлекательнее - 3.54 на успех СКА и 3.88 на ничью.
Эксперты ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое преимущество хозяевам площадки.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 850 рублей.
Согласно расчетам экспертов, вероятность квалификации ЦСКА в четвертьфинал составляет почти 99% (коэффициент 1.013).