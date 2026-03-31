ЦСКА - СКА, прогноз на 31 марта: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Обновлено:
Москвичи - в шаге от четвертьфинала
Валентин Васильев

В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги наступает пора решающих матчей. Московский ЦСКА уже во вторник, 31 марта, может закрыть серию игр с санкт-петербургским СКА. Что предпримет Игорь Ларионов, чтобы досрочно не покинуть турнир?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

31.03.2026, Вт

19:30 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 1.99

Х - 3.88

П2 - 3.54

Турнир: чемпионат КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Стадион: МСК «ЦСКА Арена» (Москва)

Счет серии: 3:1

🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА 57763294-317
СКА63757317-294

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2026СКА

2:4

ЦСКА

Плей-офф КХЛ

27.03.2026СКА

1:0

ЦСКА

Плей-офф КХЛ

25.03.2026ЦСКА

4:2

СКА

Плей-офф КХЛ

23.03.2026ЦСКА

3:2 ОТ

СКА

Плей-офф КХЛ

18.03.2026«Спартак»

2:3 Б

ЦСКА

КХЛ

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2026СКА

2:4

ЦСКА

Плей-офф КХЛ

27.03.2026СКА

1:0

ЦСКА

Плей-офф КХЛ

25.03.2026ЦСКА

4:2

СКА

Плей-офф КХЛ

23.03.2026ЦСКА

3:2 ОТ

СКА

Плей-офф КХЛ

20.03.2026СКА

5:1

«Шанхайские драконы»

КХЛ

Ближайшие игры

1/8 финала

Четвертые матчи

30.03.2026, 15:30. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)

30.03.2026, 19:30. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)

30.03.2026, 19:30. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)

30.03.2026, 19:30. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)

Пятые матчи

31.03.2026, 17:00. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Салават Юлаев» (Уфа)

31.03.2026, 19:30. «Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск)

31.03.2026, 19:30. ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург)

31.03.2026, 19:30. «Северсталь» (Череповец) – «Торпедо» (Нижний Новгород)

01.04.2026. «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск)

01.04.2026. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва)

01.04.2026, 16:30. «Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

01.04.2026, 19:30. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва)

Шестые матчи

02.04.2026. «Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань)

02.04.2026. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург)

02.04.2026. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

02.04.2026. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец)

03.04.2026. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)

03.04.2026. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)

03.04.2026. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)

03.04.2026. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)

Прогноз на матч

Год назад санкт-петербургский клуб завершил поход за Кубком Гагарина уже в первой же стадии плей-офф и сейчас рискует сделать то же самое. Тогда в четвертьфинал СКА не пропустило московское «Динамо». Сейчас команда Игоря Ларионова проигрывает в серии 1:3 другому столичному клубу - ЦСКА. Сами армейцы в предыдущем сезоне достигли четвертьфинала и теперь близки к тому, чтобы вновь оказаться в топ-8 КХЛ.

«Армейская» серия началась для питерцев с двух поражений в столице - 2:3 и 2:4. Минимальной победой на своей территории (1:0) они обострили интригу в паре, но уже спустя два дня поставили себя на грань вылета из турнирной сетки. Для суммарного успеха команде Игоря Никитина осталось победить всего раз.

Таким образом, для СКА матч в Москве приобретает статус финала. Нет сомнений, что опытнейший Профессор Ларионов как следует настроит своих хоккеистов. Учитывая высочайшую цену каждой ошибки, предположим, что игра не будет изобиловать голевыми моментами. 

В БК «МАРАФОН» тотал меньше 4.5 идет за 1.727. 

Трансляции

Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу москвичей в БК «МАРАФОН» всего на 0.01 не дотягивает до двойки. Котировки на два других базовых исхода выглядят еще привлекательнее - 3.54 на успех СКА и 3.88 на ничью.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче ЦСКА - СКА?

Эксперты ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое преимущество хозяевам площадки.

Где купить билет на матч ЦСКА - СКА?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 850 рублей.

Кто выйдет в четвертьфинал?

Согласно расчетам экспертов, вероятность квалификации ЦСКА в четвертьфинал составляет почти 99% (коэффициент 1.013).

Вопросы и ответы

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer91 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё