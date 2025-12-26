ЦСКА - Спартак, прогноз на 28 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

После двух подряд обидных поражений по буллитам - от «Локомотива» и московского «Динамо» - армейцы в игровое время уступили «Северстали». Частичной компенсацией за эти неудачи красно-синим стала победа в овертайме над «Торпедо» в гостях.

А спартаковцы продуктивно съездили на «тройник» в Санкт-Петербург: СКА обыграли, а с «Шанхайскими драконами» обменялись победами, причем в последнем случае соперников рассудили буллиты.

В нынешнем чемпионате соперники встречались дважды, и обе игры остались за «Спартаком» - 6:5 по буллитам в гостях, 3:2 дома. Кажется, и к новой встрече красно-белые подходят в лучшем состоянии, но на стороне армейцев - пресловутые родные стены. В целом силы команд приблизительно равны, поэтому ожидать игры в одни ворота не стоит. Полагаем, что хорошо знающие друг друга коллективы не «пробьют верх».