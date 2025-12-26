ЦСКА - Спартак, прогноз на 28 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Беспрецедентная выездная серия «Спартака» продолжается. Правда, на этот раз покидать столицу красно-белым не придется - на Автозаводской их ждут в гости земляки-армейцы. Анализируем шансы сторон в третьем по счету дерби текущего чемпионата.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|39
|3
|20
|181-130
|«Спартак»
|20
|3
|39
|130-181
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.12.2025
|«Торпедо»
2:3 ОТ
ЦСКА
КХЛ
|23.12.2025
|«Северсталь»
3:1
ЦСКА
КХЛ
|21.12.2025
|ЦСКА
0:1 Б
«Динамо» М
КХЛ
|18.12.2025
|«Локомотив»
2:1 Б
ЦСКА
КХЛ
|16.12.2025
|«Лада»
2:4
ЦСКА
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.12.2025
|«Шанхайские драконы»
4:3 Б
«Спартак»
КХЛ
|22.12.2025
|«Шанхайские драконы»
1:3
«Спартак»
КХЛ
|20.12.2025
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
|16.12.2025
|«Динамо» М
1:0
«Спартак»
КХЛ
|07.12.2025
|«Авангард»
7:5
«Спартак»
КХЛ
После двух подряд обидных поражений по буллитам - от «Локомотива» и московского «Динамо» - армейцы в игровое время уступили «Северстали». Частичной компенсацией за эти неудачи красно-синим стала победа в овертайме над «Торпедо» в гостях.
А спартаковцы продуктивно съездили на «тройник» в Санкт-Петербург: СКА обыграли, а с «Шанхайскими драконами» обменялись победами, причем в последнем случае соперников рассудили буллиты.
В нынешнем чемпионате соперники встречались дважды, и обе игры остались за «Спартаком» - 6:5 по буллитам в гостях, 3:2 дома. Кажется, и к новой встрече красно-белые подходят в лучшем состоянии, но на стороне армейцев - пресловутые родные стены. В целом силы команд приблизительно равны, поэтому ожидать игры в одни ворота не стоит. Полагаем, что хорошо знающие друг друга коллективы не «пробьют верх».
«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Москвы.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Спартак»: нет
Букмекеры отдают небольшое предпочтение в паре армейцам.
