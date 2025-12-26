Ведомости
26 декабря 11:33ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

ЦСКА - Спартак, прогноз на 28 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Еще одно дерби, которое нельзя пропустить!
Валентин Васильев

Беспрецедентная выездная серия «Спартака» продолжается. Правда, на этот раз покидать столицу красно-белым не придется - на Автозаводской их ждут в гости земляки-армейцы. Анализируем шансы сторон в третьем по счету дерби текущего чемпионата.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

28.12.2025, Вс

17:00 МСК

 «Спартак» (Москва)  

П1 - 2.15

Х - 4.30

П2 - 2.85

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА39320181-130
«Спартак»20339130-181

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.12.2025«Торпедо»

2:3 ОТ

ЦСКА

КХЛ

23.12.2025«Северсталь»

3:1 

ЦСКА

КХЛ

21.12.2025ЦСКА

0:1 Б

«Динамо» М

КХЛ

18.12.2025«Локомотив»

2:1 Б

ЦСКА

КХЛ

16.12.2025«Лада»

2:4

ЦСКА

КХЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.12.2025«Шанхайские драконы»

4:3 Б

«Спартак»

КХЛ

22.12.2025«Шанхайские драконы»

1:3

«Спартак»

КХЛ

20.12.2025СКА

1:2

«Спартак»

КХЛ

16.12.2025«Динамо» М

1:0

«Спартак»

КХЛ

07.12.2025«Авангард»

7:5

«Спартак»

КХЛ

Прогноз на матч

После двух подряд обидных поражений по буллитам - от «Локомотива» и московского «Динамо» - армейцы в игровое время уступили «Северстали». Частичной компенсацией за эти неудачи красно-синим стала победа в овертайме над «Торпедо» в гостях.

А спартаковцы продуктивно съездили на «тройник» в Санкт-Петербург: СКА обыграли, а с «Шанхайскими драконами» обменялись победами, причем  в последнем случае соперников рассудили буллиты. 

В нынешнем чемпионате соперники встречались дважды, и обе игры остались за «Спартаком» - 6:5 по буллитам в гостях, 3:2 дома. Кажется, и к новой встрече красно-белые подходят в лучшем состоянии, но на стороне армейцев - пресловутые родные стены. В целом силы команд приблизительно равны, поэтому ожидать игры в одни ворота не стоит. Полагаем, что хорошо знающие друг друга коллективы не «пробьют верх».

Трансляции

«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Москвы.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: нет

«Спартак»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI дают коэффициент 2.15 на победу хозяев льда и 2.85 - на гостей. Успешные ставки на ничью будут рассчитаны по котировке 4.30.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче ЦСКА - «Спартак»?

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в паре армейцам. 

Где купить билет на матч ЦСКА - «Спартак»?

С билетной программой ЦСКА можно ознакомиться на  официальном сайте клуба. 

