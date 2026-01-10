ЦСКА - Спартак, прогноз на 11 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
В воскресной программе Континентальной хоккейной лиги невозможно пройти мимо одного из самых принципиальных противостояний страны - ЦСКА против «Спартака». Обе команды в приподнятом настроении подходят к четвертому за чемпионат междусобойчику. У кого оно останется таким по итогу игры? Анализируем шансы сторон на успех, исходя из актуальных трендов и исторических закономерностей.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|40
|3
|20
|183-131
|«Спартак»
|20
|3
|40
|131-183
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.01.2026
|ЦСКА
3:2
«Шанхайские драконы»
КХЛ
|06.01.2026
|ЦСКА
4:2
«Динамо» Мн
КХЛ
|04.01.2026
|ЦСКА
1:2 Б
«Локомотив»
КХЛ
|30.12.2025
|ЦСКА
5:1
«Динамо» М
КХЛ
|28.12.2025
|ЦСКА
2:1
«Спартак»
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.01.2026
|«Северсталь»
1:2
«Спартак»
КХЛ
|04.01.2026
|«Торпедо»
6:7
«Спартак»
КХЛ
|28.12.2025
|ЦСКА
2:1
«Спартак»
КХЛ
|24.12.2025
|«Шанхайские драконы»
4:3 Б
«Спартак»
КХЛ
|22.12.2025
|«Шанхайские драконы»
1:3
«Спартак»
КХЛ
Спартаковцы отстают от армейцев на три очка при таком же количестве игр в запасе.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|45
|21
|3
|4
|1
|4
|12
|125-95
|61
|2
|Северсталь
|44
|22
|5
|1
|2
|1
|13
|126-103
|59
|3
|Динамо Мн
|42
|21
|2
|3
|3
|2
|11
|151-95
|57
|4
|Динамо М
|43
|17
|2
|7
|2
|0
|15
|119-106
|54
|5
|ЦСКА
|45
|21
|1
|0
|7
|1
|15
|116-110
|52
|6
|Торпедо
|42
|18
|3
|3
|2
|2
|14
|117-115
|52
|7
|СКА
|40
|17
|5
|0
|2
|3
|13
|119-105
|49
|8
|Спартак
|42
|17
|2
|3
|2
|3
|15
|130-138
|49
|9
|Шанхайские Драконы
|43
|13
|3
|1
|6
|3
|17
|113-142
|43
|10
|ХК Сочи
|41
|11
|0
|2
|0
|6
|22
|93-137
|32
|11
|Лада
|44
|10
|1
|1
|3
|2
|27
|99-159
|29
Дерби со «Спартаком» завершает домашний цикл ЦСКА из шести матчей подряд. Из пяти предыдущих четыре они выиграли при всего одном поражении - от «Локомотива» по буллитам. Среди обыгранных красно-синими в декабре-январе соперников оказался как «Спартак», так и сразу два «Динамо» - из российской и белорусской столиц. В предыдущем дерби все три шайбы соперники уместили в первый период. Больше счет до конца матча не менялся - 2:1.
У «Спартака», наоборот, близится к завершению длиннющая гостевая полоса из 12 матчей подряд. Венчают ее два дерби - с ЦСКА и «Динамо». Новый 2026 год команда Алексея Жамнова начала обнадеживающе, обыграв «Торпедо» и «Северсталь» в гостях.
Встречи армейцев со спартаковцами отличают повышенная непредсказуемость и разнообразие исходов. В текущем чемпионате команды уже выдавали и гиперрезультативный хоккей (5:5 с победой красно-белых по буллитам), и умеренно голевой (3:2 в пользу «Спартака»), и «низовой» (ЦСКА - 2:1).
Полагаем, что четвертая в КХЛ и пятая с учетом Кубка мэра встреча соперников за сезон будет гарантированно упорной и вряд ли принесет много голов. Команды слишком хорошо друг друга знают, чтобы не дать друг другу вольницы в атаке. Наш прогноз на дерби: тотал меньше 5.5.
«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Москвы.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики PARI дают коэффициент 2.10 на победу хозяев льда и 2.95 - на гостей. Успешные ставки на ничью будут рассчитаны по котировке 4.20.
Эксперты отдают небольшое предпочтение в паре армейцам.
С билетной программой ЦСКА можно ознакомиться на официальном сайте клуба. Билеты нижних ценовых категорий уже раскуплены. В продаже остаются билеты стоимостью от 1 850 до 6 300 рублей.