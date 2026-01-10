Ведомости
ЦСКА - Спартак, прогноз на 11 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Первое дерби красно-белых с красно-синими в 2026 году
Валентин Васильев

В воскресной программе Континентальной хоккейной лиги невозможно пройти мимо одного из самых принципиальных противостояний страны - ЦСКА против «Спартака». Обе команды в приподнятом настроении подходят к четвертому за чемпионат междусобойчику. У кого оно останется таким по итогу игры? Анализируем шансы сторон на успех, исходя из актуальных трендов и исторических закономерностей.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

11.01.2025, Вс

18:00 МСК

 «Спартак» (Москва)  

П1 - 2.10

Х - 4.20

П2 - 2.95

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА40320183-131
«Спартак»20340131-183

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.01.2026ЦСКА

3:2

«Шанхайские драконы»

КХЛ

06.01.2026ЦСКА

4:2

«Динамо» Мн

КХЛ

04.01.2026ЦСКА

1:2 Б

«Локомотив»

КХЛ

30.12.2025ЦСКА

5:1 

«Динамо» М

КХЛ

28.12.2025ЦСКА

2:1 

«Спартак»

КХЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.01.2026«Северсталь»

1:2

«Спартак»

КХЛ

04.01.2026«Торпедо»

6:7

«Спартак»

КХЛ

28.12.2025ЦСКА

2:1 

«Спартак»

КХЛ

24.12.2025«Шанхайские драконы»

4:3 Б

«Спартак»

КХЛ

22.12.2025«Шанхайские драконы»

1:3

«Спартак»

КХЛ

Турнирная таблица

Свернуть

Спартаковцы отстают от армейцев на три очка при таком же количестве игр в запасе.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив4521341412125-9561
2Северсталь4422512113126-10359
3Динамо Мн4221233211151-9557
4Динамо М4317272015119-10654
5ЦСКА4521107115116-11052
6Торпедо4218332214117-11552
7СКА4017502313119-10549
8Спартак4217232315130-13849
9Шанхайские Драконы4313316317113-14243
10ХК Сочи411102062293-13732
11Лада441011322799-15929

Прогноз на матч

Свернуть

Дерби со «Спартаком» завершает домашний цикл ЦСКА из шести матчей подряд. Из пяти предыдущих четыре они выиграли при всего одном поражении - от «Локомотива» по буллитам. Среди обыгранных красно-синими в декабре-январе соперников оказался как «Спартак», так и сразу два «Динамо» - из российской и белорусской столиц. В предыдущем дерби все три шайбы соперники уместили в первый период. Больше счет до конца матча не менялся - 2:1.

У «Спартака», наоборот, близится к завершению длиннющая гостевая полоса из 12 матчей подряд. Венчают ее два дерби - с ЦСКА и «Динамо». Новый 2026 год команда Алексея Жамнова начала обнадеживающе, обыграв «Торпедо» и «Северсталь» в гостях.

Встречи армейцев со спартаковцами отличают повышенная непредсказуемость и разнообразие исходов. В текущем чемпионате команды уже выдавали и гиперрезультативный хоккей  (5:5 с победой красно-белых по буллитам), и умеренно голевой (3:2 в пользу «Спартака»), и «низовой» (ЦСКА - 2:1).

Полагаем, что четвертая в КХЛ и пятая с учетом Кубка мэра встреча соперников за сезон будет гарантированно упорной и вряд ли принесет много голов. Команды слишком хорошо друг друга знают, чтобы не дать друг другу вольницы в атаке. Наш прогноз на дерби: тотал меньше 5.5.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Москвы.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI дают коэффициент 2.10 на победу хозяев льда и 2.95 - на гостей. Успешные ставки на ничью будут рассчитаны по котировке 4.20.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче ЦСКА - «Спартак»?

Эксперты отдают небольшое предпочтение в паре армейцам. 

Где купить билет на матч ЦСКА - «Спартак»?

С билетной программой ЦСКА можно ознакомиться на  официальном сайте клуба.  Билеты нижних ценовых категорий уже раскуплены. В продаже остаются билеты стоимостью от 1 850 до 6 300 рублей.

