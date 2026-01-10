ЦСКА - Спартак, прогноз на 11 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Дерби со «Спартаком» завершает домашний цикл ЦСКА из шести матчей подряд. Из пяти предыдущих четыре они выиграли при всего одном поражении - от «Локомотива» по буллитам. Среди обыгранных красно-синими в декабре-январе соперников оказался как «Спартак», так и сразу два «Динамо» - из российской и белорусской столиц. В предыдущем дерби все три шайбы соперники уместили в первый период. Больше счет до конца матча не менялся - 2:1.

У «Спартака», наоборот, близится к завершению длиннющая гостевая полоса из 12 матчей подряд. Венчают ее два дерби - с ЦСКА и «Динамо». Новый 2026 год команда Алексея Жамнова начала обнадеживающе, обыграв «Торпедо» и «Северсталь» в гостях.

Встречи армейцев со спартаковцами отличают повышенная непредсказуемость и разнообразие исходов. В текущем чемпионате команды уже выдавали и гиперрезультативный хоккей (5:5 с победой красно-белых по буллитам), и умеренно голевой (3:2 в пользу «Спартака»), и «низовой» (ЦСКА - 2:1).

Полагаем, что четвертая в КХЛ и пятая с учетом Кубка мэра встреча соперников за сезон будет гарантированно упорной и вряд ли принесет много голов. Команды слишком хорошо друг друга знают, чтобы не дать друг другу вольницы в атаке. Наш прогноз на дерби: тотал меньше 5.5.