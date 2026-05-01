ЦСКА — Зенит, 2 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Администрация Премьер-лиги не оставила столицу в эти праздничные выходные без суперматча. В субботу на 3-й Песчаной улице Москвы ЦСКА примет «Зенит». Ведущие букмекеры страны уже представили широкие линии на главную игру уикенда.
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|71
|56
|49
|255-193
|«Зенит»
|49
|56
|71
|193-255
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|21.04.2026
|ЦСКА
1:1
«Ростов»
РПЛ
|18.04.2026
|«Крылья Советов»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|12.04.2026
|ЦСКА
0:1
«Сочи»
РПЛ
|07.04.2026
|«Крылья Советов»
2:5
ЦСКА
Кубок России
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Зенит»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|22.04.2026
|«Локомотив»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|19.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
|12.04.2026
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0 (6:7 по пенальти)
«Спартак»
Кубок России
«Зенит» всего на одно очко отстает от «Краснодара» и на 14 опережает ЦСКА.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|2
|Зенит
|27
|17
|8
|2
|47-17
|59
|3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|5
|Балтика
|27
|11
|13
|3
|37-17
|46
|6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|8
|Динамо Москва
|27
|10
|8
|9
|46-37
|38
|9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|10
|Акрон
|27
|6
|9
|12
|33-45
|27
|11
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|13
|Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|14
|Динамо Махачкала
|27
|5
|9
|13
|17-34
|24
|15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
ЦСКА не побеждает четыре матча подряд: неожиданно отдав три очка дома «Сочи», армейцы затем сделали три подряд ничьи. Чужие ворота москвичи за это время поразили всего дважды. Как нетрудно догадаться, все эти игры были «низовыми».
Помимо ментальных ЦСКА испытывает серьезные кадровые проблемы: заменить без потери качества Мойзеса и, особенно, Акинфеева Челестини вряд ли удастся.
«Зенит» уже пять матчей демонстрирует голевую умеренность: не больше двух голов за игру. Куда важнее, что команда не проигрывает. За 10 последних матчей питерцы уступили только раз и лишь в серии пенальти - «Спартаку» в Кубке. Турнирное положение обязует сине-бело-голубых на пределе сил сыграть в столице.
При таких раскладах интересным выглядит комбо от Winline: «Зенит» не проиграет при тотал меньше 3.5 гола за матч. Коэффициент - 1.61.
Потери
ЦСКА: Глебов, Акинфеев, Мойзес, Лукин (все – травмы)
«Зенит»: Мантуан, Шилов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Зенит»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|79. Данилов
|33. Нино
|Защитник
|Защитник
|4. Виктор
|78. Дивеев
|Защитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|3. Сантос
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|20. Педро
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Козлов
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Алвес
|11. Энрике
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Гонду
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Сергей Семак
|Главный тренер
Winline дает коэффициент 3.95 на победу хозяев поля и 1.86 - на их соперника. В случае ничьей БК умножит номинал соответствующего пари на 3.55.
Аналитики предсказуемо отдают перевес в паре гостям.
Капитан ЦСКА сообщил, что травма не позволит ему помочь команде в оставшихся матчах РПЛ (против «Зенита», «Пари НН» и «Локомотива»), а также в финале Пути регионов Кубка России против «Спартака». В то же время 40-летний ветеран развеял слухи о завершении карьеры и заявил, что продолжит выступления за родной клуб в новом сезоне.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру ЦСКА - «Зенит» в прямом эфире.
Купить билеты на матч можно либо через кассы стадиона «ВЭБ Арена», либо дистанционно — на официальном сайте ЦСКА. Стоимость варьируется от 1 400 до 35 000 рублей.