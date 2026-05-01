ЦСКА — Зенит, 2 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Гонду и Дивеев - против «бывших»!
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Администрация Премьер-лиги не оставила столицу в эти праздничные выходные без суперматча. В субботу на 3-й Песчаной улице Москвы ЦСКА примет «Зенит». Ведущие букмекеры страны уже представили широкие линии на главную игру уикенда.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

02.05.2026, Сб

19:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 3.95

Х - 3.55

П2 - 1.86

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА715649255-193
«Зенит»495671193-255

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2026«Рубин»

0:0

ЦСКА

РПЛ

21.04.2026ЦСКА

1:1

«Ростов»

РПЛ

18.04.2026«Крылья Советов»

1:1

ЦСКА

РПЛ

12.04.2026ЦСКА

0:1

«Сочи»

РПЛ

07.04.2026«Крылья Советов»

2:5

ЦСКА

Кубок России

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Зенит»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

22.04.2026«Локомотив»

0:0

«Зенит»

РПЛ

19.04.2026«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

12.04.2026«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

08.04.2026«Зенит»

0:0 (6:7 по пенальти)

«Спартак»

Кубок России

Место в турнирной таблице

«Зенит» всего на одно очко отстает от «Краснодара» и на 14 опережает ЦСКА.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар27186355-2160
2Зенит27178247-1759
3Локомотив271310451-3549
4Спартак27146744-3648
5Балтика271113337-1746
6ЦСКА27136838-2845
7Рубин27109825-2639
8Динамо Москва27108946-3738
9Ахмат27881131-3732
10Акрон27691233-4527
11Ростов27691220-2927
12Оренбург27681327-3826
13Крылья Советов27681329-4726
14Динамо Махачкала27591317-3424
15Пари НН27641723-4422
16Сочи27531924-5618

Прогноз на матч

ЦСКА не побеждает четыре матча подряд: неожиданно отдав три очка дома «Сочи», армейцы затем сделали три подряд ничьи. Чужие ворота москвичи за это время поразили всего дважды. Как нетрудно догадаться, все эти игры были «низовыми».

Помимо ментальных ЦСКА испытывает серьезные кадровые проблемы: заменить без потери качества Мойзеса и, особенно, Акинфеева Челестини вряд ли удастся. 

«Зенит» уже пять матчей демонстрирует голевую умеренность: не больше двух голов за игру. Куда важнее, что команда не проигрывает. За 10 последних матчей питерцы уступили только раз и лишь в серии пенальти - «Спартаку» в Кубке. Турнирное положение обязует сине-бело-голубых на пределе сил сыграть в столице.

При таких раскладах интересным выглядит комбо от Winline: «Зенит» не проиграет при тотал меньше 3.5 гола за матч. Коэффициент - 1.61.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру флагманов РПЛ в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: Глебов, Акинфеев, Мойзес, Лукин (все – травмы)

«Зенит»: Мантуан, Шилов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Зенит»:

ПозицияЦСКА«Зенит»Позиция
Вратарь49. Тороп16. АдамовВратарь
Защитник22. Гаич6. ДркушичЗащитник
Защитник79. Данилов33. НиноЗащитник
Защитник4. Виктор78. ДивеевЗащитник
Полузащитник3. Круговой3. СантосПолузащитник
Полузащитник31. Кисляк5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков8. ВенделПолузащитник
Полузащитник6. Баринов20. ПедроПолузащитник
Полузащитник18. Козлов17. МостовойПолузащитник
Нападающий7. Алвес11. ЭнрикеПолузащитник
Нападающий9. Гонду7. СоболевНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Winline  дает коэффициент 3.95 на победу хозяев поля и 1.86 - на их соперника. В случае ничьей БК умножит номинал соответствующего пари на 3.55.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Зенит»?

Аналитики предсказуемо отдают перевес в паре гостям. 

Что случилось с Акинфеевым?

Капитан ЦСКА сообщил, что травма не позволит ему помочь команде в оставшихся матчах РПЛ (против «Зенита», «Пари НН» и «Локомотива»), а также в финале Пути регионов Кубка России против «Спартака». В то же время 40-летний ветеран развеял слухи о завершении карьеры и заявил, что продолжит выступления за родной клуб в новом сезоне.

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Зенит»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру ЦСКА - «Зенит» в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Зенит»

Купить билеты на матч можно либо через кассы стадиона «ВЭБ Арена», либо дистанционно — на официальном сайте ЦСКА. Стоимость варьируется от 1 400 до 35 000 рублей.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading