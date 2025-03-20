Даллас — Тампа-Бэй, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
21 марта, когда на московских часах будет 03:00 на будет произведено первое вбрасывание в матче «Даллас» - «Тампа-Бэй». Местные «Звезды» и приехавшие к ним в гости «Молнии» демонстрируют хорошую игру, подкрепленную приличными результатами, но, по мнению букмекеров, не входят в основную группу претендентов на победу в Кубке Стэнли. Отдельное внимание к нападающему «Лайтнинг» Никите Кучерову. Россиянин занимает 3-е место в рейтинге лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, а от размена сотни баллов форварда отделяют пять результативных действий.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Даллас Старз»
21.03.2025, Пт
03:00 МСК
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|П1 - 2.25
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Даллас»
|14
|25
|102-132
|«Тампа-Бэй»
|37
|44
|132-102
Последние пять матчей «Далласа» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|19.03.2025
|«Даллас»
4:3 ОТ
«Анахайм»
|16.03.2025
|«Колорадо»
4:3 ОТ
«Даллас»
|15.03.2025
|«Виннипег»
4:1
«Даллас»
|10.03.2025
|«Ванкувер»
1:4
«Даллас»
|09.03.2025
|«Эдмонтон»
5:4
«Даллас»
Последние пять матчей «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|18.03.2025
|«Тампа-Бэй»
2:0
«Филадельфия»
|16.03.2025
|«Бостон»
2:6
«Тампа-Бэй»
|14.03.2025
|«Филадельфия»
4:3 Б
«Тампа-Бэй»
|12.03.2025
|«Каролина»
4:1
«Тампа-Бэй»
|08.03.2025
|«Тампа-Бэй»
0:4
«Бостон»
Последние пять матчей «Далласа» и «Тампа-Бэй»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.11.2024
|«Тампа-Бэй»
2:4
«Даллас»
|05.12.2023
|«Тампа-Бэй»
4:0
«Даллас»
|02.12.2023
|«Даллас»
8:1
«Тампа-Бэй»
|11.02.2023
|«Даллас»
1:3
«Тампа-Бэй»
|16.11.2022
|«Тампа-Бэй»
5:4 ОТ
«Даллас»
«Даллас»
|Показатель
«Тампа»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Дюшен
|67
Кучеров
95
|Снайпер (голы)
|Робертсон
|29
Гюнцель
33
|Ассистент (передачи)
|Дюшен
|41
Кучеров
66
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Десмит
|2.41
Василевский
2.24
Прогноз на матч «Вашингтон» - «Филадельфия»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|68
|38
|6
|1
|3
|5
|15
|248-176
|98
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Торонто
|68
|33
|7
|1
|1
|2
|24
|218-200
|85
|5. Тампа-Бэй
|67
|34
|4
|1
|2
|3
|23
|236-179
|83
|6. Нью-Джерси
|69
|33
|3
|1
|1
|5
|26
|206-178
|80
|7. Оттава
|67
|27
|8
|1
|2
|3
|26
|198-193
|77
|8. Монреаль
|67
|24
|7
|2
|2
|5
|27
|203-219
|73
|9. Рейнджерс
|69
|30
|2
|1
|0
|6
|30
|205-206
|72
|10. Айлендерс
|67
|25
|4
|2
|1
|7
|28
|183-198
|70
|11. Коламбус
|67
|23
|4
|4
|1
|7
|28
|218-223
|70
|12. Детройт
|68
|24
|5
|3
|0
|6
|30
|195-215
|70
|13. Бостон
|69
|23
|7
|0
|1
|8
|30
|186-221
|69
|14. Питтсбург
|70
|19
|8
|1
|5
|5
|32
|204-254
|66
|15. Филадельфия
|69
|17
|6
|5
|3
|5
|33
|191-234
|64
|16. Баффало
|66
|21
|3
|3
|1
|5
|33
|209-232
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|69
|38
|8
|1
|1
|3
|18
|239-162
|98
|2. Даллас
|67
|35
|6
|2
|1
|2
|21
|229-177
|89
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|69
|35
|5
|1
|2
|1
|25
|229-199
|85
|5. Эдмонтон
|68
|29
|11
|0
|1
|3
|24
|221-195
|84
|6. Миннесота
|69
|31
|5
|3
|2
|3
|25
|191-194
|83
|7. Лос-Анджелес
|66
|31
|4
|1
|3
|6
|21
|186-172
|81
|8. Ванкувер
|68
|25
|5
|2
|1
|10
|25
|191-205
|75
|9. Сент-Луис
|69
|25
|5
|4
|1
|6
|28
|206-203
|75
|10. Калгари
|67
|25
|3
|3
|2
|9
|25
|173-197
|73
|11. Юта
|68
|22
|7
|1
|3
|8
|27
|191-205
|71
|12. Анахайм
|68
|21
|5
|3
|2
|6
|31
|182-215
|66
|13. Сиэтл
|70
|24
|5
|1
|3
|2
|35
|209-227
|65
|14. Нэшвилл
|67
|21
|3
|1
|0
|8
|34
|172-218
|58
|15. Чикаго
|68
|17
|2
|1
|2
|7
|39
|184-243
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
«Даллас»: Сегин, Хейсканен, Лундквист (все - травма)
«Тампа-Бэй»: нет потерь
В своих последних пяти матчах «Даллас» одержал лишь две победы, одна из которых была добыта в овертайме. Но говорить о спаде в игре «Звезд» не приходится. Четыре из этих пяти игр «Старз» провели на выезде, а в соперниках были сплошь топы НХЛ.
«Тампа» играет прилично, но не поражает. В Техассе «Молнии» точно не будут фаворитами. Последняя встреча соперников на льду «Америкн Эйрланс-центра» завершилась форменным разгромом гостей (8:1). Ожидать подобного результата вряд ли приходится, но шансов на победу у хозяев значительно больше. Букмекер предлагает довольно заманчивый коэффициент на успех «Далласа». Не будем проходить мимо.
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Лучший бомбардир «Тампы-Бэй» имеет третий показатель в лиге по набранным результативным баллам. Никита непременно выйдет на лед. В предыдущем матче регулярного первенства (с «Филадельфией - 2:0») российский форвард был признан лучшим игроком встречи. Ему принадлежит авторство победного гола, к которому игрок добавил результативную передачу. Всего на счету Кучерова в этом сезоне 95 (23+66) очков в 63-х встречах.
Основным вратарем «Лайтнинг» является 30-летний Андрей Василевский. Голкипер пропустил в сезоне 112 голов в 53-х матчах.
Российский защитник в списке травмированных не фигурирует, а, значит, мы увидим его на площадке. В регулярке-2024/25 оборонец принял участие в 65-ти матчах, в которых однажды поразил ворота соперников и 12 раз ассистировал партнерам в голевых атаках.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 8.00
«Виннипег» - 9.00
«Флорида» - 9.00
На победу в плей-офф «Далласа» можно поставить с коэффициентом 11.00, на «Молний» - за 18.00.
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