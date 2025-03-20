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20 марта 12:36ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Даллас — Тампа-Бэй, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Никита Кучеров едет покорять Техас
Руслан Ипполитов

 

21 марта, когда на московских часах будет 03:00 на будет произведено первое вбрасывание в матче «Даллас» - «Тампа-Бэй». Местные «Звезды» и приехавшие к ним в гости «Молнии» демонстрируют хорошую игру, подкрепленную приличными результатами, но, по мнению букмекеров, не входят в основную группу претендентов на победу в Кубке Стэнли. Отдельное внимание к нападающему «Лайтнинг» Никите Кучерову. Россиянин занимает 3-е место в рейтинге лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, а от размена сотни баллов форварда отделяют пять результативных действий.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Даллас Старз»

21.03.2025, Пт

03:00 МСК

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

П1 - 2.25

Х - 4.30

П2 - 2.75

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Даллас»1425102-132
«Тампа-Бэй»3744132-102

Последние пять матчей «Далласа» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

19.03.2025«Даллас»

4:3 ОТ

«Анахайм»

16.03.2025«Колорадо»

4:3 ОТ

«Даллас»

15.03.2025«Виннипег»

4:1

«Даллас»

10.03.2025«Ванкувер»

1:4

«Даллас»

09.03.2025«Эдмонтон»

5:4

«Даллас»

Последние пять матчей «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

18.03.2025«Тампа-Бэй»

2:0

«Филадельфия»

16.03.2025«Бостон»

2:6

«Тампа-Бэй»

14.03.2025«Филадельфия»

4:3 Б

«Тампа-Бэй»

12.03.2025«Каролина»

4:1

«Тампа-Бэй»

08.03.2025«Тампа-Бэй»

0:4

«Бостон»

Последние пять матчей «Далласа» и «Тампа-Бэй»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.11.2024«Тампа-Бэй»

2:4

«Даллас»

05.12.2023«Тампа-Бэй»

4:0

«Даллас»

02.12.2023«Даллас»

8:1

«Тампа-Бэй»

11.02.2023«Даллас»

1:3

«Тампа-Бэй»

16.11.2022«Тампа-Бэй»

5:4 ОТ

«Даллас»

Лидеры

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«Даллас»

Показатель

«Тампа»

Показатель

Бомбардир (очки)Дюшен67

Кучеров

95

Снайпер (голы)Робертсон29

Гюнцель

33

Ассистент (передачи)Дюшен41

Кучеров

66

Вратарь (коэфф. надежности)Десмит2.41

Василевский

2.24

Прогноз на матч «Вашингтон» - «Филадельфия»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6838613515248-17698
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Торонто6833711224218-20085
5. Тампа-Бэй6734412323236-17983
6. Нью-Джерси6933311526206-17880
7. Оттава6727812326198-19377
8. Монреаль6724722527203-21973
9. Рейнджерс6930210630205-20672
10. Айлендерс6725421728183-19870
11. Коламбус6723441728218-22370
12. Детройт6824530630195-21570
13. Бостон6923701830186-22169
14. Питтсбург7019815532204-25466
15. Филадельфия6917653533191-23464
16. Баффало6621331533209-23260

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6938811318239-16298
2. Даллас6735621221229-17789
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6935512125229-19985
5. Эдмонтон68291101324221-19584
6. Миннесота6931532325191-19483
7. Лос-Анджелес6631413621186-17281
8. Ванкувер68255211025191-20575
9. Сент-Луис6925541628206-20375
10. Калгари6725332925173-19773
11. Юта6822713827191-20571
12. Анахайм6821532631182-21566
13. Сиэтл7024513235209-22765
14. Нэшвилл6721310834172-21858
15. Чикаго6817212739184-24349
16. Сан-Хосе6813414541178-25545

Потери

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«Даллас»: Сегин, Хейсканен, Лундквист (все - травма)

«Тампа-Бэй»: нет потерь

Прогноз на матч

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В своих последних пяти матчах «Даллас» одержал лишь две победы, одна из которых была добыта в овертайме. Но говорить о спаде в игре «Звезд» не приходится. Четыре из этих пяти игр «Старз» провели на выезде, а в соперниках были сплошь топы НХЛ.

«Тампа» играет прилично, но не поражает. В Техассе «Молнии» точно не будут фаворитами. Последняя встреча соперников на льду «Америкн Эйрланс-центра» завершилась форменным разгромом гостей (8:1). Ожидать подобного результата вряд ли приходится, но шансов на победу у хозяев значительно больше. Букмекер предлагает довольно заманчивый коэффициент на успех «Далласа». Не будем проходить мимо.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET оценивают вероятность победы «Далласа» в основное время коэффициентом 2.25. На успех гостей предлагается поставить за 2.75. Ничья котируется за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Никита Кучеров?

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Лучший бомбардир «Тампы-Бэй» имеет третий показатель в лиге по набранным результативным баллам. Никита непременно выйдет на лед. В предыдущем матче регулярного первенства (с «Филадельфией - 2:0») российский форвард был признан лучшим игроком встречи. Ему принадлежит авторство победного гола, к которому игрок добавил результативную передачу. Всего на счету Кучерова в этом сезоне 95 (23+66) очков в 63-х встречах.

Основным вратарем «Лайтнинг» является 30-летний Андрей Василевский. Голкипер пропустил в сезоне 112 голов в 53-х матчах. 

Сыграет ли за «Даллас» Илья Любушкин?

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Российский защитник в списке травмированных не фигурирует, а, значит, мы увидим его на площадке. В регулярке-2024/25 оборонец принял участие в 65-ти матчах, в которых однажды поразил ворота соперников и 12 раз ассистировал партнерам в голевых атаках.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 8.00 

«Виннипег» - 9.00

«Флорида» - 9.00

На победу в плей-офф «Далласа» можно поставить с коэффициентом 11.00, на «Молний» - за 18.00.

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