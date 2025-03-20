Даллас — Тампа-Бэй, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В своих последних пяти матчах «Даллас» одержал лишь две победы, одна из которых была добыта в овертайме. Но говорить о спаде в игре «Звезд» не приходится. Четыре из этих пяти игр «Старз» провели на выезде, а в соперниках были сплошь топы НХЛ.

«Тампа» играет прилично, но не поражает. В Техассе «Молнии» точно не будут фаворитами. Последняя встреча соперников на льду «Америкн Эйрланс-центра» завершилась форменным разгромом гостей (8:1). Ожидать подобного результата вряд ли приходится, но шансов на победу у хозяев значительно больше. Букмекер предлагает довольно заманчивый коэффициент на успех «Далласа». Не будем проходить мимо.