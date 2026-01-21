Ведомости
Дамак – Аль-Наср, 21 января: где смотреть матч чемпионата Саудовской Аравии, прогноз, составы

Банда Роналду продолжают погоню за лидерами в таблице
Валентин Васильев

В среду, 21 января, пройдет матч 16-го тура саудовской Про-лиги между «Дамаком» и «Аль-Насром». В предыдущей игре команда из Эр-Рияда с трудом переиграла других аутсайдеров чемпионата. Чего ждать от предстоящей встречи?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Дамак»

21.01.2026, Ср

20:30 МСК

«Аль-Наср»

П1 - 10.00

Х - 7.40

П2 - 1.18

Турнир: саудовская Про-лига, 16-й тур

Стадион: «Принц Султан бин Абдул Азиз» (Абха, Саудовская Аравия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Дамак»121013:30
«Аль-Наср»102130:13

Последние пять матчей «Дамака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026 «Аль-Фейха»

1:1

 «Дамак»

Про-лига

13.01.2026«Дамак»

1:1

 «Аль-Иттихад»

Про-лига

09.01.2026«Аль-Халидж»

4:0

«Дамак»

Про-лига

04.01.2026«Дамак»

0:2

«Аль-Хиляль»

Про-лига

30.12.2025 «Аль-Ахдуд»

0:1

«Дамак»

Про-лига

Последние пять матчей «Аль-Насра»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026«Аль-Наср»

3:2

«Аль-Шабаб» 

Про-лига

12.01.2026«Аль-Хиляль»

1:2

 «Аль-Наср»

Про-лига

08.01.2025«Аль-Наср» 

1:2

«Аль-Кадисия» 

Про-лига

02.01.2026«Аль-Ахли» 

3:2

«Аль-Наср»

Про-лига

30.12.2025«Аль-Иттихад» 

2:2

«Аль-Наср» 

Про-лига

Прогноз на матч

«Аль-Наср» провел скомканный матч против «Аль-Шабаба», находящегося в подвале турнирной таблицы. Команда уже к 8-й минуте забила два гола, однако растеряла все преимущество в начале второго тайма. Спасло удаление гостей, после которого компания Роналду вырвала победу.

Вероятнее всего, подопечные Жорже Жезуша проведут работу над ошибками и не допустят подобной оплошности. Дополнительным фактором служит возвращение в строй Марцело Брозовича и основного голкипера Аль-Акиди, которые пропускали минувшую игру из-за дисквалификации. Смело прогнозируем победу «Аль-Насра» с форой (-1,5) за коэффициент 1,58.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 15 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Онлайн-кинотеатр Okko предоставляет возможность смотреть все матчи турнира в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Коэффициенты букмекеров

Эксперты PARI убеждены в фаворитском статусе «Аль-Насра», предложив за их победу коэффициент 1,18. Успех хозяев поля увеличит банк ровно в десять раз. Ничейный результат оценивается в 7,40.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Дамак» - «Аль-Наср»?

Наиболее вероятным исходом основного времени в Абхе аналитики считают победу гостей со счетом 2:0. Котировки на этот рынок составляют 7.50.

Будет ли много голов в матче «Дамак» - «Аль-Наср»?

Эксперты считают, что предстоящий матч может получиться результативным. На ТБ 2,5 голов предложен коэффициент 1,40. На ТМ 2,5 - 2,75.

