Дамак – Аль-Наср, 21 января: где смотреть матч чемпионата Саудовской Аравии, прогноз, составы

«Аль-Наср» провел скомканный матч против «Аль-Шабаба», находящегося в подвале турнирной таблицы. Команда уже к 8-й минуте забила два гола, однако растеряла все преимущество в начале второго тайма. Спасло удаление гостей, после которого компания Роналду вырвала победу.

Вероятнее всего, подопечные Жорже Жезуша проведут работу над ошибками и не допустят подобной оплошности. Дополнительным фактором служит возвращение в строй Марцело Брозовича и основного голкипера Аль-Акиди, которые пропускали минувшую игру из-за дисквалификации. Смело прогнозируем победу «Аль-Насра» с форой (-1,5) за коэффициент 1,58.