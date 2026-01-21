Дамак – Аль-Наср, 21 января: где смотреть матч чемпионата Саудовской Аравии, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 21 января, пройдет матч 16-го тура саудовской Про-лиги между «Дамаком» и «Аль-Насром». В предыдущей игре команда из Эр-Рияда с трудом переиграла других аутсайдеров чемпионата. Чего ждать от предстоящей встречи?
Турнир: саудовская Про-лига, 16-й тур
Стадион: «Принц Султан бин Абдул Азиз» (Абха, Саудовская Аравия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Дамак»
|1
|2
|10
|13:30
|«Аль-Наср»
|10
|2
|1
|30:13
Последние пять матчей «Дамака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Аль-Фейха»
1:1
«Дамак»
Про-лига
|13.01.2026
|«Дамак»
1:1
«Аль-Иттихад»
Про-лига
|09.01.2026
|«Аль-Халидж»
4:0
«Дамак»
Про-лига
|04.01.2026
|«Дамак»
0:2
«Аль-Хиляль»
Про-лига
|30.12.2025
|«Аль-Ахдуд»
0:1
«Дамак»
Про-лига
Последние пять матчей «Аль-Насра»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Аль-Наср»
3:2
«Аль-Шабаб»
Про-лига
|12.01.2026
|«Аль-Хиляль»
1:2
«Аль-Наср»
Про-лига
|08.01.2025
|«Аль-Наср»
1:2
«Аль-Кадисия»
Про-лига
|02.01.2026
|«Аль-Ахли»
3:2
«Аль-Наср»
Про-лига
|30.12.2025
|«Аль-Иттихад»
2:2
«Аль-Наср»
Про-лига
«Аль-Наср» провел скомканный матч против «Аль-Шабаба», находящегося в подвале турнирной таблицы. Команда уже к 8-й минуте забила два гола, однако растеряла все преимущество в начале второго тайма. Спасло удаление гостей, после которого компания Роналду вырвала победу.
Вероятнее всего, подопечные Жорже Жезуша проведут работу над ошибками и не допустят подобной оплошности. Дополнительным фактором служит возвращение в строй Марцело Брозовича и основного голкипера Аль-Акиди, которые пропускали минувшую игру из-за дисквалификации. Смело прогнозируем победу «Аль-Насра» с форой (-1,5) за коэффициент 1,58.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Онлайн-кинотеатр Okko предоставляет возможность смотреть все матчи турнира в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Эксперты PARI убеждены в фаворитском статусе «Аль-Насра», предложив за их победу коэффициент 1,18. Успех хозяев поля увеличит банк ровно в десять раз. Ничейный результат оценивается в 7,40.
Наиболее вероятным исходом основного времени в Абхе аналитики считают победу гостей со счетом 2:0. Котировки на этот рынок составляют 7.50.
Эксперты считают, что предстоящий матч может получиться результативным. На ТБ 2,5 голов предложен коэффициент 1,40. На ТМ 2,5 - 2,75.