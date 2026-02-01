Кишон Дэвис – Джамейн Ортис, 1 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием крупного вечера профессионального бокса станет поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцами Кишоном Дэвисом и Джамейном Ортисом. Перед боем они конфликтуют – а что же покажут на ринге?
Дэвис
Ортис
США
Страна
США
26
Возраст
29
14
Бои
23
13 (9)
Победы (нокауты)
20 (10)
0
Поражения (нокауты)
2 (0)
0
Ничьи
1
1
Без результата
0
4
Место в рейтинге первого полусреднего дивизиона BoxRec
15
175
Рост (см)
173
178
Размах рук (см)
175
Правша
Стойка
Правша
Серебряный призер Олимпиады-2020, а также чемпионата мира и Панамериканских игр. На профессиональном ринге выступает с 2021 г. В 2022-м выиграл пояс WBO Inter-Continental в легком весе и защитил его пять раз, также забрал титул IBF Inter-Continental. В последнем поединке в феврале 2025 г. нокаутировал Дениса Беринчика в четвертом раунде и стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO. Лишился звания, когда провалил взвешивание перед боем с Эдвином де лос Сантосом, который в итоге сорвался.
Выступает на профессиональном ринге с 2016 г. Выигрывал молодежные пояса WBC в легкой и первой полусредней категориях, а затем – титулы NABF и IBF USBA в легком весе. После этого в 2022 г. потерпел поражение от украинца Василия Ломаченко. Закрыв его, вновь проиграл – американцу Теофимо Лопесу. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в августе нокаутировал в третьем раунде Амбиорикса Баутисту.
Дэвис дебютирует в новой категории против весьма непростого соперника. Но букмекеры всё равно уверены в талантливом проспекте. Дэвис – очень прессингующий боксер. При этом действует он во многом рационально, редко проваливается и умеет как работать на очки, так и взвинчивать темп и оформлять нокаут.
Ортис достаточно техничен и мастеровит, чтобы навязать достойную конкуренцию. Но все же есть большие сомнения в его итоговом успехе. Впрочем, коэффициенты на победу Дэвиса скромны, поэтому остановимся на тотале. Ортиса еще никто не финишировал, так что рискнем поставить на начало 11-го раунда.
Турнир на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США) начнется в воскресенье, 1 февраля, в 02:00 по московскому времени. Соглавный бой Дэвис – Ортис стоит ожидать не ранее 05:30 мск.
Официальной прямой трансляции на территории России не будет. Вещатель шоу – стриминговый сервис DAZN.
Полный кард