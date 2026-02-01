Ведомости
31 января 19:13ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Кишон Дэвис – Джамейн Ортис, 1 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Соглавное событие большого турнира
Александр Бокулёв
Источник: Ring Magazine
Источник: Ring Magazine

Соглавным событием крупного вечера профессионального бокса станет поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцами Кишоном Дэвисом и Джамейном Ортисом. Перед боем они конфликтуют – а что же покажут на ринге?

Статистика

Свернуть

Дэвис

 

Ортис

США

Страна

США

26

Возраст

29

14

Бои

23

13 (9)

Победы (нокауты)

20 (10)

0

Поражения (нокауты)

2 (0)

0

Ничьи

1

1

Без результата

0

4

Место в рейтинге первого полусреднего дивизиона BoxRec

15

175

Рост (см)

173

178

Размах рук (см)

175

Правша

Стойка

Правша

Кишон Дэвис

Свернуть

Серебряный призер Олимпиады-2020, а также чемпионата мира и Панамериканских игр. На профессиональном ринге выступает с 2021 г. В 2022-м выиграл пояс WBO Inter-Continental в легком весе и защитил его пять раз, также забрал титул IBF Inter-Continental. В последнем поединке в феврале 2025 г. нокаутировал Дениса Беринчика в четвертом раунде и стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO. Лишился звания, когда провалил взвешивание перед боем с Эдвином де лос Сантосом, который в итоге сорвался.

Джамейн Ортис

Свернуть

Выступает на профессиональном ринге с 2016 г. Выигрывал молодежные пояса WBC в легкой и первой полусредней категориях, а затем – титулы NABF и IBF USBA в легком весе. После этого в 2022 г. потерпел поражение от украинца Василия Ломаченко. Закрыв его, вновь проиграл – американцу Теофимо Лопесу. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в августе нокаутировал в третьем раунде Амбиорикса Баутисту.

Сравнение коэффициентов


 Победа ДэвисаПобеда ОртисаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,136,552,061,68

Прогноз на бой

Свернуть

Дэвис дебютирует в новой категории против весьма непростого соперника. Но букмекеры всё равно уверены в талантливом проспекте. Дэвис – очень прессингующий боксер. При этом действует он во многом рационально, редко проваливается и умеет как работать на очки, так и взвинчивать темп и оформлять нокаут. 

Ортис достаточно техничен и мастеровит, чтобы навязать достойную конкуренцию. Но все же есть большие сомнения в его итоговом успехе. Впрочем, коэффициенты на победу Дэвиса скромны, поэтому остановимся на тотале. Ортиса еще никто не финишировал, так что рискнем поставить на начало 11-го раунда.

Где смотреть бой Дэвис – Ортис

Свернуть

Турнир на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США) начнется в воскресенье, 1 февраля, в 02:00 по московскому времени. Соглавный бой Дэвис – Ортис стоит ожидать не ранее 05:30 мск.

Официальной прямой трансляции на территории России не будет. Вещатель шоу – стриминговый сервис DAZN.

Полный кард

