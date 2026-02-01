Кишон Дэвис – Джамейн Ортис, 1 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Дэвис дебютирует в новой категории против весьма непростого соперника. Но букмекеры всё равно уверены в талантливом проспекте. Дэвис – очень прессингующий боксер. При этом действует он во многом рационально, редко проваливается и умеет как работать на очки, так и взвинчивать темп и оформлять нокаут.

Ортис достаточно техничен и мастеровит, чтобы навязать достойную конкуренцию. Но все же есть большие сомнения в его итоговом успехе. Впрочем, коэффициенты на победу Дэвиса скромны, поэтому остановимся на тотале. Ортиса еще никто не финишировал, так что рискнем поставить на начало 11-го раунда.