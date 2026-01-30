Теофимо Лопес – Шакур Стивенсон, 1 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Стивенсон пытается покорить уже четвертую весовую категорию, и дебют в первом полусреднем дивизионе обещает быть мощным. Бой с Лопесом – яркая афиша в медийном смысле. Вот только особой спортивной интриги букмекеры не видят, с чем можно согласиться.

Стивенсон – очень умный и расчетливый боксер с высоким бойцовским интеллектом. Он техничен, прекрасно двигается, грамотно ловит соперников на ошибках и сам создает поводы для них. Лопес не может конкурировать по бойцовскому IQ, его козыри – отличные природные рефлексы, тайминг, напор. Но Стивенсон прекрасно умеет справляться с такими соперниками и загонять их в тактический тупик.

Резюмируя, ждем, что претендент не будет форсировать события и рисковать. Наверняка у него получится эффективно и даже элегантно защищаться, параллельно работая на очки. Со временем Лопес окажется в том самом тупике, из-за чего может пуститься во все тяжкие, опасно раскрыться и провалиться в защите. Вряд ли дойдет до нокаута, но не удивимся, если Стивенсон в последних раундах изрядно пробьет оппонента.

Пробуем комбинацию исхода и тотала. При желании можно сильнее рискнуть и заиграть победу претендента по очкам.