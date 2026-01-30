Теофимо Лопес – Шакур Стивенсон, 1 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Одним из крупнейших боев начала 2026 г. в боксе должен стать поединок американцев Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона. На кону будут стоять пояса WBO и Ring Magazine в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Какую ставку выбрать на это противостояние?
Лопес
Стивенсон
США
Страна
США
28
Возраст
28
23
Бои
24
22 (13)
Победы (нокауты)
24 (11)
1 (0)
Поражения (нокауты)
0
1 (первый полусредний вес)
Место в рейтинге BoxRec
1 (легкий вес)
175
Рост (см)
173
174
Размах рук (см)
173
Правша
Стойка
Левша
Уроженец семьи эмигрантов из Гондураса, с шести лет занимается боксом. На любительском уровне выступал в легком весе на Олимпиаде-2016, где представлял Гондурас и уступил в первом круге. После Игр перешел на профессиональный ринг и в течение нескольких лет завоевал ряд локальных титулов.
В 2019 г. выиграл чемпионский пояс в легком весе по версии IBF, далее победил украинца Василия Ломаченко и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира по боксу в своем дивизионе. В 2021 г. проиграл Джорджу Камбососу-младшему и утратил пояса. Перешел в первый полусредний вес, где одержал три победы и выиграл титулы WBO и The Ring, после чего защитил их трижды. В последнем поединке в мае одолел Арнольда Барбосу-младшего единогласным решением судей.
На любительском уровне выиграл молодежный чемпионат мира и юношеские Олимпийские игры. На Олимпиаде-2016 в Рио стал серебряным призером. С 2017 г. выступает на профессиональном ринге. В 2019-м выиграл пояс WBO в полулегком весе, в 2021-м – во втором полулегком (позднее добавил титулы WBC и The Ring). В 2023-м стал чемпионом мира в легком весе по версии WBC, защитил это звание трижды. В последнем поединке в июле победил Уильяма Сепеду единогласным решением судей.
Стивенсон пытается покорить уже четвертую весовую категорию, и дебют в первом полусреднем дивизионе обещает быть мощным. Бой с Лопесом – яркая афиша в медийном смысле. Вот только особой спортивной интриги букмекеры не видят, с чем можно согласиться.
Стивенсон – очень умный и расчетливый боксер с высоким бойцовским интеллектом. Он техничен, прекрасно двигается, грамотно ловит соперников на ошибках и сам создает поводы для них. Лопес не может конкурировать по бойцовскому IQ, его козыри – отличные природные рефлексы, тайминг, напор. Но Стивенсон прекрасно умеет справляться с такими соперниками и загонять их в тактический тупик.
Резюмируя, ждем, что претендент не будет форсировать события и рисковать. Наверняка у него получится эффективно и даже элегантно защищаться, параллельно работая на очки. Со временем Лопес окажется в том самом тупике, из-за чего может пуститься во все тяжкие, опасно раскрыться и провалиться в защите. Вряд ли дойдет до нокаута, но не удивимся, если Стивенсон в последних раундах изрядно пробьет оппонента.
Пробуем комбинацию исхода и тотала. При желании можно сильнее рискнуть и заиграть победу претендента по очкам.
Турнир на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США) начнется в воскресенье, 1 февраля, в 02:00 по московскому времени. Главный бой Лопес – Стивенсон стоит ожидать не ранее 06:30 мск.
Официальной прямой трансляции на территории России не будет. Вещатель шоу – стриминговый сервис DAZN.
Полный кард