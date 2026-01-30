Ведомости
29 января 16:03

Теофимо Лопес – Шакур Стивенсон, 1 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Звездный дебютант дивизиона сразу станет чемпионом?
Александр Бокулёв
Источник: Ring Magazine
Источник: Ring Magazine

Одним из крупнейших боев начала 2026 г. в боксе должен стать поединок американцев Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона. На кону будут стоять пояса WBO и Ring Magazine в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Какую ставку выбрать на это противостояние?

Статистика

Свернуть

Лопес

 

Стивенсон

США

Страна

США

28

Возраст

28

23

Бои

24

22 (13)

Победы (нокауты)

24 (11)

1 (0)

Поражения (нокауты)

0

1 (первый полусредний вес)

Место в рейтинге BoxRec

1 (легкий вес)

175

Рост (см)

173

174

Размах рук (см)

173

Правша

Стойка

Левша

Теофимо Лопес

Свернуть

Уроженец семьи эмигрантов из Гондураса, с шести лет занимается боксом. На любительском уровне выступал в легком весе на Олимпиаде-2016, где представлял Гондурас и уступил в первом круге. После Игр перешел на профессиональный ринг и в течение нескольких лет завоевал ряд локальных титулов.

В 2019 г. выиграл чемпионский пояс в легком весе по версии IBF, далее победил украинца Василия Ломаченко и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира по боксу в своем дивизионе. В 2021 г. проиграл Джорджу Камбососу-младшему и утратил пояса. Перешел в первый полусредний вес, где одержал три победы и выиграл титулы WBO и The Ring, после чего защитил их трижды. В последнем поединке в мае одолел Арнольда Барбосу-младшего единогласным решением судей.

Шакур Стивенсон

Свернуть

На любительском уровне выиграл молодежный чемпионат мира и юношеские Олимпийские игры. На Олимпиаде-2016 в Рио стал серебряным призером. С 2017 г. выступает на профессиональном ринге. В 2019-м выиграл пояс WBO в полулегком весе, в 2021-м – во втором полулегком (позднее добавил титулы WBC и The Ring). В 2023-м стал чемпионом мира в легком весе по версии WBC, защитил это звание трижды. В последнем поединке в июле победил Уильяма Сепеду единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ЛопесаПобеда СтивенсонаДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,751,324,401,19

Прогноз на бой

Свернуть

Стивенсон пытается покорить уже четвертую весовую категорию, и дебют в первом полусреднем дивизионе обещает быть мощным. Бой с Лопесом – яркая афиша в медийном смысле. Вот только особой спортивной интриги букмекеры не видят, с чем можно согласиться.

Стивенсон – очень умный и расчетливый боксер с высоким бойцовским интеллектом. Он техничен, прекрасно двигается, грамотно ловит соперников на ошибках и сам создает поводы для них. Лопес не может конкурировать по бойцовскому IQ, его козыри – отличные природные рефлексы, тайминг, напор. Но Стивенсон прекрасно умеет справляться с такими соперниками и загонять их в тактический тупик.

Резюмируя, ждем, что претендент не будет форсировать события и рисковать. Наверняка у него получится эффективно и даже элегантно защищаться, параллельно работая на очки. Со временем Лопес окажется в том самом тупике, из-за чего может пуститься во все тяжкие, опасно раскрыться и провалиться в защите. Вряд ли дойдет до нокаута, но не удивимся, если Стивенсон в последних раундах изрядно пробьет оппонента.

Пробуем комбинацию исхода и тотала. При желании можно сильнее рискнуть и заиграть победу претендента по очкам.

Где смотреть бой Лопес – Стивенсон

Свернуть

Турнир на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США) начнется в воскресенье, 1 февраля, в 02:00 по московскому времени. Главный бой Лопес – Стивенсон стоит ожидать не ранее 06:30 мск.

Официальной прямой трансляции на территории России не будет. Вещатель шоу – стриминговый сервис DAZN.

Полный кард

  • Теофимо Лопес (США) – Шакур Стивенсон (США). Первый полусредний вес. Бой за титулы WBO и Ring Magazine;
  • Кишон Дэвис (США) – Джамейн Ортис (США). Первый полусредний вес;
  • Карлос Адамес (Доминиканская Республика) – Остин Уильямс (США). Средний вес. Бой за титул WBC;
  • Брюс Кэррингтон (США) – Карлос Кастро (США). Полулегкий вес. Бой за титул WBC;
  • Джаррелл Миллер (США) – Кингсли Ибэ (США). Тяжелый вес;
  • Зияд Аль-Мааюф (Саудовская Аравия) – Кевин Кастильо (Испания). Полусредний вес.

