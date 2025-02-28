Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч-младший, 2 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 2 марта, по московскому времени американец Джервонта Дэвис вернется на ринг и будет защищать чемпионский пояс WBA в легком весе (до 61,2 кг). Сумеет ли сотворить сенсацию еще один представитель США Ламонт Роуч-младший?
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Дэвис
Роуч
США
Страна
США
30
Возраст
29
30
Бои
27
30 (28)
Победы (нокауты)
25 (10)
0
Поражения (нокауты)
1 (0)
0
Ничьи
1
1
Место в рейтинге легкого дивизиона BoxRec
16
165
Рост (см)
170
171
Размах рук (см)
173
Левша
Стойка
Правша
Занимается боксом с пяти лет. На любительском уровне выиграл более 200 боев, после чего в 2013 году дебютировал в профессионалах. В 2017-м завоевал первый титул — пояс IBF во втором полулегком весе. Впоследствии Дэвис потерял его из-за проваленной весогонки. Также американец владел поясом WBA (Super) во второй полулегкой категории. После перехода в легкий вес выиграл титул WBA (Regular), а в 2023 году был повышен до полноценного чемпиона. В последнем поединке в июне нокаутировал Фрэнка Мартина в восьмом раунде и защитил пояс.
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Начал заниматься боксом в девятилетнем возрасте. На профессиональном ринге выступает с 2014 года. Выиграл пояс WBO International во втором полулегком весе и дважды защитил его. После этого в 2019-м побился за полноценный титул, но потерпел единственное поражение в карьере — от Джамеля Херринга. Затем вышел на серию из шести побед и выиграл пояс WBA во втором полулегком весе. В последнем поединке в июне нокаутировал Фергала Маккрори в восьмом раунде и защитил титул.
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Конечно, всё намекает на мисс-матч. Дэвис — явный фаворит, и бой с Роучем выглядит совершенно локальным этапом его карьеры. Даже медийная раскрутка завязана исключительно на фигуре Джервонты, ведь его соперник далек от такого уровня узнаваемости и популярности. Вдобавок бокс Роуча нельзя назвать зрелищным.
Но тут и кроется важный нюанс. У претендента неяркий, но довольно рациональный стиль. Он умеет разбирать оппонентов на дистанции, не проваливаться функционально и при этом атаковать технично и разнообразно. Пока Дэвис не раскачается, определенные трудности у него могут возникнуть.
Но вот когда непобежденный американец нарастит темп, Роуч вряд ли сдюжит. Нокаутирующий потенциал претендента крайне низок для такого уровня и уж тем более по сравнению с Дэвисом. Джервонта же свою ударную мощь в итоге, полагаем, проявит в полной мере.
Рискнем предположить, что Дэвис пройдет через непростое начало поединка, а затем безальтернативно захватит инициативу и во второй половине боя оформит очередной нокаут.
Боксерский вечер пройдет на арене «Barclays Center» в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в воскресенье, 2 марта, в 04:00 по московскому времени. Главный бой Дэвис — Роуч стоит ожидать не ранее 06:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
Партнерский проект