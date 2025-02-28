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27 февраля 15:23ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч-младший, 2 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Возвращение одного из самых популярных боксеров современности
Александр Бокулёв
Источник: Barclays Center
Источник: Barclays Center

В ночь на воскресенье, 2 марта, по московскому времени американец Джервонта Дэвис вернется на ринг и будет защищать чемпионский пояс WBA в легком весе (до 61,2 кг). Сумеет ли сотворить сенсацию еще один представитель США Ламонт Роуч-младший?

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Статистика

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Дэвис

 

Роуч

США

Страна

США

30

Возраст

29

30

Бои

27

30 (28)

Победы (нокауты)

25 (10)

0

Поражения (нокауты)

1 (0)

0

Ничьи

1

1

Место в рейтинге легкого дивизиона BoxRec

16

165

Рост (см)

170

171

Размах рук (см)

173

Левша

Стойка

Правша

Джервонта Дэвис

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Занимается боксом с пяти лет. На любительском уровне выиграл более 200 боев, после чего в 2013 году дебютировал в профессионалах. В 2017-м завоевал первый титул — пояс IBF во втором полулегком весе. Впоследствии Дэвис потерял его из-за проваленной весогонки. Также американец владел поясом WBA (Super) во второй полулегкой категории. После перехода в легкий вес выиграл титул WBA (Regular), а в 2023 году был повышен до полноценного чемпиона. В последнем поединке в июне нокаутировал Фрэнка Мартина в восьмом раунде и защитил пояс.

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Ламонт Роуч-младший

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Начал заниматься боксом в девятилетнем возрасте. На профессиональном ринге выступает с 2014 года. Выиграл пояс WBO International во втором полулегком весе и дважды защитил его. После этого в 2019-м побился за полноценный титул, но потерпел единственное поражение в карьере — от Джамеля Херринга. Затем вышел на серию из шести побед и выиграл пояс WBA во втором полулегком весе. В последнем поединке в июне нокаутировал Фергала Маккрори в восьмом раунде и защитил титул.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДэвисаПобеда РоучаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,069,501,253,75

Прогноз на бой

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Конечно, всё намекает на мисс-матч. Дэвис — явный фаворит, и бой с Роучем выглядит совершенно локальным этапом его карьеры. Даже медийная раскрутка завязана исключительно на фигуре Джервонты, ведь его соперник далек от такого уровня узнаваемости и популярности. Вдобавок бокс Роуча нельзя назвать зрелищным.

Но тут и кроется важный нюанс. У претендента неяркий, но довольно рациональный стиль. Он умеет разбирать оппонентов на дистанции, не проваливаться функционально и при этом атаковать технично и разнообразно. Пока Дэвис не раскачается, определенные трудности у него могут возникнуть.

Но вот когда непобежденный американец нарастит темп, Роуч вряд ли сдюжит. Нокаутирующий потенциал претендента крайне низок для такого уровня и уж тем более по сравнению с Дэвисом. Джервонта же свою ударную мощь в итоге, полагаем, проявит в полной мере. 

Рискнем предположить, что Дэвис пройдет через непростое начало поединка, а затем безальтернативно захватит инициативу и во второй половине боя оформит очередной нокаут. 

Где смотреть бой Дэвис Роуч

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Боксерский вечер пройдет на арене «Barclays Center» в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в воскресенье, 2 марта, в 04:00 по московскому времени. Главный бой Дэвис — Роуч стоит ожидать не ранее 06:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Джервонта Дэвис (США) — Ламонт Роуч-младший (США). Легкий вес. Бой за пояс WBA;
  • Хосе Валенсуэла (США) — Гэри Антуанн Расселл (США). Первый полусредний вес. Бой за пояс WBA;
  • Альберто Пуэльо (Доминиканская Республика) — Сандор Мартин (Испания). Первый полусредний вес. Бой за пояс WBC;
  • Йоэнис Теллес (Куба) — Джулиан Уильямс (США). Первый средний вес. Бой за временный пояс WBA;
  • Джарретт Хёрд (США) — Джохан Мартинес (Венесуэла). Средний вес;
  • Нашид Смит (США) — Тарик Грин (США). Второй средний вес;
  • Джонатан Лопес (США) — Александр Эспиноса (Никарагуа). Второй полулегкий вес;
  • Дэвид Уитмайр (США) — Анхель Муньос (США). Полусредний вес;
  • Дерик Дэвис (США) — Джамал Джонсон (США). Первый полусредний вес;
  • Дуайк Флеммингс-младший (США) — Флоран Дервис (Франция). Первый средний вес;
  • Кристиан Кангелоси (Италия) — Джаррод Теннант (США). Первый средний вес;
  • Алексис Ландин (США) — Шэрон Картер (США). Второй легчайший вес.
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