Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч-младший, 2 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Конечно, всё намекает на мисс-матч. Дэвис — явный фаворит, и бой с Роучем выглядит совершенно локальным этапом его карьеры. Даже медийная раскрутка завязана исключительно на фигуре Джервонты, ведь его соперник далек от такого уровня узнаваемости и популярности. Вдобавок бокс Роуча нельзя назвать зрелищным.

Но тут и кроется важный нюанс. У претендента неяркий, но довольно рациональный стиль. Он умеет разбирать оппонентов на дистанции, не проваливаться функционально и при этом атаковать технично и разнообразно. Пока Дэвис не раскачается, определенные трудности у него могут возникнуть.

Но вот когда непобежденный американец нарастит темп, Роуч вряд ли сдюжит. Нокаутирующий потенциал претендента крайне низок для такого уровня и уж тем более по сравнению с Дэвисом. Джервонта же свою ударную мощь в итоге, полагаем, проявит в полной мере.

Рискнем предположить, что Дэвис пройдет через непростое начало поединка, а затем безальтернативно захватит инициативу и во второй половине боя оформит очередной нокаут.