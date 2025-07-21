Лучано Дардери — Йеспер де Йонг, 20 июля: прогноз на финал турнира в Бостаде

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В главном матче турнира в Бостаде 20 июля сразятся Йеспер де Йонг и Лучано Дардери. Голландец уверенно добрался до финала, выбив по пути к нему вторую ракетку турнира - соотечественника Таллона Грикспора. Итальянец в полуфинале обыграл первую ракетку Бостада - аргентинца Франсиско Серундоло. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 20.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Йеспер де Йонг (25 лет, 106-я ракетка мира)
Лучано Дардери (23 года, 55-я ракетка мира)
Финалист Кубка Дэвича-2024 в составе сборной Нидерландов. Лучшее место в мировом мужском рейтинге в карьере - 87. На турнирах АТР титулов не выигрывал.
В текущем сезоне провел 20 матчей, из которых 12 выиграл и 8 проиграл. Полуфиналист турнира в Монпелье (хард).
На Уимблдоне проиграл во втором круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда, в котором уступил Александру Звереву.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 32. Профессионал с 2020 года.
В 2025 году провел 36 матчей: 19 побед - 17 поражений. Победитель турнира в Марракеше (грунт). Четвертьфиналист турниров в Гамбурге (грунт), Мюнхене (грунт).
На Уимблдоне проиграл в третьем круге. На «Ролан Гаррос» и Australian Open вылетел в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Пути соперников по финалу ранее никогда на турнирах АТР не пересекались.
WINLINE в котировках отдает предпочтение итальянцу. На победу Дардери можно поставить за 1.57. Вероятность выигрыша де Йонга котируется за 2.40.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.89 за тотал меньше 22.5 (не больше 22 геймов в матче). Тотал больше 22.5 идет за 1,91.
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
В рейтинге АТР соперников разделяет более 50 строчек, чем, видимо, и объясняется разница в котировках. А, быть может, на букмекеров сильное впечатление произвела крайне уверенная победа Дардери в полуфинале над первой ракеткой турнира - аргентинцем Франсиско Серундоло. Де Йонгу это лишь на руку. Его недооценивали на этом турнире практически в каждом матче, а он поступательно двигался вперед по турнирной сетке и теперь остановился в одном шаге от первого в карьере титула.
Но не станем умолять и достижения итальянца. Лучано проиграл в Бостаде всего один сет, а случилось это в первом круге. Больше ни в одном из проведенных сетов Дардери не позволил соперникам взять больше двух геймов. Статистика, что и говорить, впечатляющая. Не хочется вновь недооценить голландца, но и поставить против находящегося в прекрасной форме итальянца рука не поднимается. Наш выбор - победа Дардери с любым счетом.