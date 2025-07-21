Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 июля 18:40ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Лучано Дардери — Йеспер де Йонг, 20 июля: прогноз на финал турнира в Бостаде

Голландец еще не побеждал на турнирах АТР
Руслан Ипполитов

В главном матче турнира в Бостаде 20 июля сразятся Йеспер де Йонг и Лучано Дардери. Голландец уверенно добрался до финала, выбив по пути к нему вторую ракетку турнира - соотечественника Таллона Грикспора. Итальянец в полуфинале обыграл первую ракетку Бостада - аргентинца Франсиско Серундоло. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 20.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Йеспер де Йонг (25 лет, 106-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Виллиам Винсигуэрра (Швеция, 1467) — 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Вит Коприва (Чехия, 82) — 7:6, 7:5
  • ¼ финала: Таллон Грикспор (Нидерланды, 29) — 4:6, 7:6, 6:3
  • ½ финала: Камило Уго Карбельи (Аргентина, 53) — 6:3, 7:6

Лучано Дардери (23 года, 55-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 85) — 6:2, 2:6, 6:2
  • 2-й круг: Элиас  Имер (Швеция, 255) — 6:2, 6:2
  • ¼ финала: Себастьян Баэс (Аргентина, 39) — 6:0, 6:2
  • ½ финала: Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — 6:2, 6:2

Йеспер де Йонг (Нидерланды)

Свернуть

Финалист Кубка Дэвича-2024 в составе сборной Нидерландов. Лучшее место в мировом мужском рейтинге в карьере - 87. На турнирах АТР титулов не выигрывал.

В текущем сезоне провел 20 матчей, из которых 12 выиграл и 8 проиграл. Полуфиналист турнира в Монпелье (хард). 

На Уимблдоне проиграл во втором круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда, в котором уступил Александру Звереву.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Лучано Дардери (Италия)

Свернуть

Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 32. Профессионал с 2020 года. 

В 2025 году провел 36 матчей: 19 побед - 17 поражений. Победитель турнира в Марракеше (грунт). Четвертьфиналист турниров в Гамбурге (грунт), Мюнхене (грунт). 

На Уимблдоне проиграл в третьем круге. На «Ролан Гаррос» и Australian Open вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Пути соперников по финалу ранее никогда на турнирах АТР не пересекались.

Ставки на исход

Свернуть

WINLINE в котировках отдает предпочтение итальянцу. На победу Дардери можно поставить за 1.57. Вероятность выигрыша де Йонга котируется за 2.40.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

БК WINLINE предлагает коэффициент 1.89 за тотал меньше 22.5 (не больше 22 геймов в матче). Тотал больше 22.5 идет за 1,91.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

 

Победа Дардери

Победа Де Йонга

ТБ (22,5)

ТМ (22,5)

WINLINE

1.57

2.40

1.91

1.89

Прогноз и ставка

Свернуть

В рейтинге АТР соперников разделяет более 50 строчек, чем, видимо, и объясняется разница в котировках. А, быть может, на букмекеров сильное впечатление произвела крайне уверенная победа Дардери в полуфинале над первой ракеткой турнира - аргентинцем Франсиско Серундоло. Де Йонгу это лишь на руку. Его недооценивали на этом турнире практически в каждом матче, а он поступательно двигался вперед по турнирной сетке и теперь остановился в одном шаге от первого в карьере титула.

Но не станем умолять и достижения итальянца. Лучано проиграл в Бостаде всего один сет, а случилось это в первом круге. Больше ни в одном из проведенных сетов Дардери не позволил соперникам взять больше двух геймов. Статистика, что и говорить, впечатляющая. Не хочется вновь недооценить голландца, но и поставить против находящегося в прекрасной форме итальянца рука не поднимается. Наш выбор - победа Дардери с любым счетом.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer528 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer149 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer528 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё