Лучано Дардери — Йеспер де Йонг, 20 июля: прогноз на финал турнира в Бостаде

В главном матче турнира в Бостаде 20 июля сразятся Йеспер де Йонг и Лучано Дардери. Голландец уверенно добрался до финала, выбив по пути к нему вторую ракетку турнира - соотечественника Таллона Грикспора. Итальянец в полуфинале обыграл первую ракетку Бостада - аргентинца Франсиско Серундоло. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 20.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Йеспер де Йонг (25 лет, 106-я ракетка мира)

1-й круг: Виллиам Винсигуэрра (Швеция, 1467) — 6:3, 6:2

2-й круг: Вит Коприва (Чехия, 82) — 7:6, 7:5

¼ финала: Таллон Грикспор (Нидерланды, 29) — 4:6, 7:6, 6:3

½ финала: Камило Уго Карбельи (Аргентина, 53) — 6:3, 7:6

Лучано Дардери (23 года, 55-я ракетка мира)