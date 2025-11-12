Ведомости
Дания - Беларусь, 15 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

У белорусов намечается пятое подряд поражение - и, возможно, снова крупное
Валентин Васильев

Сплошные разочарования приносит отборочный цикл чемпионата мира по футболу 2026 года белорусским болельщикам. Даже в столь краткосрочном отборе команда Алоса умудрилась лишиться шансов и на второе место задолго до финиша и теперь просто доигрывает цикл.  Дома от датчан белорусы пустили шесть мячей - что же будет в Копенгагене?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Дания

Место в рейтинге ФИФА: 20

15.11.2025, Сб

22:45  МСК

Беларусь

Место в рейтинге ФИФА: 103

П1 - 1.05

Х - 13.00

П2 - 51.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа C, 5-й тур

Стадион: «Паркен»   (Копенгаген, Дания)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Дания2107-0
Беларусь0170-7

Последние пять матчей сборной Дании:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

12.10.2025Дания3:1Греция

Отбор ЧМ-2026

09.10.2025Беларусь

        0:6

Дания

            Отбор         ЧМ-2026

08.09.2025Греция0:3Дания

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Дания0:0Шотландия

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Дания5:0Литва

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

12.10.2025Шотландия2:1Беларусь

Отбор ЧМ-2026

09.10.2025Беларусь

        0:6

Дания

            Отбор         ЧМ-2026
08.09.2025Беларусь0:2Шотландия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Греция5:1Беларусь

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Беларусь 1:4Россия

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

В группе C две сборные ведут ожесточенную борьбу за первое место, а две другие за этим уже просто наблюдают.

КомандыИВНПМО
1. Дания431012-110
2. Шотландия43107-210
3. Греция41037-103
4. Беларусь40042-150

Прогноз на матч

Свернуть

Последние результаты сборной Беларуси перечеркнули весь позитив, который наметился было в начале года. За тремя подряд победами над бывшими союзными республиками (Таджикистан, Азербайджан, Казахстан) последовали  пять подряд поражений. Самые чувствительные - от России (1:4), Греции (1:5) и Дании (0:6). Октябрьскую сессию парни Алоса завершили достойным по счету и содержанию игры поражением в Шотландии (1:2), но за визуальные впечатления очков в футболе не начисляют. В главной графе турнирной таблицы у белорусов как был, так и остается ноль. С высокой степенью вероятности он и в субботу вечером сохранится.

Со стороны гостей наивно рассчитывать на расслабленность фаворита. Острейшая борьба с Шотландией - главный фактор концентрации со стороны датчан. Однако главный матч цикла ожидает их во вторник в Глазго. Логично предположить, что в субботу хозяева не станут тратить чересчур много сил на аутсайдера и постараются победить в эконом-режиме. Для гостей же дело чести не получить повторно полдюжины мячей. При таких вводных тотал меньше 4.5 - вполне реалистичный, на наш взгляд, сценарий.

Трансляции

Свернуть

На территории Республики Беларусь и Российской Федерации матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная Дании

Вратари: Каспер Шмейхель («Селтик», Шотландия), Мадс Хермансен («Вест Хэм», Англия), Филип Йоргенсен («Челси», Англия).

Защитники: Йоаким Андерсен («Фулхэм», Англия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Лукас Хегсберг («Страсбур», Франция), Расмус Ниссен Кристенсен («Айнтрахт», Германия), Патрик Доргу («Манчестер Юнайтед», Англия), Янник Вестергор («Лестер», Англия), Виктор Нелльсон («Верона», Италия).

Полузащитники: Мэтт О'Райли, Пьер-Эмиль Хейбьерг (оба — «Марсель», Франция), Мортен Юлманд («Спортинг», Португалия), Кристиан Нергор («Арсенал», Англия), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Виктор Фрохольт («Порту», Португалия), Кристиан Эриксен («Вольфсбург», Германия), Филипп Биллинг («Мидтьюлланд»), Николас Нарти («Штутгарт», Германия).

Нападающие: Андерс Дрейер («Сан-Диего», США), Густав Исаксен («Лацио», Италия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия), Виллиам Осула («Ньюкасл», Англия), Расмус Хейлунд («Наполи», Италия).

Главный тренер: Брайан Ример.

Сборная Беларуси

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, Болгария), Максим Белов («Неман»).

Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Владислав Калинин, Роман Бегунов (оба — «Динамо», Минск), Вадим Пигас («Пари Нижний Новгород», Россия), Егор Пархоменко (ЦСКА-1948, Болгария), Егор Хвалько («Тобол», Казахстан).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Артем Концевой («Родина», Россия), Никита Демченко («Динамо», Минск), Николай Иванов («Славия»).  

Нападающие: Виталий Лисакович («Целе», Словения), Герман Барковский («Пяст», Польша), Трофим Мельниченко («Порту», Португалия), Евгений Малашевич, Карен Варданян (оба — «Динамо», Минск), Александр Шестюк («Ислочь»).

Главный тренер: Карлос Алос. 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Победа Дании не вызывает сомнений у аналитиков - коэффициент 1.05 говорит сам за себя. Удачная ставка на ничью обещает 13-кратный выигрыш. В случае же сенсационной победы PARI готова умножить номинал ставки на 51!

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч Дания - Беларусь?

Победа датчан в этой паре считается чем-то само собой разумеющимся. Вопросы вызывает лишь ее размер. Аналитики PARI склоняются к мнению, что она будет крупной - 3:0 или 4:0. Оба этих варианта котируются за 6.00.

Кто тренирует сборную Беларуси?

У руля сборной Беларуси третий год стоит испанец Карлос Алос. Под его руководством команда провела 24 матча, в которых одержала шесть побед и потерпела 10 поражений.

