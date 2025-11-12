Дания - Беларусь, 15 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Последние результаты сборной Беларуси перечеркнули весь позитив, который наметился было в начале года. За тремя подряд победами над бывшими союзными республиками (Таджикистан, Азербайджан, Казахстан) последовали пять подряд поражений. Самые чувствительные - от России (1:4), Греции (1:5) и Дании (0:6). Октябрьскую сессию парни Алоса завершили достойным по счету и содержанию игры поражением в Шотландии (1:2), но за визуальные впечатления очков в футболе не начисляют. В главной графе турнирной таблицы у белорусов как был, так и остается ноль. С высокой степенью вероятности он и в субботу вечером сохранится.

Со стороны гостей наивно рассчитывать на расслабленность фаворита. Острейшая борьба с Шотландией - главный фактор концентрации со стороны датчан. Однако главный матч цикла ожидает их во вторник в Глазго. Логично предположить, что в субботу хозяева не станут тратить чересчур много сил на аутсайдера и постараются победить в эконом-режиме. Для гостей же дело чести не получить повторно полдюжины мячей. При таких вводных тотал меньше 4.5 - вполне реалистичный, на наш взгляд, сценарий.