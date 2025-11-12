Дания - Беларусь, 15 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Сплошные разочарования приносит отборочный цикл чемпионата мира по футболу 2026 года белорусским болельщикам. Даже в столь краткосрочном отборе команда Алоса умудрилась лишиться шансов и на второе место задолго до финиша и теперь просто доигрывает цикл. Дома от датчан белорусы пустили шесть мячей - что же будет в Копенгагене?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Дания
Место в рейтинге ФИФА: 20
15.11.2025, Сб
22:45 МСК
Беларусь
|П1 - 1.05
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа C, 5-й тур
Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Дания
|2
|1
|0
|7-0
|Беларусь
|0
|1
|7
|0-7
Последние пять матчей сборной Дании:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|12.10.2025
|Дания
|3:1
|Греция
Отбор ЧМ-2026
|09.10.2025
|Беларусь
0:6
Дания
Отбор ЧМ-2026
|08.09.2025
|Греция
|0:3
|Дания
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Дания
|0:0
|Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Дания
|5:0
|Литва
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|12.10.2025
|Шотландия
|2:1
|Беларусь
Отбор ЧМ-2026
|09.10.2025
|Беларусь
0:6
Дания
|Отбор ЧМ-2026
|08.09.2025
|Беларусь
|0:2
|Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Греция
|5:1
|Беларусь
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Беларусь
|1:4
|Россия
Товарищеский матч
В группе C две сборные ведут ожесточенную борьбу за первое место, а две другие за этим уже просто наблюдают.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Дания
|4
|3
|1
|0
|12-1
|10
|2. Шотландия
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|3. Греция
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|4. Беларусь
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
Последние результаты сборной Беларуси перечеркнули весь позитив, который наметился было в начале года. За тремя подряд победами над бывшими союзными республиками (Таджикистан, Азербайджан, Казахстан) последовали пять подряд поражений. Самые чувствительные - от России (1:4), Греции (1:5) и Дании (0:6). Октябрьскую сессию парни Алоса завершили достойным по счету и содержанию игры поражением в Шотландии (1:2), но за визуальные впечатления очков в футболе не начисляют. В главной графе турнирной таблицы у белорусов как был, так и остается ноль. С высокой степенью вероятности он и в субботу вечером сохранится.
Со стороны гостей наивно рассчитывать на расслабленность фаворита. Острейшая борьба с Шотландией - главный фактор концентрации со стороны датчан. Однако главный матч цикла ожидает их во вторник в Глазго. Логично предположить, что в субботу хозяева не станут тратить чересчур много сил на аутсайдера и постараются победить в эконом-режиме. Для гостей же дело чести не получить повторно полдюжины мячей. При таких вводных тотал меньше 4.5 - вполне реалистичный, на наш взгляд, сценарий.
На территории Республики Беларусь и Российской Федерации матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Каспер Шмейхель («Селтик», Шотландия), Мадс Хермансен («Вест Хэм», Англия), Филип Йоргенсен («Челси», Англия).
Защитники: Йоаким Андерсен («Фулхэм», Англия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Лукас Хегсберг («Страсбур», Франция), Расмус Ниссен Кристенсен («Айнтрахт», Германия), Патрик Доргу («Манчестер Юнайтед», Англия), Янник Вестергор («Лестер», Англия), Виктор Нелльсон («Верона», Италия).
Полузащитники: Мэтт О'Райли, Пьер-Эмиль Хейбьерг (оба — «Марсель», Франция), Мортен Юлманд («Спортинг», Португалия), Кристиан Нергор («Арсенал», Англия), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Виктор Фрохольт («Порту», Португалия), Кристиан Эриксен («Вольфсбург», Германия), Филипп Биллинг («Мидтьюлланд»), Николас Нарти («Штутгарт», Германия).
Нападающие: Андерс Дрейер («Сан-Диего», США), Густав Исаксен («Лацио», Италия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия), Виллиам Осула («Ньюкасл», Англия), Расмус Хейлунд («Наполи», Италия).
Главный тренер: Брайан Ример.
Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, Болгария), Максим Белов («Неман»).
Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Владислав Калинин, Роман Бегунов (оба — «Динамо», Минск), Вадим Пигас («Пари Нижний Новгород», Россия), Егор Пархоменко (ЦСКА-1948, Болгария), Егор Хвалько («Тобол», Казахстан).
Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Артем Концевой («Родина», Россия), Никита Демченко («Динамо», Минск), Николай Иванов («Славия»).
Нападающие: Виталий Лисакович («Целе», Словения), Герман Барковский («Пяст», Польша), Трофим Мельниченко («Порту», Португалия), Евгений Малашевич, Карен Варданян (оба — «Динамо», Минск), Александр Шестюк («Ислочь»).
Главный тренер: Карлос Алос.
Победа Дании не вызывает сомнений у аналитиков - коэффициент 1.05 говорит сам за себя. Удачная ставка на ничью обещает 13-кратный выигрыш. В случае же сенсационной победы PARI готова умножить номинал ставки на 51!
Победа датчан в этой паре считается чем-то само собой разумеющимся. Вопросы вызывает лишь ее размер. Аналитики PARI склоняются к мнению, что она будет крупной - 3:0 или 4:0. Оба этих варианта котируются за 6.00.
У руля сборной Беларуси третий год стоит испанец Карлос Алос. Под его руководством команда провела 24 матча, в которых одержала шесть побед и потерпела 10 поражений.