Дания - Украина, 7 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Обе сборные не квалифицировались на ближайший Кубок мира. Но если украинцы не прошли даже полуфинал стыкового плей-офф, споткнувшись на шведах, то датчане драматично уступили в финале чехам - 1:3 по пенальти после 2:2 по итогам дополнительного времени. Удивительно, что 20-й команде рейтинга ФИФА не нашлось места в числе 48 финалистов ЧМ-2026.

Сергей Ребров завершил свой цикл во главе украинской сборной минимальной победой над Албанией (1:0). Его итальянский преемник Андреа Малдера стартовал в новой роли (до этого он был в сборной только ассистентом у Шевченко) с неожиданного выигрыша в Польше. Сухую победу желто-синим принесли голы Яремчука и Ярмоленко в первом тайме. Ассистентский дубль оформил Цыганков.

У датчан на неделе два спарринга: в Бельгии против ДР Конго и в Остенде - против украинцев.

Хозяева поражали чужие ворота в девяти из 10 последних матчей, гости - в восьми. Ждем голов и в ближайший уикенд с обеих сторон.

Коэффициент на этот исход превышает двойку.