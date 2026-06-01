Дания - Украина, 7 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Дания - Украина, 7 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Обновлено:
Бывший ассистент Шевченко удачно дебютировал в новой роли
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Сборные Дании и Украины не попали в финальную стадию чемпионата мира и уже готовятся к следующему отборочному циклу - Лиги наций УЕФА. В воскресенье, 7 июня, эти команды встретятся в Оденсе. Вашему вниманию последние новости из расположения команд и самые интересные варианты для пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Дания

Место в рейтинге ФИФА: 20

07.06.2026, Вс
19:30 МСК

Украина

Место в рейтинге ФИФА: 32

П1 - 1.68

Х - 3.76

П2 - 5.06

Турнир: товарищеский матч

Стадион:  «Оденсе»   (Оденсе, Дания)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Дания1112-2
Украина1112-2

Последние пять матчей сборной Дании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2026Польша

0:2

Украина

Товарищеский матч

31.03.2026Украина

1:0

Албания

Товарищеский матч

26.03.2026Украина

1:3

Швеция

Товарищеский матч

16.11.2025Украина

2:0

Исландия

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Франция

4:0

Украина

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Украины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.06.2026ДР Конго

 

Дания

Товарищеский матч

31.03.2026Чехия

2:2, пен. 3:1

Дания

Стыковой матч ЧМ-2026

26.03.2026Дания

4:0

Северная Македония

Стыковой матч ЧМ-2026

18.11.2025Шотландия

4:2

Дания

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Дания

2:2

Беларусь

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Обе сборные не квалифицировались на ближайший Кубок мира. Но если украинцы не прошли даже полуфинал стыкового плей-офф, споткнувшись на шведах, то датчане драматично уступили в финале чехам - 1:3 по пенальти после 2:2 по итогам дополнительного времени. Удивительно, что 20-й команде рейтинга ФИФА не нашлось места в числе 48 финалистов ЧМ-2026. 

Сергей Ребров завершил свой цикл во главе украинской сборной минимальной победой над Албанией (1:0). Его итальянский преемник Андреа Малдера стартовал в новой роли (до этого он был в сборной только ассистентом у Шевченко) с неожиданного выигрыша в Польше.  Сухую победу желто-синим принесли голы Яремчука и Ярмоленко в первом тайме. Ассистентский дубль оформил Цыганков.

У датчан на неделе два спарринга: в Бельгии против ДР Конго и в Остенде - против украинцев. 

Хозяева поражали чужие ворота в девяти из 10 последних матчей, гости - в восьми. Ждем голов и в ближайший уикенд с обеих сторон.

Коэффициент на этот исход превышает двойку.

Трансляции

Сервис Okko транслирует в РФ контрольные матчи национальных команд. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

Дания: нет 

Украина: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК считают датчан фаворитами матча, о чём свидетельствуют котировки в прематче - 1.68 на хозяев поля, 5.06 - на гостей. Ничья в Оденсе котируется за 3.76.

