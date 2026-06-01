Дания - Украина, 7 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Сборные Дании и Украины не попали в финальную стадию чемпионата мира и уже готовятся к следующему отборочному циклу - Лиги наций УЕФА. В воскресенье, 7 июня, эти команды встретятся в Оденсе. Вашему вниманию последние новости из расположения команд и самые интересные варианты для пари на игру.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Оденсе» (Оденсе, Дания)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Дания
|1
|1
|1
|2-2
|Украина
|1
|1
|1
|2-2
Последние пять матчей сборной Дании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.05.2026
|Польша
0:2
Украина
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Украина
1:0
Албания
Товарищеский матч
|26.03.2026
|Украина
1:3
Швеция
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Украина
2:0
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Франция
4:0
Украина
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Украины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.06.2026
|ДР Конго
Дания
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Чехия
2:2, пен. 3:1
Дания
Стыковой матч ЧМ-2026
|26.03.2026
|Дания
4:0
Северная Македония
Стыковой матч ЧМ-2026
|18.11.2025
|Шотландия
4:2
Дания
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Дания
2:2
Беларусь
Отбор ЧМ-2026
Обе сборные не квалифицировались на ближайший Кубок мира. Но если украинцы не прошли даже полуфинал стыкового плей-офф, споткнувшись на шведах, то датчане драматично уступили в финале чехам - 1:3 по пенальти после 2:2 по итогам дополнительного времени. Удивительно, что 20-й команде рейтинга ФИФА не нашлось места в числе 48 финалистов ЧМ-2026.
Сергей Ребров завершил свой цикл во главе украинской сборной минимальной победой над Албанией (1:0). Его итальянский преемник Андреа Малдера стартовал в новой роли (до этого он был в сборной только ассистентом у Шевченко) с неожиданного выигрыша в Польше. Сухую победу желто-синим принесли голы Яремчука и Ярмоленко в первом тайме. Ассистентский дубль оформил Цыганков.
У датчан на неделе два спарринга: в Бельгии против ДР Конго и в Остенде - против украинцев.
Хозяева поражали чужие ворота в девяти из 10 последних матчей, гости - в восьми. Ждем голов и в ближайший уикенд с обеих сторон.
Сервис Okko транслирует в РФ контрольные матчи национальных команд.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Дания: нет
Украина: нет
Аналитики БК считают датчан фаворитами матча, о чём свидетельствуют котировки в прематче - 1.68 на хозяев поля, 5.06 - на гостей. Ничья в Оденсе котируется за 3.76.
