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9 января 14:54ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Маккензи Дерн — Аманда Рибас, 12 января: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Бразильский реванш
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Первый турнир UFC в 2025 году возглавит рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между бразильянками Маккензи Дёрн и Амандой Рибас. Как завершится реванш?

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Статистика

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Дёрн

 

Рибас

Бразилия

Страна

 Бразилия

31

Возраст

31

19

Бои

18

14 (0 / 7 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (4 / 4 / 5)

5 (1 / 0 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (3 / 0 / 2)

6

Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC

8

162,5

Рост (см)

162,5

160

Размах рук (см)

167,5

95

Размах ног (см)

94

Маккензи Дерн

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Занимается единоборствами с трех лет, обладательница черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Единственная спортсменка, завоевавшая золото на пяти главных рейтинговых чемпионатах по этому виду спорта. В смешанных единоборствах дебютировала в 2016 году, с 2018-го выступает в UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена мира одержала девять побед при пяти поражениях. Последний бой провела в августе, одолев Лупиту Годинес единогласным решением судей.

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Аманда Рибас

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Начала тренироваться под руководством отца, стала членом молодежной сборной Бразилии по дзюдо, впоследствии получила черный пояс по этому виду спорта и бразильскому джиу-джитсу. Несколько лет не выступала из-за травмы, после чего в 2014 году дебютировала в профессиональных MMA. Стала чемпионкой Jungle Fight и Max Fight в женском минимальном весе, после чего перешла в UFC. Дебют в организации был отложен из-за дисквалификации за положительную допинг-пробу и состоялся в 2019 году. С того момента под эгидой лиги одержала семь побед при четырех поражениях. В последнем поединке в марте уступила Роуз Намаюнас единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДёрнПобеда РибасДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,551,542,251,60

Прогноз на бой

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Первый поединок спортсменок состоялся в октябре 2019 года. Тогда Рибас победила единогласным решением судей и нанесла сопернице первое поражение в карьере.

С тех пор Дёрн прибавила в опыте, но её стиль концептуально не изменился. Бразильянка держится в топе за счет топовых джитсерских навыков. В стойке она добилась прогресса, но навыки по-прежнему посредственны. Зато спортсменка отличается завидной стойкостью.

Рибас же более универсальна и не менее вынослива. Бразильянка не стесняется идти в обмены ударами и рисковать, что порой приводит к серьезному накопленному урону. Но, повторимся, Дёрн вряд ли доставит сопернице в стойке критические проблемы.

Резюмируя, видим у Рибас попросту больше опций для победы. Дёрн в любом случае будет искать тейкдауны, но у её соперницы хорошая защита от переводов. Да и в целом на нижнем этаже Рибас конкурентоспособна даже на фоне соотечественницы. Играем победу номинальной фаворитки.

Полный кард, где смотреть бой Дерн - Рибас II

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Турнир UFC Vegas 101 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в полночь с 11 на 12 января по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Дёрн - Рибас стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.

Основной кард

  • Маккензи Дёрн (Бразилия) - Аманда Рибас (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) - Карлстон Харрис (Гайана). Полусредний вес;
  • Сезар Алмейда (Бразилия) - Абдул-Разак Альхассан (Гана). Средний вес;
  • Крис Кёртис (США) - Роман Копылов (Россия). Средний вес;
  • Кристиан Родригес (США) - Остин Баши (США). Полулегкий вес;
  • Пунахэле Сориано (США) - Урош Медич (Сербия). Полусредний вес;

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