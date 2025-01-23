Маккензи Дерн — Аманда Рибас, 12 января: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Первый турнир UFC в 2025 году возглавит рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между бразильянками Маккензи Дёрн и Амандой Рибас. Как завершится реванш?
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Дёрн
Рибас
Бразилия
Страна
Бразилия
31
Возраст
31
19
Бои
18
14 (0 / 7 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (4 / 4 / 5)
5 (1 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (3 / 0 / 2)
6
Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC
8
162,5
Рост (см)
162,5
160
Размах рук (см)
167,5
95
Размах ног (см)
94
Занимается единоборствами с трех лет, обладательница черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Единственная спортсменка, завоевавшая золото на пяти главных рейтинговых чемпионатах по этому виду спорта. В смешанных единоборствах дебютировала в 2016 году, с 2018-го выступает в UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена мира одержала девять побед при пяти поражениях. Последний бой провела в августе, одолев Лупиту Годинес единогласным решением судей.
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Начала тренироваться под руководством отца, стала членом молодежной сборной Бразилии по дзюдо, впоследствии получила черный пояс по этому виду спорта и бразильскому джиу-джитсу. Несколько лет не выступала из-за травмы, после чего в 2014 году дебютировала в профессиональных MMA. Стала чемпионкой Jungle Fight и Max Fight в женском минимальном весе, после чего перешла в UFC. Дебют в организации был отложен из-за дисквалификации за положительную допинг-пробу и состоялся в 2019 году. С того момента под эгидой лиги одержала семь побед при четырех поражениях. В последнем поединке в марте уступила Роуз Намаюнас единогласным решением судей.
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Первый поединок спортсменок состоялся в октябре 2019 года. Тогда Рибас победила единогласным решением судей и нанесла сопернице первое поражение в карьере.
С тех пор Дёрн прибавила в опыте, но её стиль концептуально не изменился. Бразильянка держится в топе за счет топовых джитсерских навыков. В стойке она добилась прогресса, но навыки по-прежнему посредственны. Зато спортсменка отличается завидной стойкостью.
Рибас же более универсальна и не менее вынослива. Бразильянка не стесняется идти в обмены ударами и рисковать, что порой приводит к серьезному накопленному урону. Но, повторимся, Дёрн вряд ли доставит сопернице в стойке критические проблемы.
Резюмируя, видим у Рибас попросту больше опций для победы. Дёрн в любом случае будет искать тейкдауны, но у её соперницы хорошая защита от переводов. Да и в целом на нижнем этаже Рибас конкурентоспособна даже на фоне соотечественницы. Играем победу номинальной фаворитки.
Турнир UFC Vegas 101 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в полночь с 11 на 12 января по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Дёрн - Рибас стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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