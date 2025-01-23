Маккензи Дерн — Аманда Рибас, 12 января: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Первый поединок спортсменок состоялся в октябре 2019 года. Тогда Рибас победила единогласным решением судей и нанесла сопернице первое поражение в карьере.

С тех пор Дёрн прибавила в опыте, но её стиль концептуально не изменился. Бразильянка держится в топе за счет топовых джитсерских навыков. В стойке она добилась прогресса, но навыки по-прежнему посредственны. Зато спортсменка отличается завидной стойкостью.

Рибас же более универсальна и не менее вынослива. Бразильянка не стесняется идти в обмены ударами и рисковать, что порой приводит к серьезному накопленному урону. Но, повторимся, Дёрн вряд ли доставит сопернице в стойке критические проблемы.

Резюмируя, видим у Рибас попросту больше опций для победы. Дёрн в любом случае будет искать тейкдауны, но у её соперницы хорошая защита от переводов. Да и в целом на нижнем этаже Рибас конкурентоспособна даже на фоне соотечественницы. Играем победу номинальной фаворитки.