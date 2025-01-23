Крис Кертис — Роман Копылов, 12 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде первого турнира UFC в 2025 году выступит россиянин Роман Копылов. В рамках среднего веса (до 83,9 кг) ему предстоит биться с американцем Крисом Кёртисом. Кто окажется сильнее?
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Кёртис
Копылов
США
Страна
Россия
37
Возраст
33
43
Бои
16
31 (17 / 1 / 13)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (11 / 0 / 2)
11 (1 / 1 / 9)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 2 / 1)
1
Без результата
0
178
Рост (см)
183
192
Размах рук (см)
190,5
101,5
Размах ног (см)
104
В профессиональных MMA выступает с 2009 года, имеет опыт поединков в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Выиграл пояса в нескольких скромных американских лигах, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м. Однако Кертису не дали контракт с UFC, из-за чего он завершил карьеру, которую вскоре возобновил. После трех подряд поражений в PFL американец вновь объявил об уходе из спорта, но затем опять вернулся. В 2021 году он всё-таки перешел в UFC, где выиграл пять боев и уступил в трех при одном поединке без результата. Последний раз выходил в октагон в апреле и потерпел поражение от Брендана Аллена раздельным решением судей.
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С девяти лет занимается боевыми искусствами, стал трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, имеет опыт поединков в средней и полутяжелой весовых категориях. В 2018-м завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global в среднем дивизионе и один раз защитил его, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене проиграл два первых боя, после чего одержал четыре победы подряд. Серия прервалась поражением, которое Копылов закрыл в июне, одолев Сезара Алмейду раздельным решением судей.
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Оба спортсмена уповают на работу в стойке, что красноречиво подтверждает статистика их побед. Нокаутирующий потенциал у соперников высокий, однако и финишировать их сложно.
Кёртис не отличается скоростью и мобильностью, но умеет действовать вариативно и рационально раскладывать силы. Копылов быстрее, однако чаще испытывает функциональные проблемы на длинной дистанции.
А быстрого финиша мы как раз не ждем. Вероятно, зрители увидят тактическое противостояние в стойке с периодическими всплесками в виде агрессивных атак. Копылов может попробовать подключить борьбу, но его навыков вряд ли хватит для того, чтобы уверенно контролировать Кёртиса и действительно извлечь преимущество в партере.
Таким образом, ставим на полную дистанцию в этом поединке.
Турнир UFC Vegas 101 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в полночь с 11 на 12 января по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, бой Кёртис - Копылов стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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