Крис Кертис — Роман Копылов, 12 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена уповают на работу в стойке, что красноречиво подтверждает статистика их побед. Нокаутирующий потенциал у соперников высокий, однако и финишировать их сложно.

Кёртис не отличается скоростью и мобильностью, но умеет действовать вариативно и рационально раскладывать силы. Копылов быстрее, однако чаще испытывает функциональные проблемы на длинной дистанции.

А быстрого финиша мы как раз не ждем. Вероятно, зрители увидят тактическое противостояние в стойке с периодическими всплесками в виде агрессивных атак. Копылов может попробовать подключить борьбу, но его навыков вряд ли хватит для того, чтобы уверенно контролировать Кёртиса и действительно извлечь преимущество в партере.

Таким образом, ставим на полную дистанцию в этом поединке.