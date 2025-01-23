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9 января 12:54ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Крис Кертис — Роман Копылов, 12 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Российский нокаутер против опытного американца
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В основном карде первого турнира UFC в 2025 году выступит россиянин Роман Копылов. В рамках среднего веса (до 83,9 кг) ему предстоит биться с американцем Крисом Кёртисом. Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Кёртис

 

Копылов

США

Страна

 Россия

37

Возраст

33

43

Бои

16

31 (17 / 1 / 13)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (11 / 0 / 2)

11 (1 / 1 / 9)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 2 / 1)

1

Без результата

0

178

Рост (см)

183

192

Размах рук (см)

190,5

101,5

Размах ног (см)

104

Крис Кертис

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В профессиональных MMA выступает с 2009 года, имеет опыт поединков в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Выиграл пояса в нескольких скромных американских лигах, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м. Однако Кертису не дали контракт с UFC, из-за чего он завершил карьеру, которую вскоре возобновил. После трех подряд поражений в PFL американец вновь объявил об уходе из спорта, но затем опять вернулся. В 2021 году он всё-таки перешел в UFC, где выиграл пять боев и уступил в трех при одном поединке без результата. Последний раз выходил в октагон в апреле и потерпел поражение от Брендана Аллена раздельным решением судей.

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Роман Копылов

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С девяти лет занимается боевыми искусствами, стал трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, имеет опыт поединков в средней и полутяжелой весовых категориях. В 2018-м завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global в среднем дивизионе и один раз защитил его, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене проиграл два первых боя, после чего одержал четыре победы подряд. Серия прервалась поражением, которое Копылов закрыл в июне, одолев Сезара Алмейду раздельным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КёртисаПобеда КопыловаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,661,302,651,45

Прогноз на бой

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Оба спортсмена уповают на работу в стойке, что красноречиво подтверждает статистика их побед. Нокаутирующий потенциал у соперников высокий, однако и финишировать их сложно. 

Кёртис не отличается скоростью и мобильностью, но умеет действовать вариативно и рационально раскладывать силы. Копылов быстрее, однако чаще испытывает функциональные проблемы на длинной дистанции.

А быстрого финиша мы как раз не ждем. Вероятно, зрители увидят тактическое противостояние в стойке с периодическими всплесками в виде агрессивных атак. Копылов может попробовать подключить борьбу, но его навыков вряд ли хватит для того, чтобы уверенно контролировать Кёртиса и действительно извлечь преимущество в партере.

Таким образом, ставим на полную дистанцию в этом поединке.

Полный кард, где смотреть бой Алиев - Солекки

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Турнир UFC Vegas 101 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в полночь с 11 на 12 января по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, бой Кёртис - Копылов стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.

Основной кард

  • Маккензи Дёрн (Бразилия) - Аманда Рибас (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) - Карлстон Харрис (Гайана). Полусредний вес;
  • Сезар Алмейда (Бразилия) - Абдул-Разак Альхассан (Гана). Средний вес;
  • Крис Кёртис (США) - Роман Копылов (Россия). Средний вес;
  • Кристиан Родригес (США) - Остин Баши (США). Полулегкий вес;
  • Пунахэле Сориано (США) - Урош Медич (Сербия). Полусредний вес;

Прелимы

  • Хосе Джонсон (США) - Фелипе Бунес (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Марко Тулио (Бразилия) - Игорь Потеря (Украина). Средний вес;
  • Тиаго Мойзес (Бразилия) - Трей Огден (США). Легкий вес;
  • Престон Парсонс (США) - Джейкоб Смит (США). Полусредний вес;
  • Эрнеста Карескайте (Литва) - Николь Кальяри (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Магомед Гаджиясулов (Бахрейн) - Бруно Лопес (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Фатима Клайн (США) - Виктория Дудакова (Россия). Женский минимальный вес;
  • Нурулло Алиев (Таджикистан) - Джо Солекки (США). Легкий вес.
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