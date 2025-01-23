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9 января 11:54ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Нурулло Алиев — Джо Солекки, 12 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Таджикистанец возвращается после двух лет простоя
Александр Бокулёв
Источник: ufcastajikistan
Источник: ufcastajikistan

UFC начнет 2025 год турниром на домашней арене в Лас-Вегасе. Кард предстоящего шоу откроет поединок Нурулло Алиева в легком весе (до 70,3 кг). Изначально соперником таджикистанца был назначен израильтянин Янал Ашмоз, но он снялся, а на замену вышел американец Джо Солекки. Какую ставку выбрать?

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Статистика

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Алиев

 

Солекки

Таджикистан

Страна

 США

25

Возраст

31

9

Бои

18

9 (2 / 0 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (0 / 9 / 4)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (2 / 0 / 3)

178

Рост (см)

175

183

Размах рук (см)

179

96,5

Размах ног (см)

99

Нурулло Алиев

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Родился в Душанбе. Занимался вольной борьбой, боксом, панкратионом. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Бился в российских лигах, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в феврале 2023 года дебютировал в промоушене и решением большинства судей одолел Рафаэля Алвеса.

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Джо Солекки

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В шестилетнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получил черный пояс. В профессиональных ММА выступает с 2016 года. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл пять боев и уступил в трех. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в июне уступил Гранту Доусону единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АлиеваПобеда СолеккиТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,117,103,501,28

Прогноз на бой

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Простой Алиева продлился почти два года, и это очень серьезный срок. К счастью для таджикистанца, такие паузы в его возрасте, как правило, сказываются не слишком критично. Впрочем, в любом случае на старте боя ему потребуется время, чтобы почувствовать тонус.

И здесь на пользу Алиеву пришло снятие соперника. Солекки вышел на коротком уведомлении и, по сути, без тренировочного лагеря. Это явно скажется на его функциональной готовности. А в контексте навыков у американца толком нет козырей. Действительно хорош он только в партере, но уровень борьбы таджикистанца потенциально как минимум не хуже.

Резюмируя, ждем неторопливого и относительно равного начала поединка. А затем, полагаем, Алиев приспособится к оппоненту и будет планомерно наращивать преимущество. Гнаться за финишем таджикистанец не привык, да и сейчас гораздо важнее вернуться после простоя с надежной и уверенной победой. Ждем такую по очкам.

Полный кард, где смотреть бой Алиев - Солекки

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Турнир UFC Vegas 101 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в полночь с 11 на 12 января по московскому времени. Кард откроет именно бой Алиев - Солекки.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.

Основной кард

  • Маккензи Дёрн (Бразилия) - Аманда Рибас (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) - Карлстон Харрис (Гайана). Полусредний вес;
  • Сезар Алмейда (Бразилия) - Абдул-Разак Альхассан (Гана). Средний вес;
  • Крис Кёртис (США) - Роман Копылов (Россия). Средний вес;
  • Кристиан Родригес (США) - Остин Баши (США). Полулегкий вес;
  • Пунахэле Сориано (США) - Урош Медич (Сербия). Полусредний вес;

Прелимы

  • Хосе Джонсон (США) - Фелипе Бунес (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Марко Тулио (Бразилия) - Игорь Потеря (Украина). Средний вес;
  • Тиаго Мойзес (Бразилия) - Трей Огден (США). Легкий вес;
  • Престон Парсонс (США) - Джейкоб Смит (США). Полусредний вес;
  • Эрнеста Карескайте (Литва) - Николь Кальяри (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Магомед Гаджиясулов (Бахрейн) - Бруно Лопес (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Фатима Клайн (США) - Виктория Дудакова (Россия). Женский минимальный вес;
  • Нурулло Алиев (Таджикистан) - Джо Солекки (США). Легкий вес.
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