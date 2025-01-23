Нурулло Алиев — Джо Солекки, 12 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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UFC начнет 2025 год турниром на домашней арене в Лас-Вегасе. Кард предстоящего шоу откроет поединок Нурулло Алиева в легком весе (до 70,3 кг). Изначально соперником таджикистанца был назначен израильтянин Янал Ашмоз, но он снялся, а на замену вышел американец Джо Солекки. Какую ставку выбрать?
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Алиев
Солекки
Таджикистан
Страна
США
25
Возраст
31
9
Бои
18
9 (2 / 0 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (0 / 9 / 4)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (2 / 0 / 3)
178
Рост (см)
175
183
Размах рук (см)
179
96,5
Размах ног (см)
99
Родился в Душанбе. Занимался вольной борьбой, боксом, панкратионом. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Бился в российских лигах, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в феврале 2023 года дебютировал в промоушене и решением большинства судей одолел Рафаэля Алвеса.
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В шестилетнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получил черный пояс. В профессиональных ММА выступает с 2016 года. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл пять боев и уступил в трех. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в июне уступил Гранту Доусону единогласным решением судей.
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Простой Алиева продлился почти два года, и это очень серьезный срок. К счастью для таджикистанца, такие паузы в его возрасте, как правило, сказываются не слишком критично. Впрочем, в любом случае на старте боя ему потребуется время, чтобы почувствовать тонус.
И здесь на пользу Алиеву пришло снятие соперника. Солекки вышел на коротком уведомлении и, по сути, без тренировочного лагеря. Это явно скажется на его функциональной готовности. А в контексте навыков у американца толком нет козырей. Действительно хорош он только в партере, но уровень борьбы таджикистанца потенциально как минимум не хуже.
Резюмируя, ждем неторопливого и относительно равного начала поединка. А затем, полагаем, Алиев приспособится к оппоненту и будет планомерно наращивать преимущество. Гнаться за финишем таджикистанец не привык, да и сейчас гораздо важнее вернуться после простоя с надежной и уверенной победой. Ждем такую по очкам.
Турнир UFC Vegas 101 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в полночь с 11 на 12 января по московскому времени. Кард откроет именно бой Алиев - Солекки.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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