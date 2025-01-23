Нурулло Алиев — Джо Солекки, 12 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Простой Алиева продлился почти два года, и это очень серьезный срок. К счастью для таджикистанца, такие паузы в его возрасте, как правило, сказываются не слишком критично. Впрочем, в любом случае на старте боя ему потребуется время, чтобы почувствовать тонус.

И здесь на пользу Алиеву пришло снятие соперника. Солекки вышел на коротком уведомлении и, по сути, без тренировочного лагеря. Это явно скажется на его функциональной готовности. А в контексте навыков у американца толком нет козырей. Действительно хорош он только в партере, но уровень борьбы таджикистанца потенциально как минимум не хуже.

Резюмируя, ждем неторопливого и относительно равного начала поединка. А затем, полагаем, Алиев приспособится к оппоненту и будет планомерно наращивать преимущество. Гнаться за финишем таджикистанец не привык, да и сейчас гораздо важнее вернуться после простоя с надежной и уверенной победой. Ждем такую по очкам.