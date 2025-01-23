Виктория Дудакова — Фатима Клайн, 12 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 12 января, по московскому времени Виктория Дудакова выступит на турнире UFC и попробует закрыть первое поражение в карьере. Сумеет ли россиянка одолеть американку Фатиму Клайн в лимите женского минимального веса (до 52,2 кг)?
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Дудакова
Клайн
Россия
Страна
США
25
Возраст
24
9
Бои
7
8 (2 / 4 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
6 (2 / 1 / 3)
1 (0 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
165
Рост (см)
167,5
170
Размах рук (см)
170
94
Размах ног (см)
94
Выступала за юниорскую сборную России по плаванию, после чего начала заниматься кикбоксингом, панкратионом и смешанными единоборствами. В 2019 году стала чемпионкой Европы и выиграла бронзу чемпионата мира по MMA, на профессиональный уровень вышла в 2020-м. В 2021-м завоевала пояс Open FC в женском минимальном весе, а в 2022-м победила в Претендентской серии Дэйны Уайта и получила контракт с UFC. Выиграла два первых поединка в промоушене, но в последнем бою в августе уступила Сэм Хьюз раздельным решением судей.
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В профессиональных ММА выступает с 2021 года. Начала карьеру в Invicta FC, после чего перешла в Cage Fury FC, где забрала пояса в минимальной и наилегчайшей категориях. В последнем поединке в июле дебютировала в UFC, но уступила Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей.
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Клайн приходила в UFC в статусе очень видного проспекта. Неслучайно ей сразу досталась опытная и качественная соперница, которой американка проиграла на коротком уведомлении. Очевидно, теперь бывшая двойная чемпионка Cage Fury предельно мотивирована доказать руководству промоушена, что она действительно способна стать звездой.
Вот только навыки Клайн пока можно назвать качественными, но отнюдь не топовыми. Впрочем, то же самое резонно сказать и про Дудакову. С поправкой на то, что авансы россиянке в основном выдают отечественные болельщики и эксперты.
Ключевым фактором наверняка окажется функциональная форма Дудаковой. У нее регулярно возникают различные проблемы со здоровьем, и в прошлом бою она серьезно просела по выносливости. Если ситуация повторится, шансы устремятся вниз. Предварительно же россиянка не выглядит аутсайдером настолько, насколько показывают котировки. Сильные и слабые стороны соперниц примерно сопоставимы.
Резюмируя, варианты с исходами отбросим и в условиях ограниченной линии поставим на полный бой.
Турнир UFC Vegas 101 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в полночь с 11 на 12 января по московскому времени. Бой Дудакова - Клайн стоит ожидать около 00:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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