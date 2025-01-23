Виктория Дудакова — Фатима Клайн, 12 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Клайн приходила в UFC в статусе очень видного проспекта. Неслучайно ей сразу досталась опытная и качественная соперница, которой американка проиграла на коротком уведомлении. Очевидно, теперь бывшая двойная чемпионка Cage Fury предельно мотивирована доказать руководству промоушена, что она действительно способна стать звездой.

Вот только навыки Клайн пока можно назвать качественными, но отнюдь не топовыми. Впрочем, то же самое резонно сказать и про Дудакову. С поправкой на то, что авансы россиянке в основном выдают отечественные болельщики и эксперты.

Ключевым фактором наверняка окажется функциональная форма Дудаковой. У нее регулярно возникают различные проблемы со здоровьем, и в прошлом бою она серьезно просела по выносливости. Если ситуация повторится, шансы устремятся вниз. Предварительно же россиянка не выглядит аутсайдером настолько, насколько показывают котировки. Сильные и слабые стороны соперниц примерно сопоставимы.

Резюмируя, варианты с исходами отбросим и в условиях ограниченной линии поставим на полный бой.