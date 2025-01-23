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9 января 13:52ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Виктория Дудакова — Фатима Клайн, 12 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянке надо закрывать первое поражение в карьере
Александр Бокулёв
Источник: соцсети Фатимы Клайн
Источник: соцсети Фатимы Клайн

В ночь на воскресенье, 12 января, по московскому времени Виктория Дудакова выступит на турнире UFC и попробует закрыть первое поражение в карьере. Сумеет ли россиянка одолеть американку Фатиму Клайн в лимите женского минимального веса (до 52,2 кг)?

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Статистика

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Дудакова

 

Клайн

Россия

Страна

 США

25

Возраст

24

9

Бои

7

8 (2 / 4 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

6 (2 / 1 / 3)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

165

Рост (см)

167,5

170

Размах рук (см)

170

94

Размах ног (см)

94

Виктория Дудакова

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Выступала за юниорскую сборную России по плаванию, после чего начала заниматься кикбоксингом, панкратионом и смешанными единоборствами. В 2019 году стала чемпионкой Европы и выиграла бронзу чемпионата мира по MMA, на профессиональный уровень вышла в 2020-м. В 2021-м завоевала пояс Open FC в женском минимальном весе, а в 2022-м победила в Претендентской серии Дэйны Уайта и получила контракт с UFC. Выиграла два первых поединка в промоушене, но в последнем бою в августе уступила Сэм Хьюз раздельным решением судей.

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Фатима Клайн

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В профессиональных ММА выступает с 2021 года. Начала карьеру в Invicta FC, после чего перешла в Cage Fury FC, где забрала пояса в минимальной и наилегчайшей категориях. В последнем поединке в июле дебютировала в UFC, но уступила Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДудаковойПобеда КлайнТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI4,501,223,451,29

Прогноз на бой

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Клайн приходила в UFC в статусе очень видного проспекта. Неслучайно ей сразу досталась опытная и качественная соперница, которой американка проиграла на коротком уведомлении. Очевидно, теперь бывшая двойная чемпионка Cage Fury предельно мотивирована доказать руководству промоушена, что она действительно способна стать звездой.

Вот только навыки Клайн пока можно назвать качественными, но отнюдь не топовыми. Впрочем, то же самое резонно сказать и про Дудакову. С поправкой на то, что авансы россиянке в основном выдают отечественные болельщики и эксперты.

Ключевым фактором наверняка окажется функциональная форма Дудаковой. У нее регулярно возникают различные проблемы со здоровьем, и в прошлом бою она серьезно просела по выносливости. Если ситуация повторится, шансы устремятся вниз. Предварительно же россиянка не выглядит аутсайдером настолько, насколько показывают котировки. Сильные и слабые стороны соперниц примерно сопоставимы.

Резюмируя, варианты с исходами отбросим и в условиях ограниченной линии поставим на полный бой.

Полный кард, где смотреть бой Дудакова - Клайн

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Турнир UFC Vegas 101 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в полночь с 11 на 12 января по московскому времени. Бой Дудакова - Клайн стоит ожидать около 00:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.

Основной кард

  • Маккензи Дёрн (Бразилия) - Аманда Рибас (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) - Карлстон Харрис (Гайана). Полусредний вес;
  • Сезар Алмейда (Бразилия) - Абдул-Разак Альхассан (Гана). Средний вес;
  • Крис Кёртис (США) - Роман Копылов (Россия). Средний вес;
  • Кристиан Родригес (США) - Остин Баши (США). Полулегкий вес;
  • Пунахэле Сориано (США) - Урош Медич (Сербия). Полусредний вес;

Прелимы

  • Хосе Джонсон (США) - Фелипе Бунес (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Марко Тулио (Бразилия) - Игорь Потеря (Украина). Средний вес;
  • Тиаго Мойзес (Бразилия) - Трей Огден (США). Легкий вес;
  • Престон Парсонс (США) - Джейкоб Смит (США). Полусредний вес;
  • Эрнеста Карескайте (Литва) - Николь Кальяри (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Магомед Гаджиясулов (Бахрейн) - Бруно Лопес (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Фатима Клайн (США) - Виктория Дудакова (Россия). Женский минимальный вес;
  • Нурулло Алиев (Таджикистан) - Джо Солекки (США). Легкий вес.
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