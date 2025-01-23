Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес, 12 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Магомед Гаджиясулов дебютировал в UFC с трудовой победы. Теперь ему предстоит провести второй поединок под эгидой промоушена. Сумеет ли представитель Бахрейна одолеть бразильца Бруно Лопеса в лимите полутяжелого веса (до 93 кг)?
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Гаджиясулов
Лопес
Бахрейн
Страна
Бразилия
31
Возраст
31
9
Бои
14
9 (5 / 1 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (6 / 5 / 2)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (1 / 0 / 0)
188
Рост (см)
188
192
Размах рук (см)
189
110,5
Размах ног (см)
105,5
Уроженец Дагестана, победитель чемпионата мира по кикбоксингу среди любителей. Занимался боевым самбо, с 2021 года выступает в профессиональных MMA. Бился в таких промоушенах, как Eagle FC, Brave CF и другие. Победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в июне дебютировал в лиге и одолел Брендсона Рибейро решением большинства судей.
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Владеет черным поясом по муай-тай и коричневым - по бразильскому джиу-джитсу. Становился чемпионом Jungle Fight в полусреднем весе и LFA - в полутяжелом. В 2023 году потерпел поражение в Претендентской серии Дэйны Уайта. В последнем поединке в августе вновь принял в ней участие и нокаутировал Михаила Сажиниани во втором раунде, благодаря чему получил контракт с UFC.
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Гаджиясулов предпочитает работать в стойке, но вполне конкурентоспособен и в борьбе. Последний фактор может пригодиться в предстоящем поединке, так как Лопес весьма универсален и регулярно подключает партер, где способен как выдать граунд-энд-паунд, так и провести сабмишен.
В ударной технике уровень соперников тоже кажется сопоставимым, но всё же у Гаджиясулова более богатый арсенал навыков. Впрочем, едва ли это в полной мере оправдывает разрыв в котировках, который отчасти выглядит авансом для представителя Бахрейна.
Мы же ставить на исход не решимся. Ожидаем, что противостояние не завершится быстро, для обоих спортсменов это может быть если не самый сложный поединок в карьере, то очень серьезная проверка.
Турнир UFC Vegas 101 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в полночь с 11 на 12 января по московскому времени. Бой Гаджиясулов - Лопес стоит ожидать около 01:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
Партнерский проект