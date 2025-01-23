Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес, 12 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Гаджиясулов предпочитает работать в стойке, но вполне конкурентоспособен и в борьбе. Последний фактор может пригодиться в предстоящем поединке, так как Лопес весьма универсален и регулярно подключает партер, где способен как выдать граунд-энд-паунд, так и провести сабмишен.

В ударной технике уровень соперников тоже кажется сопоставимым, но всё же у Гаджиясулова более богатый арсенал навыков. Впрочем, едва ли это в полной мере оправдывает разрыв в котировках, который отчасти выглядит авансом для представителя Бахрейна.

Мы же ставить на исход не решимся. Ожидаем, что противостояние не завершится быстро, для обоих спортсменов это может быть если не самый сложный поединок в карьере, то очень серьезная проверка.