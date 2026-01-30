Детройт – Вашингтон, 30 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на пятницу, 30 января, «Вашингтон» сыграет на выезде с «Детройтом». В последних встречах коллектив Спенсера Карбери испытывает ощутимые проблемы с набором очков. Есть ли шансы против одного из лидеров Восточной конференции?
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Литтл Сесарс Арена» (Детройт, США)
Получить до 25 000 рублей от «Марафона»
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Детройт»
|14
|0
|24
|95:116
|«Вашингтон»
|24
|0
|14
|116:95
Последние пять матчей «Детройта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.01.2026
|«Детройт»
1:3
«Лос-Анджелес»
|25.01.2026
|«Виннипег»
1:5
«Детройт»
|23.01.2026
|«Миннесота»
4:3 (ОТ)
«Детройт»
|22.01.2026
|«Торонто»
1:2 (ОТ)
«Детройт»
|19.01.2026
|«Детройт»
4:3 (ОТ)
«Оттава»
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.01.2026
|«Сиэтл»
5:1
«Вашингтон»
|25.01.2026
|«Эдмонтон»
6:5 (ОТ)
«Вашингтон»
|24.01.2026
|«Калгари»
1:3
«Вашингтон»
|22.01.2026
|«Ванкувер»
4:3
«Вашингтон»
|20.01.2026
|«Колорадо»
5:2
«Вашингтон»
«Вашингтон» погряз в глубоком кризисе. Команда Спенсера Карбарери не может найти свою игру в январе, что напрямую отражается на положении в турнирной таблице. За последние шесть гостевых встреч «столичные» потерпели пять поражений, уступив даже скромному «Ванкуверу».
«Детройт», в свою очередь, входит в четверку лучших клубов Восточной конференции по игре на своей площадке. Так, за 28 матчей регулярного чемпионата хоккеисты «Ред Уингз» набрали 27 очков. Считаем, есть смысл воспользоваться плохой формой гостей и поставить на чистую победу «Детройта» за коэффициент 1,77.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Аналитики БК «МАРАФОН» отдают небольшое предпочтение хозяевам льда, предложив за их победу коэффициент 2,26. Успех хоккеистов «Кэпиталз» оценивается в 2,71. Котировка на ничейный результат в основное время в линии доступна за 4,20.
Российский нападающий «Вашингтона» не значится в списке травмированных, поэтому можно ожидать его появления на льду в предстоящей встрече.
Овечкин – второй лучший бомбардир «Вашингтона» в нынешнем сезоне. На счету 40-летнего форварда 22 заброшенные шайбы и 23 результативные передачи в 54 сыгранных матчах регулярки.
Эксперты БК «МАРАФОН» выделили тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:
«Колорадо» - 3.74
«Тампа-Бэй» - 7.00
«Вегас» - 8.10