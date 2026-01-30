Ведомости
Детройт – Вашингтон, 30 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Столичные» пожалуют к одному из лидеров конференции
Валентин Васильев

В ночь на пятницу, 30 января, «Вашингтон» сыграет на выезде с «Детройтом». В последних встречах коллектив Спенсера Карбери испытывает ощутимые проблемы с набором очков. Есть ли шансы против одного из лидеров Восточной конференции?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Детройт Ред Уингз»

30.01.2026, Чт

03:30 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.26

Х - 4.20

П2 - 2.71

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Литтл Сесарс Арена» (Детройт, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Детройт»1402495:116
«Вашингтон»24014116:95

Последние пять матчей «Детройта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.01.2026«Детройт»

1:3

«Лос-Анджелес»

25.01.2026«Виннипег»

1:5

«Детройт»

23.01.2026«Миннесота»

4:3 (ОТ)

«Детройт»

22.01.2026«Торонто»

1:2 (ОТ)

«Детройт»

19.01.2026«Детройт»

4:3 (ОТ)

«Оттава»

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.01.2026«Сиэтл»

5:1

«Вашингтон»

25.01.2026«Эдмонтон»

6:5 (ОТ)

«Вашингтон»

24.01.2026«Калгари»

1:3

«Вашингтон»

22.01.2026«Ванкувер»

4:3

«Вашингтон»

20.01.2026«Колорадо»

5:2

«Вашингтон»

Прогноз на матч

Свернуть

«Вашингтон» погряз в глубоком кризисе. Команда Спенсера Карбарери не может найти свою игру в январе, что напрямую отражается на положении в турнирной таблице. За последние шесть гостевых встреч «столичные» потерпели пять поражений, уступив даже скромному «Ванкуверу».

«Детройт», в свою очередь, входит в четверку лучших клубов Восточной конференции по игре на своей площадке. Так, за 28 матчей регулярного чемпионата хоккеисты «Ред Уингз» набрали 27 очков. Считаем, есть смысл воспользоваться плохой формой гостей и поставить на чистую победу «Детройта» за коэффициент 1,77.

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК «МАРАФОН» отдают небольшое предпочтение хозяевам льда, предложив за их победу коэффициент 2,26. Успех хоккеистов «Кэпиталз» оценивается в 2,71. Котировка на ничейный результат в основное время в линии доступна за 4,20.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Российский нападающий «Вашингтона» не значится в списке травмированных, поэтому можно ожидать его появления на льду в предстоящей встрече.

Сколько голов у Овечкина?

Свернуть

Овечкин – второй лучший бомбардир «Вашингтона» в нынешнем сезоне. На счету 40-летнего форварда 22 заброшенные шайбы и 23 результативные передачи в 54 сыгранных матчах регулярки.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Эксперты БК «МАРАФОН» выделили тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:

«Колорадо» - 3.74

«Тампа-Бэй» - 7.00

«Вегас» - 8.10

