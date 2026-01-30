Детройт – Вашингтон, 30 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Вашингтон» погряз в глубоком кризисе. Команда Спенсера Карбарери не может найти свою игру в январе, что напрямую отражается на положении в турнирной таблице. За последние шесть гостевых встреч «столичные» потерпели пять поражений, уступив даже скромному «Ванкуверу».

«Детройт», в свою очередь, входит в четверку лучших клубов Восточной конференции по игре на своей площадке. Так, за 28 матчей регулярного чемпионата хоккеисты «Ред Уингз» набрали 27 очков. Считаем, есть смысл воспользоваться плохой формой гостей и поставить на чистую победу «Детройта» за коэффициент 1,77.