Детройт - Вашингтон, 21 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Самое интригующее противостояние уикенда в Национальной хоккейной лиге пройдет в воскресенье вечером по Москве в Детройте. Местные «Красные крылья» принимают «Вашингтон». Оцениваем шансы команд и линии букмекеров контор.
Турнир: чемпионат НХЛ
Стадион: «Литтл Сизарс-арена» (Детройт, США)
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Детройт»
|57
|16
|55
|423-434
|«Вашингтон»
|55
|16
|57
|434-423
Последние пять матчей «Детройта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|20.12.2025
|«Вашингтон»
2:5
«Детройт»
|18.12.2025
|«Детройт»
1:4
«Юта»
|17.12.2025
|«Детройт»
3:2
«Нью-Йорк Айлендерс»
|14.12.2025
|«Чикаго»
0:4
«Детройт»
|12.12.2025
|«Эдмонтон»
4:1
«Детройт»
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|20.12.2025
|«Вашингтон»
2:5
«Детройт»
|19.12.2025
|«Вашингтон»
4:0
«Торонто»
|17.12.2025
|«Миннесота»
5:0
«Вашингтон»
|14.12.2025
|«Виннипег»
5:1
«Вашингтон»
|12.12.2025
|«Вашингтон»
2:3 Б
«Каролина»
Обе команды входят в топ-3 таблицы Восточной конференции.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Каролина Харрикейнз
|35
|14
|4
|4
|2
|1
|10
|119-101
|47
|2
|Детройт Ред Уингз
|36
|16
|2
|2
|2
|1
|13
|113-117
|43
|3
|Вашингтон Кэпиталз
|35
|18
|1
|0
|4
|0
|12
|112-93
|42
|4
|Монреаль Канадиенс
|35
|12
|5
|2
|2
|2
|12
|114-118
|42
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|36
|13
|3
|3
|4
|0
|13
|105-103
|42
|6
|Филадельфия Флайерз
|34
|10
|2
|5
|3
|4
|10
|103-99
|41
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|35
|16
|3
|0
|1
|2
|13
|113-94
|41
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|35
|13
|4
|3
|0
|1
|14
|101-105
|41
|9
|Бостон Брюинз
|36
|14
|4
|2
|1
|0
|15
|118-114
|41
|10
|Флорида Пантерз
|35
|16
|1
|2
|1
|1
|14
|112-112
|40
|11
|Нью-Йорк Рейнджерс
|37
|11
|5
|2
|0
|4
|15
|96-100
|40
|12
|Оттава Сенаторз
|34
|12
|2
|3
|0
|4
|13
|111-108
|38
|13
|Питтсбург Пингвинз
|34
|13
|1
|0
|5
|4
|11
|103-110
|37
|14
|Баффало Сэйбрз
|34
|11
|2
|3
|0
|4
|14
|106-114
|36
|15
|Торонто Мэйпл Лифс
|34
|11
|4
|0
|1
|4
|14
|108-113
|35
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|35
|7
|3
|4
|1
|5
|15
|105-124
|34
В субботу команды соперничали в Вашингтоне. Гости оказались сильнее - 5:2. Мартовские встречи завершились крупными победами команды Александра Овечкина - 5:2 и 4:1. В Детройте старые знакомые сразятся впервые в этом году.
«Уингз» играют очень результативно. В последний раз меньше четырех шайб в их матче забивалось 17 ноября (победа «Детройта» над «Нью-Йорк Рейнджерс» - 2:1). Следующие 17 матчей команды Тодда Маклеллана содержали от четырех голов и больше.
«Вашингтон» тоже много забрасывает и пропускает. Недавние 2:0 с «Коламбусом» - редкое исключение из правил. Ждем очередного результативного шоу.
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
Эксперты PARI установили одинаковый коэффициент 2.45 на победу обоих клубов. Ставку на ничью можно сделать за 4.20.
Капитан «Вашингтона» не значится в списках травмированных и должен выйти на лед в воскресенье.
В 35 матчах регулярного чемпионата легенда «Вашингтона» забросил 14 шайб. Это второй результат в клубе. На счету Тома Уилсона на три гола больше.
Топ фаворитов сезона, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Колорадо» - 4.50
«Каролина» - 8.00
«Тампа-Бэй» - 8.50