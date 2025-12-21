Ведомости
Детройт - Вашингтон, 21 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Вторая и третья команды «Востока» сразятся в Детройте
Валентин Васильев

Самое интригующее противостояние уикенда в Национальной хоккейной лиге пройдет в воскресенье вечером по Москве в Детройте. Местные «Красные крылья» принимают «Вашингтон». Оцениваем шансы команд и линии букмекеров контор. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Детройт Ред Уингз»

21.12.2025, Вс

21:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.45

Х - 4.20

П2 - 2.45

Турнир: чемпионат НХЛ

Стадион: «Литтл Сизарс-арена»  (Детройт, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Детройт»571655423-434
«Вашингтон»551657434-423

Последние пять матчей «Детройта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

20.12.2025«Вашингтон»

2:5

«Детройт»

18.12.2025«Детройт»

1:4

«Юта»

17.12.2025«Детройт»

3:2

«Нью-Йорк Айлендерс»

14.12.2025«Чикаго»

0:4

«Детройт»

12.12.2025«Эдмонтон»

4:1

«Детройт»

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

20.12.2025«Вашингтон»

2:5

«Детройт»

19.12.2025«Вашингтон»

4:0

«Торонто»

17.12.2025«Миннесота»

5:0

«Вашингтон»

14.12.2025«Виннипег»

5:1

«Вашингтон»

12.12.2025«Вашингтон»

2:3 Б

«Каролина»

Место в турнирной таблице

Свернуть

Обе команды входят в топ-3 таблицы Восточной конференции.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Каролина Харрикейнз3514442110119-10147
2Детройт Ред Уингз3616222113113-11743
3Вашингтон Кэпиталз3518104012112-9342
4Монреаль Канадиенс3512522212114-11842
5Нью-Йорк Айлендерс3613334013105-10342
6Филадельфия Флайерз3410253410103-9941
7Тампа-Бэй Лайтнинг3516301213113-9441
8Нью-Джерси Дэвилз3513430114101-10541
9Бостон Брюинз3614421015118-11441
10Флорида Пантерз3516121114112-11240
11Нью-Йорк Рейнджерс371152041596-10040
12Оттава Сенаторз3412230413111-10838
13Питтсбург Пингвинз3413105411103-11037
14Баффало Сэйбрз3411230414106-11436
15Торонто Мэйпл Лифс3411401414108-11335
16Коламбус Блю Джекетс357341515105-12434

Прогноз на матч

Свернуть

В субботу команды соперничали в Вашингтоне. Гости оказались сильнее - 5:2. Мартовские встречи завершились крупными победами команды Александра Овечкина - 5:2 и 4:1. В Детройте старые знакомые сразятся впервые в этом году. 

«Уингз» играют очень результативно. В последний раз меньше четырех шайб в их матче забивалось 17 ноября (победа «Детройта» над «Нью-Йорк Рейнджерс» - 2:1). Следующие 17 матчей команды Тодда Маклеллана содержали от четырех голов и больше. 

«Вашингтон» тоже много забрасывает и пропускает. Недавние 2:0 с «Коламбусом» - редкое исключение из правил. Ждем очередного результативного шоу.

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты PARI установили одинаковый коэффициент 2.45 на победу обоих клубов. Ставку на ничью можно сделать за 4.20.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Капитан «Вашингтона» не значится в списках травмированных и должен выйти на лед в воскресенье. 

Сколько голов у Овечкина?

Свернуть

В 35 матчах регулярного чемпионата легенда «Вашингтона» забросил 14 шайб. Это второй результат в клубе. На счету Тома Уилсона на три гола больше. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Топ фаворитов сезона, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Колорадо» - 4.50 

«Каролина» - 8.00

«Тампа-Бэй» - 8.50

