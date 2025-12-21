Детройт - Вашингтон, 21 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В субботу команды соперничали в Вашингтоне. Гости оказались сильнее - 5:2. Мартовские встречи завершились крупными победами команды Александра Овечкина - 5:2 и 4:1. В Детройте старые знакомые сразятся впервые в этом году.

«Уингз» играют очень результативно. В последний раз меньше четырех шайб в их матче забивалось 17 ноября (победа «Детройта» над «Нью-Йорк Рейнджерс» - 2:1). Следующие 17 матчей команды Тодда Маклеллана содержали от четырех голов и больше.

«Вашингтон» тоже много забрасывает и пропускает. Недавние 2:0 с «Коламбусом» - редкое исключение из правил. Ждем очередного результативного шоу.