Динамо Махачкала — Ахмат, 3 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в чемпионате России по футболу увенчает зажигательное кавказское дерби: махачкалинское «Динамо» против «Ахмат». Анализируем шансы команд на успех.
Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|3
|7
|13
|15-35
|«Ахмат»
|13
|7
|3
|35-15
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Пари НН»
Кубок России
|27.07.2025
|«Оренбург»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|19.07.2025
|«Спартак»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|09.07.2025
|«Ростов»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Зенит»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
Кубок России
|27.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|20.07.2025
|«Ахмат»
0:2
«Рубин»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ахмат»
1:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
После пары первых туров географические соседи и в таблице расположились рядом - соответственно, на 12-м и 14-м местах.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Акрон
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|3. Балтика
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|4. Рубин
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|5. Крылья Советов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|6. Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|7. ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8. Динамо Москва
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|9. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|10. Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11. Оренбург
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|12. Динамо Махачкала
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13. Ростов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14. Ахмат
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|15. Пари НН
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|16. Сочи
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
В прошлом сезоне «Ахмату» пришлось пережить стресс переходных матчей. Для футбольного Грозного все в плей-офф закончилось благополучно, но повторять этот опыт руководителям клуба явно не хочется. Этим и была продиктована смена главного тренера. Но пока что с Александром Сторожуком команда не может зацепиться за очки ни в чемпионате, ни в Кубке. Все три матча нового сезона проиграны. Так что на региональное дерби настрой у грозненцев будет не просто повышенный - запредельный!
А динамовцы уже собрали полный комплект исходов: поражение («Спартак»), ничья («Оренбург»), победа («Пари НН»). У хозяев настроение должно быть получше. Но встреча с прямым конкурентом, да еще и соседом подразумевает повышенную ответственность. «Дерби» обещает быть бескомпромиссным и вряд ли сильно результативным. Но если «Ахмат» сумел поразить ворота третьей и второй команд прошлого сезона (ЦСКА, «Зенит»), то в Каспийске тем более должен отличиться. Если что, в Winline успешная ставка на обоюдное взятие ворот сулит двукратный выигрыш.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
В прямом эфире встречу между махачкалинским «Динамо» и «Ахматом» покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка от 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Дапо (травма)
«Ахмат»: Касинтура, Тодорович (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Ахмат»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|77. Сундуков
|5. Шатара
|Защитник
|Защитник
|70. Пальцев
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|6. Сидоров
|Защитник
|Защитник
|5. Табидзе
|40. Уциев
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Алибеков
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|21. Келиану
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|10. Садулаев
|Нападающий
|Нападающий
|28. Сердеров
|9. Мансилья
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агаларов
|13. Конате
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Александр Сторожук
|Главный тренер
Аналитики компании Winline установили практически идентичные коэффициенты на победу обеих команд - 2.65 на махачкалинскую и 2.70 - на грозненскую. Успешная ставка на ничью сулит трехкратный выигрыш.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Судя по низкому как для этого маркета коэффициенту (5.20), ничья со счетом 1:1 является более чем вероятным исходом встречи.
Федеральный канал «Матч ТВ» не будет транслировать махачкалинскую встречу. Бесплатный показ игры состоится на платформах букмекерской конторы Winline.
Билеты можно купить либо через кассы стадиона «Анжи Арена» офлайн, либо на официальном сайте дагестанского клуба. Цена билетов стартует от 100 рублей.