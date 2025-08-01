Динамо Махачкала — Ахмат, 3 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В прошлом сезоне «Ахмату» пришлось пережить стресс переходных матчей. Для футбольного Грозного все в плей-офф закончилось благополучно, но повторять этот опыт руководителям клуба явно не хочется. Этим и была продиктована смена главного тренера. Но пока что с Александром Сторожуком команда не может зацепиться за очки ни в чемпионате, ни в Кубке. Все три матча нового сезона проиграны. Так что на региональное дерби настрой у грозненцев будет не просто повышенный - запредельный!

А динамовцы уже собрали полный комплект исходов: поражение («Спартак»), ничья («Оренбург»), победа («Пари НН»). У хозяев настроение должно быть получше. Но встреча с прямым конкурентом, да еще и соседом подразумевает повышенную ответственность. «Дерби» обещает быть бескомпромиссным и вряд ли сильно результативным. Но если «Ахмат» сумел поразить ворота третьей и второй команд прошлого сезона (ЦСКА, «Зенит»), то в Каспийске тем более должен отличиться. Если что, в Winline успешная ставка на обоюдное взятие ворот сулит двукратный выигрыш.