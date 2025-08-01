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31 июля 14:52ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Махачкала — Ахмат, 3 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Повышенный накал борьбы на поле гарантирован
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в чемпионате России по футболу увенчает зажигательное кавказское дерби: махачкалинское «Динамо» против «Ахмат». Анализируем шансы команд на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

03.08.2025, Вс

20:30 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 2.65

Х - 3.05

П2 - 2.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала371315-35
«Ахмат»137335-15

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Пари НН»

Кубок России

27.07.2025«Оренбург»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

19.07.2025«Спартак»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

09.07.2025«Ростов»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

03.07.2025«Зенит»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025«Ахмат»

1:2

«Зенит»

Кубок России

27.07.2025ЦСКА

2:1

«Ахмат»

РПЛ

20.07.2025«Ахмат»

0:2

«Рубин»

РПЛ

12.07.2025«Ахмат»

1:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

08.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Ахмат»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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После пары первых туров географические соседи и в таблице расположились рядом - соответственно, на 12-м и 14-м местах. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив22005-16
2. Акрон21105-14
3. Балтика21104-14
4. Рубин21104-24
5. Крылья Советов21103-14
6. Зенит21104-34
7. ЦСКА21102-14
8. Динамо Москва21102-14
9. Краснодар21014-23
10. Спартак21011-33
11. Оренбург20201-12
12. Динамо Махачкала20111-21
13. Ростов20021-30
14. Ахмат20021-40
15. Пари НН20020-50
16. Сочи20020-70

Прогноз на матч

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В прошлом сезоне «Ахмату» пришлось пережить стресс переходных матчей. Для футбольного Грозного все в плей-офф закончилось благополучно, но повторять этот опыт руководителям клуба явно не хочется. Этим и была продиктована смена главного тренера. Но пока что с Александром Сторожуком команда не может зацепиться за очки ни в чемпионате, ни в Кубке. Все три матча нового сезона проиграны. Так что на региональное дерби настрой у грозненцев будет не просто повышенный - запредельный! 

А динамовцы уже собрали полный комплект исходов: поражение («Спартак»), ничья («Оренбург»), победа («Пари НН»). У хозяев настроение должно быть получше. Но встреча с прямым конкурентом, да еще и соседом подразумевает повышенную ответственность. «Дерби» обещает быть бескомпромиссным и вряд ли сильно результативным. Но если  «Ахмат» сумел поразить ворота третьей и второй команд прошлого сезона (ЦСКА, «Зенит»), то в Каспийске тем более должен отличиться. Если что, в Winline успешная ставка на обоюдное взятие ворот сулит двукратный выигрыш.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между махачкалинским «Динамо» и «Ахматом» покажет кабельный канал «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо» (Махачкала): Дапо (травма)

«Ахмат»: Касинтура, Тодорович (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Ахмат»:

Позиция«Динамо»«Ахмат»Позиция
Вратарь27. Волк88. ШелияВратарь
Защитник77. Сундуков5. ШатараЗащитник
Защитник70. Пальцев4. ИбишевЗащитник
Защитник99. Алибеков6. СидоровЗащитник
Защитник5. Табидзе40. УциевЗащитник
Защитник4. Шумахов18. КамиловПолузащитник
Полузащитник 99. Алибеков14. ТалалПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков21. КелиануПолузащитник
Полузащитник16. Мрезиг10. СадулаевНападающий
Нападающий28. Сердеров9. МансильяНападающий
Нападающий25. Агаларов13. КонатеНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевАлександр СторожукГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании Winline  установили практически идентичные коэффициенты на победу обеих команд - 2.65 на махачкалинскую и 2.70 - на грозненскую. Успешная ставка на ничью сулит трехкратный выигрыш.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Динамо» (Махачкала) - «Ахмат»?

Судя по низкому как для этого маркета коэффициенту (5.20), ничья со счетом 1:1 является более чем вероятным исходом встречи.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Ахмат»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не будет транслировать махачкалинскую встречу. Бесплатный показ игры состоится на платформах букмекерской конторы Winline.

Где купить билеты на матч «Динамо» (Махачкала) - «Ахмат»?

Билеты можно купить либо через кассы стадиона «Анжи Арена» офлайн, либо на официальном сайте дагестанского клуба. Цена билетов стартует от 100 рублей.

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