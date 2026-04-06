Динамо Махачкала — Балтика, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Крайне любопытное противостояние намечается в первое воскресенье апреля в Дагестане. В гости к крепкому и по-спортивному злому махачкалинскому «Динамо» едет команда-сенсация сезона - «Балтика». В прошлом туре отсутствие на лавке главного тренера не помешало калининградцам разгромить соперника. В Каспийске не заметить временной потери Андрея Талалаева балтийцам будет гораздо сложнее.
Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|2
|4
|5
|10-13
|«Балтика»
|5
|4
|2
|13-10
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.03.2026
|«Зенит»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|13.03.2026
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|08.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|04.03.2026
|«Ростов»
0:2
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2026
|«Балтика»
4:0
«Сочи»
РПЛ
|14.03.2026
|«Балтика»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|07.03.2026
|«Ростов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|03.03.2026
|«Балтика»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.02.2026
|«Зенит»
1:0
«Балтика»
РПЛ
«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице, Махачкала - 12-е.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|7
|Динамо Москва
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|9
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|12
|Динамо Махачкала
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|13
|Крылья Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
Команда Вадима Евсеева пока не признает ничьих в официальных матчах: по три победы и поражения в шести матчах 2026 года.
«Балтика» возобновила сезон двумя одинаковыми по счету (0:1) поражениями от «Зенита», но затем проигрывать перестала: разделила очки с «Ростовом» в гостях и всухую обыграла ЦСКА (1:0) и «Сочи» (4:0).
В Каспийске калининградцам снова придется обойтись без подсказок Андрея Талалаева из технической зоны - тренер команды продолжит отбывать дисквалификацию на трибуне. Но установку футболистам даст он, и игроки приложат все силы, чтобы претворить ее в жизнь.
Обеим командам свойственны «низовые» матчи (по четыре случая в этом году у каждой). Исходя из этого комбинация из Х2 и тотал меньше 2.5 выглядит вполне реальной в этой паре.
В линии БК «МАРАФОН» этот вариант котируется за 1.71.
В прямом эфире игру в Махачкале покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«МАРАФОН»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Шумахов (оба - травмы)
«Балтика»: Мендель (травма), Бевеев (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Балтика»:
|Позиция
|«Динамо» (Махачкала)
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|39. Т. Магомедов
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|22. Аззи
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|5. Табидзе
|16. Андраде
|Защитник
|Защитник
|43. Алибеков
|4. Гассама
|Защитник
|Защитник
|71. Джапо
|11. Ковалев
|Защитник
|Защитник
|77. Сундуков
|77. Чивич
|Защитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|10. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|22. Титков
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|15. Йенне
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|68. Рядно
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|91. Хиль
|Нападающий
|Главный тренер
|Вадим Евсеев
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Согласно коэффициентам букмекеров, в паре нет фаворита. Однако статистика говорит против хозяев: на две победы махачкалинцев приходится пять побед балтийцев.
Следить за игрой онлайн можно на ресурсах беттингового партнера Премьер-лиги.
Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Цены начинаются от 100 рублей.