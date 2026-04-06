Ведомости
Динамо Махачкала — Балтика, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Евсеев с Талалаевым не встретятся на бровке
Валентин Васильев

Крайне любопытное противостояние намечается в первое воскресенье апреля в Дагестане. В гости к крепкому и по-спортивному злому махачкалинскому «Динамо» едет команда-сенсация сезона - «Балтика». В прошлом туре отсутствие на лавке главного тренера не помешало калининградцам разгромить соперника. В Каспийске не заметить временной потери Андрея Талалаева балтийцам будет гораздо сложнее.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

28.02.2026, Сб

19:30 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 3.78

Х - 3.08

П2 - 2.24

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала24510-13
«Балтика»54213-10

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2026ЦСКА

3:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.03.2026«Зенит»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

13.03.2026«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Оренбург»

РПЛ

08.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

04.03.2026«Ростов»

0:2

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2026«Балтика»

4:0

«Сочи»

РПЛ

14.03.2026«Балтика»

1:0

ЦСКА

РПЛ

07.03.2026«Ростов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

03.03.2026«Балтика»

0:1

«Зенит»

Кубок России

27.02.2026«Зенит»

1:0

«Балтика»

РПЛ

Место в турнирной таблице

«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице, Махачкала - 12-е.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар22154347-1649
2Зенит22146241-1548
3Локомотив22128248-3044
4Балтика22119230-942
5ЦСКА22123734-2439
6Спартак22115635-3038
7Динамо Москва2286837-3030
8Ахмат2286827-2830
9Рубин2286822-2530
10Акрон22571027-3822
11Ростов22571017-2522
12Динамо Махачкала22561112-2721
13Крылья Советов22561122-4021
14Пари НН22621418-3620
15Оренбург22461221-3318
16Сочи22231720-529

Прогноз на матч

Команда Вадима Евсеева пока не признает ничьих в официальных матчах: по три победы и поражения в шести матчах 2026 года. 

«Балтика» возобновила сезон двумя одинаковыми по счету (0:1) поражениями от «Зенита», но затем проигрывать перестала: разделила очки с «Ростовом» в гостях и всухую обыграла ЦСКА (1:0) и «Сочи» (4:0).  

В Каспийске калининградцам снова придется обойтись без подсказок Андрея Талалаева из технической зоны - тренер команды продолжит отбывать дисквалификацию на трибуне. Но установку футболистам даст он, и игроки приложат все силы, чтобы претворить ее в жизнь. 

Обеим командам свойственны «низовые» матчи (по четыре случая в этом году у каждой). Исходя из этого комбинация из Х2 и тотал меньше 2.5 выглядит вполне реальной в этой паре. 

В линии БК «МАРАФОН» этот вариант котируется за 1.71.

Трансляции

В прямом эфире игру в Махачкале покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«МАРАФОН»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Шумахов (оба - травмы)

«Балтика»: Мендель (травма), Бевеев (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Балтика»:

Позиция«Динамо» (Махачкала)«Балтика»Позиция
Вратарь39. Т. Магомедов67. БорискоВратарь
Защитник22. Аззи2. ВаратыновЗащитник
Защитник5. Табидзе16. АндрадеЗащитник
Защитник43. Алибеков4. ГассамаЗащитник
Защитник71. Джапо11. КовалевЗащитник
Защитник77. Сундуков77. ЧивичЗащитник
Полузащитник 16. Мрезиг10. ПетровПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков22. ТитковПолузащитник
Полузащитник9. Магомедов15. ЙеннеПолузащитник
Полузащитник47. Глушков68. РядноПолузащитник
Нападающий25. Агаларов91. ХильНападающий
Главный тренерВадим ЕвсеевАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК «МАРАФОН» установила высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 3.78 на хозяев, 3.08 на ничью и 2.24 - на гостей.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» (Махачкала) - «Балтика»?

Согласно коэффициентам букмекеров, в паре нет фаворита. Однако статистика говорит против хозяев: на две победы махачкалинцев приходится пять побед балтийцев. 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Балтика»?

Следить за игрой онлайн можно на ресурсах беттингового партнера Премьер-лиги.

Где купить билеты на матч «Динамо» (Махачкала) - «Балтика»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Цены начинаются от 100 рублей. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

