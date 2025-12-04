Динамо Махачкала — Пари НН, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В первое воскресенье зимы завершится первая часть сезона в чемпионате России по футболу. 7 декабря пройдут четыре матча 18-го тура. Первыми отношения выяснят махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Вашему вниманию подробное превью встречи и прогноз на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 18-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Махачкала)
|2
|1
|2
|3-4
|«Пари НН»
|2
|1
|2
|4-3
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.12.2025
|«Сочи»
0:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|26.11.2025
|ЦСКА
2:1, пен. 5:4
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|23.11.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|08.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
ЦСКА
РПЛ
|05.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
ЦСКА
Кубок России
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|«Акрон»
1:2
«Пари НН»
РПЛ
|23.11.2025
|«Пари НН»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|08.11.2025
|«Пари НН»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|31.10.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.10.2025
|«Пари НН»
0:0
«Балтика»
РПЛ
За тур до окончания летне-осенней части обе команды находятся в опасном секторе таблицы: Махачкала - в зоне стыков, Нижний - в зоне вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|17
|11
|4
|2
|34-10
|37
|2. ЦСКА
|17
|11
|3
|3
|28-14
|36
|3. Зенит
|17
|10
|6
|1
|32-12
|36
|4. Локомотив
|17
|9
|7
|1
|35-21
|34
|5. Балтика
|17
|8
|8
|1
|22-7
|32
|6. Спартак
|17
|8
|4
|5
|25-22
|28
|7. Рубин
|17
|6
|5
|6
|16-20
|23
|8. Акрон
|17
|5
|6
|6
|22-24
|21
|9. Динамо Москва
|17
|5
|5
|7
|26-25
|20
|10. Ахмат
|17
|5
|4
|8
|21-25
|19
|11. Ростов
|17
|4
|6
|7
|13-20
|18
|12. Крылья Советов
|17
|4
|5
|8
|20-31
|17
|13. Динамо Махачкала
|17
|3
|6
|8
|8-20
|15
|14. Оренбург
|17
|2
|6
|9
|17-28
|12
|15. Пари НН
|17
|3
|2
|12
|11-28
|11
|16. Сочи
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
После двух сухих побед в начале ноября махачкалинский клуб потерпел три подряд поражения, включая кубковое. Завершает год команда Хасанби Биджиева встречами с двумя главными аутсайдерами сезона. В Сочи динамовцы довольствовались нулевой ничьей, а теперь примут «Пари НН».
Нижегородцы, наоборот, только-только оборвали удручающую безвыигрышную серию из 11 матчей в двух турнирах. До победы в Самаре над «Акроном» подопечные Алексея Шпилевского не выигрывали с 13 сентября («Оренбург» - 3:1).
Махачкалинское «Динамо» пропускает меньше «Локомотива» и «Спартака», однако и забивает с большим трудом: всего восемь мячей за 17 туров. У нижегородцев похожая проблема и всего на три гола больше. Поэтому вряд ли в Каспийске увидим веселый и результативный футбол. Наш прогноз: в лучшем случае отличится одна команда.
В прямом эфире встречу между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
««Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
«Пари НН»: Эктов (травма), Ивлев (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Пари НН»:
|Позиция
|«Динамо» Махачкала
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|77. Сундуков
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|24. Аларкон
|24. Фаринья
|Защитник
|Защитник
|43. Ахмедов
|25. Карич
|Защитник
|Полузащитник
|22. Мохамед Аззи
|70. Шнапцев
|Защитник
|Полузащитник
|13. Кагермазов
|3. Коледин
|Полузащитник
|Полузащитник
|21 Джабраилов
|29. Веснер-Тичич
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|19. Ермаков
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Гаджиев
|6. Сарфо
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Мастури
|20. Боселли
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агаларов
|27. Грулев
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Аналитики БК PARI присвоили победе хозяев поля коэффициент 1.90. П2 в конторе можно взять за 4.70. Ничья котируется за 3.20.
Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным счетом в матче является 1:0 или 0:0. Первый вариант в линии идет за 5.00, второй - за 5.50.
Следить за ней бесплатно в режиме реального времени можно на ресурсах легальных букмекеров и спортивных СМИ.
БК PARI оценивает шансы клуба-партнера на спуск лигой ниже коэффициентом 1.75. Ниже котировка только на «Сочи» (1.55). Отсюда вывод: спастись весной нижегородцам будет крайне сложно. Хотя победа в Дагестане способна внести серьезные коррективы в расчеты аналитиков.