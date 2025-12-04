Динамо Махачкала — Пари НН, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

После двух сухих побед в начале ноября махачкалинский клуб потерпел три подряд поражения, включая кубковое. Завершает год команда Хасанби Биджиева встречами с двумя главными аутсайдерами сезона. В Сочи динамовцы довольствовались нулевой ничьей, а теперь примут «Пари НН».

Нижегородцы, наоборот, только-только оборвали удручающую безвыигрышную серию из 11 матчей в двух турнирах. До победы в Самаре над «Акроном» подопечные Алексея Шпилевского не выигрывали с 13 сентября («Оренбург» - 3:1).

Махачкалинское «Динамо» пропускает меньше «Локомотива» и «Спартака», однако и забивает с большим трудом: всего восемь мячей за 17 туров. У нижегородцев похожая проблема и всего на три гола больше. Поэтому вряд ли в Каспийске увидим веселый и результативный футбол. Наш прогноз: в лучшем случае отличится одна команда.