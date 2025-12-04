Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



3 декабря 10:37ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Махачкала — Пари НН, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

У обеих команд с атакой беда - хотя бы один гол увидим?
Валентин Васильев

В первое воскресенье зимы завершится первая часть сезона в чемпионате России по футболу. 7 декабря пройдут четыре матча 18-го тура. Первыми отношения выяснят махачкалинское «Динамо» и «Пари НН».  Вашему вниманию подробное превью встречи и прогноз на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

07.12.2025, Вс

20:30 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 1.90

Х - 3.20

П2 - 4.70

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 18-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не назначены

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Махачкала)2123-4
«Пари НН»2124-3

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.12.2025«Сочи»

0:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

26.11.2025ЦСКА

2:1, пен. 5:4

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

23.11.2025«Динамо» Москва

3:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

08.11.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

ЦСКА

РПЛ

05.11.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

ЦСКА

Кубок России

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025«Акрон»

1:2

«Пари НН»

РПЛ

23.11.2025«Пари НН»

0:2

«Зенит»

РПЛ

08.11.2025«Пари НН»

0:0

«Рубин»

РПЛ

31.10.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.10.2025«Пари НН»

0:0

«Балтика»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

За тур до окончания летне-осенней части обе команды находятся в опасном секторе таблицы: Махачкала - в зоне стыков, Нижний - в зоне вылета.  

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар17114234-1037
2. ЦСКА17113328-1436
3. Зенит17106132-1236
4. Локомотив1797135-2134
5. Балтика1788122-732
6. Спартак1784525-2228
7. Рубин1765616-2023
8. Акрон1756622-2421
9. Динамо Москва1755726-2520
10. Ахмат1754821-2519
11. Ростов1746713-2018
12. Крылья Советов1745820-3117
13. Динамо Махачкала173688-2015
14. Оренбург1726917-2812
15. Пари НН17321211-2811
16. Сочи17231214-379

Прогноз на матч

Свернуть

После двух сухих побед в начале ноября махачкалинский клуб потерпел три подряд поражения, включая кубковое. Завершает год команда Хасанби Биджиева встречами с двумя главными аутсайдерами сезона. В Сочи динамовцы довольствовались нулевой ничьей, а теперь примут «Пари НН».

Нижегородцы, наоборот, только-только оборвали удручающую безвыигрышную серию из 11 матчей в двух турнирах. До победы в  Самаре над «Акроном» подопечные Алексея Шпилевского не выигрывали с 13 сентября («Оренбург» - 3:1).

Махачкалинское «Динамо» пропускает меньше «Локомотива» и «Спартака», однако и забивает с большим трудом: всего восемь мячей за 17 туров. У нижегородцев похожая проблема и всего на три гола больше. Поэтому вряд ли в Каспийске увидим веселый и результативный футбол. Наш прогноз: в лучшем случае отличится одна команда.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 20 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

««Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

«Пари НН»: Эктов (травма), Ивлев (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Пари НН»:

Позиция«Динамо» Махачкала«Пари НН»Позиция
Вратарь27. Волк30. МедведевВратарь
Защитник77. Сундуков2. АлександровЗащитник
Защитник24. Аларкон24. ФариньяЗащитник
Защитник43. Ахмедов25. КаричЗащитник
Полузащитник22. Мохамед Аззи70. ШнапцевЗащитник
Полузащитник13. Кагермазов3. КолединПолузащитник
Полузащитник 21 Джабраилов29. Веснер-ТичичПолузащитник 
Полузащитник9. Магомедов19. ЕрмаковПолузащитник
Полузащитник53. Гаджиев6. СарфоПолузащитник
Нападающий7. Мастури20. БоселлиНападающий
Нападающий25. Агаларов27. ГрулевНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI присвоили победе хозяев поля коэффициент 1.90. П2 в конторе можно взять за 4.70. Ничья котируется за 3.20.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Динамо» (Махачкала) - «Пари НН»?

Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным счетом в матче является 1:0 или 0:0. Первый вариант в линии идет за 5.00, второй - за 5.50.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Пари НН»?

Следить за ней бесплатно в режиме реального времени можно на ресурсах легальных букмекеров и спортивных СМИ.

«Пари НН» вылетит из РПЛ?

БК PARI оценивает шансы клуба-партнера на спуск лигой ниже коэффициентом 1.75. Ниже котировка только на «Сочи» (1.55). Отсюда вывод: спастись весной нижегородцам будет крайне сложно. Хотя победа в Дагестане способна внести серьезные коррективы в расчеты аналитиков. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer58 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer392 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer392 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё