Динамо Махачкала – Ростов, 2 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Махачкалинцы догонят ростовчан в таблице?
Первыми в субботу, 2 мая, в Российской Премьер-лиге сыграют футболисты махачкалинского «Динамо» и «Ростова». Повышенный градус борьбы в столице Дагестана гарантирован. А что насчет шансов команд на успех? Возможно, расчеты трейдеров букмекерских компаний дадут подсказку на этот вопрос. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

02.05.2026, Сб

14:00 МСК

«Ростов»

П1 - 2.95

Х - 2.90

П2 - 2.75

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Республика Дагестан, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо Махачкала» 47923-29
«Ростов»97429-23

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Краснодар»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

23.04.2026«Акрон»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

19.04.2026«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

12.04.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

05.04.2026«Динамо» (Махачкала)

2:2

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2026«Ростов»

0:1

«Оренбург»

РПЛ

21.04.2026ЦСКА

1:1

«Ростов»

РПЛ

17.04.2026«Ростов»

0:1

«Сочи»

РПЛ

12.04.2026«Ростов»

1:1

«Спартак»

РПЛ

05.04.2026«Пари НН»

0:1

«Ростов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

«Ростов» недалеко ушел в таблице от «Динамо» - всего на три очка и столько же позиций.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар27186355-2160
2Зенит27178247-1759
3Локомотив271310451-3549
4Спартак27146744-3648
5Балтика271113337-1746
6ЦСКА27136838-2845
7Рубин27109825-2639
8Динамо Москва27108946-3738
9Ахмат27881131-3732
10Акрон27691233-4527
11Ростов27691220-2927
12Оренбург27681327-3826
13Крылья Советов27681329-4726
14Динамо Махачкала27591317-3424
15Пари НН27641723-4422
16Сочи27531924-5618

Прогноз на матч

Махачкалинское «Динамо» не побеждает уже семь матчей с учетом кубковых. У «Ростова» аналогичная серия короче на три игры. 

За последние 10 игр у дагестанского клуба две победы, у ростовчан - всего одна, над «Пари НН» в гостях.

И те, и другие тяготеют к «низовым» результатам (7 из 10 у хозяев, 9 из 10 - у гостей).

При таких вводных перспективным выглядит комбо из двух исходов: победа хозяев или ничья при тотал меньше 3.5 голов.

В PARI оформить такую ставку можно с коэффициентом 1.65.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: Табидзе, Миро (оба - дисквалификации), Шумахов (травма)

«Ростов»: Ханкич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо Махачкала» – «Ростов»:

Позиция«Динамо»«Ростов»Позиция
Вратарь27. Волк71. ОдоевскийВратарь
Защитник13. Кагермазов78. ЧистяковЗащитник
Защитник43. Ахмедов4. МелёхинЗащитник
Защитник99. Алибеков3. СакоЗащитник
Защитник77. Сундуков40. ВаханияЗащитник
Полузащитник16. Мрезиг18. КучаевПолузащитник
Полузащитник6. Мубарик8. МироновПолузащитник
Полузащитник22. Аззи10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник47. Глушков7. РоналдоНападающий
Полузащитник7. Мастури69. ГоленковНападающий
Нападающий25. Агаларов99. СулеймановНападающий
Главный тренерВадим ЕвсеевДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI присвоили максимально близкие коэффициенты всем базовым исходам матча: 2.95 на победу первой команды, 2.75 - второй и 2.90 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо Махачкала» – «Ростов»?

Букмекеры не видят в паре фаворита. Статистика говорит в пользу гостей: ростовчане в этом противостоянии побеждают более чем вдвое чаще, чем соперник (9-4).

Где смотреть бесплатно матч «Динамо Махачкала» – «Ростов»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

