Динамо Махачкала – Ростов, 2 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Первыми в субботу, 2 мая, в Российской Премьер-лиге сыграют футболисты махачкалинского «Динамо» и «Ростова». Повышенный градус борьбы в столице Дагестана гарантирован. А что насчет шансов команд на успех? Возможно, расчеты трейдеров букмекерских компаний дадут подсказку на этот вопрос.
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Республика Дагестан, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо Махачкала»
|4
|7
|9
|23-29
|«Ростов»
|9
|7
|4
|29-23
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Краснодар»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|23.04.2026
|«Акрон»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|19.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
|12.04.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|05.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:2
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Оренбург»
РПЛ
|21.04.2026
|ЦСКА
1:1
«Ростов»
РПЛ
|17.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Сочи»
РПЛ
|12.04.2026
|«Ростов»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|05.04.2026
|«Пари НН»
0:1
«Ростов»
РПЛ
«Ростов» недалеко ушел в таблице от «Динамо» - всего на три очка и столько же позиций.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|2
|Зенит
|27
|17
|8
|2
|47-17
|59
|3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|5
|Балтика
|27
|11
|13
|3
|37-17
|46
|6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|8
|Динамо Москва
|27
|10
|8
|9
|46-37
|38
|9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|10
|Акрон
|27
|6
|9
|12
|33-45
|27
|11
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|13
|Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|14
|Динамо Махачкала
|27
|5
|9
|13
|17-34
|24
|15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
Махачкалинское «Динамо» не побеждает уже семь матчей с учетом кубковых. У «Ростова» аналогичная серия короче на три игры.
За последние 10 игр у дагестанского клуба две победы, у ростовчан - всего одна, над «Пари НН» в гостях.
И те, и другие тяготеют к «низовым» результатам (7 из 10 у хозяев, 9 из 10 - у гостей).
При таких вводных перспективным выглядит комбо из двух исходов: победа хозяев или ничья при тотал меньше 3.5 голов.
В PARI оформить такую ставку можно с коэффициентом 1.65.
В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Табидзе, Миро (оба - дисквалификации), Шумахов (травма)
«Ростов»: Ханкич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо Махачкала» – «Ростов»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|71. Одоевский
|Вратарь
|Защитник
|13. Кагермазов
|78. Чистяков
|Защитник
|Защитник
|43. Ахмедов
|4. Мелёхин
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|77. Сундуков
|40. Вахания
|Защитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Мубарик
|8. Миронов
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Аззи
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|7. Роналдо
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Мастури
|69. Голенков
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агаларов
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Главный тренер
|Вадим Евсеев
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Аналитики PARI присвоили максимально близкие коэффициенты всем базовым исходам матча: 2.95 на победу первой команды, 2.75 - второй и 2.90 - на ничью.
Букмекеры не видят в паре фаворита. Статистика говорит в пользу гостей: ростовчане в этом противостоянии побеждают более чем вдвое чаще, чем соперник (9-4).
Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.