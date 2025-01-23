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6 декабря 5:29ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Махачкала — Рубин, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Высокие коэффициенты на самые популярные исходы
Валентин Васильев

Предпоследний игровой день 2024 года в РПЛ финиширует в столице Дагестана. Махачкалинское “Динамо” принимает “Рубин”. Анализируем шансы сторон на успех, исходя из предматчевых раскладов, трендов и расчетов аналитиков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

01.12.2024, Вс

19:00 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 2.75

Х - 2.80

П2 - 3.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала1041-7
«Рубин»4017-1

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.12.2024«Динамо» (Махачкала)

0:0

«Факел»

РПЛ

27.11.2024«Сочи»

1:1, пен. 3:4

«Динамо» (Махачкала)

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24.11.2024«Пари НН»

0:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

09.09.2024«Динамо» (Махачкала)

2:1

«Оренбург»

РПЛ

02.11.2024«Зенит»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2024ЦСКА

2:2

«Рубин»

РПЛ

26.11.2024ЦСКА

3:0

«Рубин»

FONBET Кубок России

22.11.2024«Рубин»

3:0

«Акрон»

РПЛ

10.11.2024«Рубин»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

06.11.2024«Рубин»

0:0

ЦСКА

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Место в турнирной таблице

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После 17 туров “Динамо” занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, “Рубин” - седьмое. Таблица РПЛ онлайн.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит17123236-1039
2. Краснодар17115134-1238
3. Спартак17104333-1434
4. Локомотив17111533-2634
5. Динамо Москва1795333-1932
6. ЦСКА1784527-1428
7. Ростов1765626-2723
8. Рубин1765622-2423
9. Акрон1754820-3319
10. Крылья Советов1753918-2618
11. Динамо Махачкала173869-1417
12. Пари НН1744915-3116
13. Химки1737721-3116
14. Факел1728711-2414
15. Ахмат1717915-3210
16. Оренбург17151116-328

Прогноз на матч

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В ноябре “Рубин” на полгода вперед наигрался с ЦСКА. Один календарный месяц вместил целых три встречи этих соперников. Казанцы ни разу не выиграли, хотя и уступили только раз. Последняя результативная ничья в Москве (2:2) скорее должна была обнадежить поклонников команды, чем удручить.

Махачкалинцы после достойного поражения от “Зенита” (1:2) больше никому не уступали. Беспроигрышная серия команды в двух турнирах достигла четырех матчей - солидно для новичка лиги. Естественно, они постараются красиво попрощаться со своей публикой до весны. Игра в Каспийске обещает быть бескомпромиссной и вряд ли результативной. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 голов.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Махачкале покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (оба - травмы)

«Рубин»: Юкич (травма), Кабутов (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Рубин»:

Позиция«Динамо» (Махачкала)«Рубин»Позиция
Вратарь27. Волк38. СтаверВратарь
Защитник13. Кагермазов27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник70. Пальцев2. ТесленкоЗащитник
Защитник99. Алибеков5. АшурматовЗащитник
Защитник4. Шумахов71. НижегородовЗащитник
Защитник77. Сундуков51. РожковПолузащитник
Полузащитник 17. Крачковский6. ИвуПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков21. ЗотовПолузащитник
Полузащитник9. Магомедов30. ВадаПолузащитник
Нападающий28. Сердеров24. ЧумичПолузащитник
Нападающий25. Агаларов10. ДакуНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.75 на хозяев, 2.80 на ничью и 3.00 - на гостей.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Динамо» (Махачкала) - «Рубин»?

По коэффициентам букмекеров невозможно определить фаворита в паре. Но пока единственную победу в паре махачкалинская команда одержала, когда никого из футболистов актуальных составов еще не не было на свете, - в 1968 году. Остальные четыре матча остались за “Рубином”, в том числе в первом круге этого чемпионата (2:0). 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Рубин»?

Следить за игрой онлайн можно на ресурсах беттингового партнера Премьер-лиге.

Где купить билеты на матч «Динамо» (Махачкала) - «Рубин»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Цены начинаются от 100 рублей. При входе на стадион придется предъявить Fan ID.

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