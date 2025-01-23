Динамо Махачкала — Рубин, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В ноябре “Рубин” на полгода вперед наигрался с ЦСКА. Один календарный месяц вместил целых три встречи этих соперников. Казанцы ни разу не выиграли, хотя и уступили только раз. Последняя результативная ничья в Москве (2:2) скорее должна была обнадежить поклонников команды, чем удручить.

Махачкалинцы после достойного поражения от “Зенита” (1:2) больше никому не уступали. Беспроигрышная серия команды в двух турнирах достигла четырех матчей - солидно для новичка лиги. Естественно, они постараются красиво попрощаться со своей публикой до весны. Игра в Каспийске обещает быть бескомпромиссной и вряд ли результативной. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 голов.