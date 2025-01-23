Динамо Махачкала — Рубин, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Предпоследний игровой день 2024 года в РПЛ финиширует в столице Дагестана. Махачкалинское “Динамо” принимает “Рубин”. Анализируем шансы сторон на успех, исходя из предматчевых раскладов, трендов и расчетов аналитиков.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Махачкала)
01.12.2024, Вс
19:00 МСК
«Рубин» (Казань)
|П1 - 2.75
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|1
|0
|4
|1-7
|«Рубин»
|4
|0
|1
|7-1
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.12.2024
|«Динамо» (Махачкала)
0:0
«Факел»
РПЛ
|27.11.2024
|«Сочи»
1:1, пен. 3:4
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
|24.11.2024
|«Пари НН»
0:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|09.09.2024
|«Динамо» (Махачкала)
2:1
«Оренбург»
РПЛ
|02.11.2024
|«Зенит»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2024
|ЦСКА
2:2
«Рубин»
РПЛ
|26.11.2024
|ЦСКА
3:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
|22.11.2024
|«Рубин»
3:0
«Акрон»
РПЛ
|10.11.2024
|«Рубин»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|06.11.2024
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
FONBET Кубок России
После 17 туров “Динамо” занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, “Рубин” - седьмое. Таблица РПЛ онлайн.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|2. Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|3. Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|4. Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|5. Динамо Москва
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|6. ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|7. Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|8. Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|9. Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|10. Крылья Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|11. Динамо Махачкала
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|12. Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|13. Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|14. Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|15. Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|16. Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
В ноябре “Рубин” на полгода вперед наигрался с ЦСКА. Один календарный месяц вместил целых три встречи этих соперников. Казанцы ни разу не выиграли, хотя и уступили только раз. Последняя результативная ничья в Москве (2:2) скорее должна была обнадежить поклонников команды, чем удручить.
Махачкалинцы после достойного поражения от “Зенита” (1:2) больше никому не уступали. Беспроигрышная серия команды в двух турнирах достигла четырех матчей - солидно для новичка лиги. Естественно, они постараются красиво попрощаться со своей публикой до весны. Игра в Каспийске обещает быть бескомпромиссной и вряд ли результативной. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 голов.
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В прямом эфире игру в Махачкале покажет «Матч Премьер».
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (оба - травмы)
«Рубин»: Юкич (травма), Кабутов (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Рубин»:
|Позиция
|«Динамо» (Махачкала)
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|13. Кагермазов
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|70. Пальцев
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|71. Нижегородов
|Защитник
|Защитник
|77. Сундуков
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Крачковский
|6. Иву
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|21. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|30. Вада
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Сердеров
|24. Чумич
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
БК PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.75 на хозяев, 2.80 на ничью и 3.00 - на гостей.
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По коэффициентам букмекеров невозможно определить фаворита в паре. Но пока единственную победу в паре махачкалинская команда одержала, когда никого из футболистов актуальных составов еще не не было на свете, - в 1968 году. Остальные четыре матча остались за “Рубином”, в том числе в первом круге этого чемпионата (2:0).
Следить за игрой онлайн можно на ресурсах беттингового партнера Премьер-лиге.
Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Цены начинаются от 100 рублей. При входе на стадион придется предъявить Fan ID.
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