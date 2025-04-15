Динамо - ЦСКА, 16 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

За первую половину весны земляки-соперники успели встретиться уже дважды. И оба предыдущих матча, в Кубке и чемпионате России, завершились в пользу ЦСКА - соответственно, 2:1 и 3:1. В среду они продолжат выяснение отношений в Петровском парке столицы.

Очевидно, что гости подходят к очередному дерби в гораздо более бодром настроении, чем хозяева. Динамовцы из последних пяти матчей выиграли только один - у самого безнадежного аутсайдера лиги, «Оренбурга». Армейцы же в этом году еще не проигрывали. После нулевой ничьей с чемпионом на его поле красно-синие одержали шесть побед подряд и, похоже, вернулись в золотую гонку РПЛ.

В последние годы встречи земляков регулярно получаются результативными. Из 10 «личек» восемь были «верховыми». Полагаем, что и предстоящая как минимум три гола болельщикам подарит.