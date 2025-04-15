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13 апреля 15:24ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо - ЦСКА, 16 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Третье «братское дерби» за весну
Валентин Васильев

В среду, 16 апреля, пройдет очередной раунд «братского дерби». На этот раз ЦСКА и «Динамо» встретятся в полуфинале верхней сетки Кубка России. Оценим шансы сторон, разберем линии легальных букмекеров на матч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

16.04.2025, Ср

20:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 2.25

Х - 3.65

П2 - 3.05

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Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/2 финала, ответный матч

Стадион:  «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»665062242-217
ЦСКА625066217-242

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Пари НН»

1:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» Москва

РПЛ

29.03.2025«Динамо» Москва

5:1

«Оренбург» 

РПЛ

15.03.2025«Локомотив»

2:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

12.03.2025ЦСКА

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Оренбург»

0:2

ЦСКА

РПЛ

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» Москва

РПЛ

29.03.2025ЦСКА

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

22.03.2025«Партизан»

1:2

ЦСКА

Товарищеский матч

16.03.2025«Акрон»

1:2

ЦСКА

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА и «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» Москва

РПЛ

12.03.2025ЦСКА

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

06.10.2024«Динамо» (Москва)

1:2

ЦСКА

РПЛ

24.02.2024«Динамо» (Москва)

2:1

ЦСКА

Товарищеский матч

25.11.2023ЦСКА

2:3

«Динамо» (Москва)

РПЛ

Календарь игр

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1/2 финала

Путь регионов

15.04.2025.  18:00. «Локомотив»  – «Ахмат»  

15.04.2025.  20:30. «Спартак» – «Урал»  

Путь РПЛ. Ответные матчи

16.04.2025.  18:00. «Зенит»  – «Ростов». Первый матч - 1:0  

16.04.2025.  20:30. «Динамо» Москва – ЦСКА. Первый матч - 1:2

Прогноз на матч

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За первую половину весны земляки-соперники успели встретиться уже дважды. И оба предыдущих матча, в Кубке и чемпионате России, завершились в пользу ЦСКА - соответственно, 2:1 и 3:1. В среду они продолжат выяснение отношений в Петровском парке столицы.

Очевидно, что гости подходят к очередному дерби в гораздо более бодром настроении, чем хозяева. Динамовцы из последних пяти матчей выиграли только один - у самого безнадежного аутсайдера лиги, «Оренбурга». Армейцы же в этом году еще не проигрывали. После нулевой ничьей с чемпионом на его поле красно-синие одержали шесть побед подряд и, похоже, вернулись в золотую гонку РПЛ.

В последние годы встречи земляков регулярно получаются результативными. Из 10 «личек» восемь были «верховыми». Полагаем, что и предстоящая как минимум три гола болельщикам подарит.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Москвы запланирована на «Матче». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: нет

«Динамо»: Фернандес, Маухуб (оба - дисквалификации), Гомес, Тюкавин (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва  - ЦСКА:

Позиция«Динамо»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Лунев35. АкинфеевВратарь
Защитник2. Даса27. МойзесЗащитник
Защитник18. Маричал4. РошаЗащитник
Защитник3. Бальбуэна78. ДивеевЗащитник
Защитник7. Скопинцев27. МойзесЗащитник
Полузащитник15. Глебов31. КислякПолузащитник
Полузащитник 24. Чавес10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло15. ПьяничПолузащитник
Полузащитник13. Нгамале21. ФайзуллаевПолузащитник
Нападающий77. Макаров20. КойтаНападающий
Нападающий91. Гладышев11. МусаевНападающий
Главный тренерМарцел ЛичкаМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на три базовых исхода главного маркета: 2.25 на победу динамовцев, 3.05 - на армейцев и 3.65 - на ничью.

На рынке квалификации в следующий раунд картина совершенно иная: бело-голубые - 2.85, красно-синие - 1.43.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Динамо» - ЦСКА?

Букмекеры прогнозируют напряженную игру, однако чуть больше шансов отдают команде хозяев. Несмотря на то, что последние три встречи между этими соперниками закончились победой армейского клуба.

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - ЦСКА?

 Телевизионную трансляцию игры проведет телеканал «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч «Динамо» - ЦСКА

Все билеты на матч проданы. 

С кем сыграет победитель матча «Динамо» - ЦСКА?

В финале Пути РПЛ победитель дерби встретится с «Зенитом» или «Ростовом».

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