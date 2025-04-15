Динамо - ЦСКА, 16 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 16 апреля, пройдет очередной раунд «братского дерби». На этот раз ЦСКА и «Динамо» встретятся в полуфинале верхней сетки Кубка России. Оценим шансы сторон, разберем линии легальных букмекеров на матч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Москва)
16.04.2025, Ср
20:30 МСК
ЦСКА (Москва)
|П1 - 2.25
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Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/2 финала, ответный матч
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|66
|50
|62
|242-217
|ЦСКА
|62
|50
|66
|217-242
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.03.2025
|«Динамо» Москва
5:1
«Оренбург»
РПЛ
|15.03.2025
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|12.03.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Оренбург»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.03.2025
|ЦСКА
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|22.03.2025
|«Партизан»
1:2
ЦСКА
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА и «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|12.03.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|06.10.2024
|«Динамо» (Москва)
1:2
ЦСКА
РПЛ
|24.02.2024
|«Динамо» (Москва)
2:1
ЦСКА
Товарищеский матч
|25.11.2023
|ЦСКА
2:3
«Динамо» (Москва)
РПЛ
Путь регионов
15.04.2025. 18:00. «Локомотив» – «Ахмат»
15.04.2025. 20:30. «Спартак» – «Урал»
Путь РПЛ. Ответные матчи
16.04.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов». Первый матч - 1:0
16.04.2025. 20:30. «Динамо» Москва – ЦСКА. Первый матч - 1:2
За первую половину весны земляки-соперники успели встретиться уже дважды. И оба предыдущих матча, в Кубке и чемпионате России, завершились в пользу ЦСКА - соответственно, 2:1 и 3:1. В среду они продолжат выяснение отношений в Петровском парке столицы.
Очевидно, что гости подходят к очередному дерби в гораздо более бодром настроении, чем хозяева. Динамовцы из последних пяти матчей выиграли только один - у самого безнадежного аутсайдера лиги, «Оренбурга». Армейцы же в этом году еще не проигрывали. После нулевой ничьей с чемпионом на его поле красно-синие одержали шесть побед подряд и, похоже, вернулись в золотую гонку РПЛ.
В последние годы встречи земляков регулярно получаются результативными. Из 10 «личек» восемь были «верховыми». Полагаем, что и предстоящая как минимум три гола болельщикам подарит.
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|Приветственный
Прямая трансляция из Москвы запланирована на «Матче».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Динамо»: Фернандес, Маухуб (оба - дисквалификации), Гомес, Тюкавин (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - ЦСКА:
|Позиция
|«Динамо»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Лунев
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|2. Даса
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|18. Маричал
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|3. Бальбуэна
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|27. Мойзес
|Защитник
|Полузащитник
|15. Глебов
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Чавес
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|15. Пьянич
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Нгамале
|21. Файзуллаев
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Макаров
|20. Койта
|Нападающий
|Нападающий
|91. Гладышев
|11. Мусаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Марко Николич
|Главный тренер
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на три базовых исхода главного маркета: 2.25 на победу динамовцев, 3.05 - на армейцев и 3.65 - на ничью.
На рынке квалификации в следующий раунд картина совершенно иная: бело-голубые - 2.85, красно-синие - 1.43.
Букмекеры прогнозируют напряженную игру, однако чуть больше шансов отдают команде хозяев. Несмотря на то, что последние три встречи между этими соперниками закончились победой армейского клуба.
Телевизионную трансляцию игры проведет телеканал «Матч ТВ».
Все билеты на матч проданы.
В финале Пути РПЛ победитель дерби встретится с «Зенитом» или «Ростовом».
Партнерский проект