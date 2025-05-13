Динамо Москва - Акрон, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

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В воскресенье, 18 мая, столичное «Динамо» проведет заключительный матч сезона в Петровском парке столицы. В гости к одному из старейших и авторитетнейших клубов страны едет новичок элиты - тольяттинский «Акрон». Разовьет ли Ролан Гусев свои стартовые успехи в роли исполняющего обязанности главного тренера московской команды?
Турнир: чемпионат России, 28-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|1
|1
|0
|2-0
|«Акрон»
|0
|1
|1
|0-2
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
|05.05.2025
|«Крылья Советов»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
Кубок России
|26.04.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
|20.04.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Рубин»
РПЛ
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Акрон»
3:2
«Ахмат»
РПЛ
|02.05.2025
|«Акрон»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|27.04.2025
|«Химки»
2:2
«Акрон»
РПЛ
|19.04.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|13.04.2025
|«Акрон»
1:0
«Факел»
РПЛ
После победы над «Спартаком» «Динамо» поднялось на четвертое место. «Акрон» закрепился на девятой позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|28
|18
|7
|3
|54-22
|61
|2. Зенит
|28
|18
|6
|4
|54-18
|60
|3. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|4. Динамо
|28
|15
|8
|5
|59-31
|53
|5. Спартак
|28
|15
|6
|7
|49-25
|51
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|28
|12
|6
|10
|36-40
|42
|8. Ростов
|28
|10
|8
|10
|40-41
|38
|9. Акрон
|28
|10
|5
|13
|37-49
|35
|10. Крылья Советов
|27
|8
|6
|13
|33-43
|30
|11. Динамо Махачкала
|28
|6
|9
|13
|25-33
|27
|12. Химки
|28
|5
|11
|12
|32-49
|26
|13. Ахмат
|28
|4
|12
|12
|26-44
|24
|14. Пари НН
|27
|6
|5
|16
|21-49
|23
|15. Оренбург
|28
|4
|7
|17
|25-50
|19
|16. Факел
|28
|2
|10
|16
|12-40
|16
Как бы ни завершился этот сезон, для тольяттинского новичка Премьер-лиги он будет признан однозначно успешным. Обыграв «Ахмат», «Акрон» досрочно, за два тура до финиша, обезопасил себя не только от прямого вылета, но и нервотрепки стыковых матчей. По сути, два последних матча для команды Тедеева приобретают статус выставочных - можно спокойно поиграть в футбол на радость себе и людям.
Казалось, у динамовцев после вылета из Кубка серьезных турнирных стимулов в концовке сезоне тоже не будет. Но две подряд победы их бело-голубым вернули. У команды появился реальный шанс подняться на пьедестал, и она его постарается реализовать.
Как минимум в краткосрочной перспективе смена тренера сработала в плюс «Динамо». С Роланом Гусевым москвичи уверенно, в два мяча, обыграли «Крылья» и «Спартак». В общем, обе команды находятся в приподнятом настроении, а значит, нас ожидает бодрый и, есть надежда, результативный футбол. В качестве прогноза возьмем комбо: хозяева не проиграют при тотале голов в матче больше 2.5.
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|Sports.ru
|Текстовая
|-
Потери:
«Динамо»: Чавес, Гомес, Лаксальт, Тюкавин (все - травмы)
«Акрон»: Беншимол (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Акрон»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лунев
|1. Волков
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|4. Витор
|Защитник
|Защитник
|18. Маричал
|26. Эшковал
|Защитник
|Защитник
|3. Бальбуэна
|22. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|50. Кутицкий
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|15. Глебов
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|6. Кузьмин
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Нгамале
|20. Галоян
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Карраскаль
|69. Дмитриев
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Гладышев
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Ролан Гусев
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Коэффициент на победу гостей в БК PARI почти в четыре раза превосходит котировку на динамовцев - 5.90 против 1.52. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 4.50.
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Однажды «Акрон» уже побеждал «Динамо», но голов в основное время ему еще не забивал. В кубковом матче 2023 года тольяттинцы оказались удачливее в серии пенальти, а в первом круге нынешнего чемпионата уступили дома 0:2. Естественно, что эксперты и теперь отдают предпочтение москвичам.
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Приобрести билеты можно на официальном сайте столичного клуба.
PARI оценила вероятность финиша бело-голубых в топ-3 коэффициентом 4.00. На ЦСКА котировка значительно ниже - 1.27. Соответственно, армейцы в битве за бронзу явные фавориты.
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