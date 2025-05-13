Динамо Москва - Акрон, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Как бы ни завершился этот сезон, для тольяттинского новичка Премьер-лиги он будет признан однозначно успешным. Обыграв «Ахмат», «Акрон» досрочно, за два тура до финиша, обезопасил себя не только от прямого вылета, но и нервотрепки стыковых матчей. По сути, два последних матча для команды Тедеева приобретают статус выставочных - можно спокойно поиграть в футбол на радость себе и людям.

Казалось, у динамовцев после вылета из Кубка серьезных турнирных стимулов в концовке сезоне тоже не будет. Но две подряд победы их бело-голубым вернули. У команды появился реальный шанс подняться на пьедестал, и она его постарается реализовать.

Как минимум в краткосрочной перспективе смена тренера сработала в плюс «Динамо». С Роланом Гусевым москвичи уверенно, в два мяча, обыграли «Крылья» и «Спартак». В общем, обе команды находятся в приподнятом настроении, а значит, нас ожидает бодрый и, есть надежда, результативный футбол. В качестве прогноза возьмем комбо: хозяева не проиграют при тотале голов в матче больше 2.5.