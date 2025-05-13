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12 мая 8:51ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Москва - Акрон, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

«И. о.» Гусев очков еще не терял
Валентин Васильев

В воскресенье, 18 мая, столичное «Динамо» проведет заключительный матч сезона в Петровском парке столицы. В гости к одному из старейших и авторитетнейших клубов страны едет новичок элиты - тольяттинский «Акрон». Разовьет ли Ролан Гусев свои стартовые успехи в роли исполняющего обязанности главного тренера московской команды?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

18.05.2025, Вс

16:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.52

Х - 4.50

П2 - 5.90

Турнир: чемпионат России, 28-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»1102-0
«Акрон»0110-2

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак» 

РПЛ

05.05.2025«Крылья Советов»

1:3

«Динамо» Москва

 РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

Кубок России

26.04.2025«Динамо» Москва

1:1

«Зенит» 

РПЛ

20.04.2025«Динамо» Москва

3:1

«Рубин» 

РПЛ

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Акрон»

3:2

«Ахмат»

РПЛ

02.05.2025«Акрон»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

27.04.2025«Химки»

2:2

«Акрон»

РПЛ

19.04.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

РПЛ

13.04.2025«Акрон»

1:0

«Факел»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После победы над «Спартаком» «Динамо» поднялось на четвертое место. «Акрон» закрепился на девятой позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар28187354-2261
2. Зенит28186454-1860
3. ЦСКА28167543-1955
4. Динамо28158559-3153
5. Спартак28156749-2551
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин281261036-4042
8. Ростов281081040-4138
9. Акрон281051337-4935
10. Крылья Советов27861333-4330
11. Динамо Махачкала28691325-3327
12. Химки285111232-4926
13. Ахмат284121226-4424
14. Пари НН27651621-4923
15. Оренбург28471725-5019
16. Факел282101612-4016

Прогноз на матч

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Как бы ни завершился этот сезон, для тольяттинского новичка Премьер-лиги он будет признан однозначно успешным. Обыграв «Ахмат», «Акрон» досрочно, за два тура до финиша, обезопасил себя не только от прямого вылета, но и нервотрепки стыковых матчей. По сути, два последних матча для команды Тедеева приобретают статус выставочных - можно спокойно поиграть в футбол на радость себе и людям.

Казалось, у динамовцев после вылета из Кубка серьезных турнирных стимулов в концовке сезоне тоже не будет. Но две подряд победы их бело-голубым вернули. У команды появился реальный шанс подняться на пьедестал, и она его постарается реализовать. 

Как минимум в краткосрочной перспективе смена тренера сработала в плюс «Динамо». С Роланом Гусевым москвичи уверенно, в два мяча, обыграли «Крылья» и «Спартак». В общем, обе команды находятся в приподнятом настроении, а значит, нас ожидает бодрый и, есть надежда, результативный футбол. В качестве прогноза возьмем комбо: хозяева не проиграют при тотале голов в матче больше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». Помимо этого трансляция будет доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и  «Кинопоиск». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

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Потери:

«Динамо»: Чавес, Гомес, Лаксальт, Тюкавин (все - травмы)

«Акрон»: Беншимол (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Акрон»:

Позиция«Динамо»«Акрон»Позиция
Вратарь1. Лунев1. ВолковВратарь
Защитник4. Касерес4. ВиторЗащитник
Защитник18. Маричал26. ЭшковалЗащитник
Защитник3. Бальбуэна22. НеделчаруЗащитник
Защитник50. Кутицкий21. ФернандесЗащитник
Полузащитник15. Глебов5. ДжурасовичПолузащитник
Полузащитник 74. Фомин6. КузьминПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло35. ДжаковацПолузащитник
Полузащитник13. Нгамале20. ГалоянПолузащитник
Полузащитник8. Карраскаль 69. ДмитриевПолузащитник
Нападающий91. Гладышев24. ДзюбаНападающий
Главный тренерРолан ГусевЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу гостей в БК PARI почти в четыре раза превосходит котировку на динамовцев - 5.90 против 1.52. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 4.50.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Динамо» - «Акрон»?

Однажды «Акрон» уже побеждал «Динамо», но голов в основное время ему еще не забивал. В кубковом матче 2023 года тольяттинцы оказались удачливее в серии пенальти, а в первом круге нынешнего чемпионата уступили дома 0:2. Естественно, что эксперты и теперь отдают предпочтение москвичам.

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Акрон»?

Официальный букмекер лиги покажет игру на своей платформе.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Акрон»?

Приобрести билеты можно на официальном сайте столичного клуба.

«Динамо» завоюет медали?

PARI оценила вероятность финиша бело-голубых в топ-3 коэффициентом 4.00. На ЦСКА котировка значительно ниже - 1.27. Соответственно, армейцы в битве за бронзу явные фавориты.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных