Динамо Москва – Краснодар, 8 апреля: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Динамо» замечательно начало 2026 год, но после четырех побед кряду как будто «сдулось». И если кубковое поражение от «Спартака» бело-голубым никак с турнирной точки зрения не навредило, то проигрыш «Зениту» дома и, особенно, ничья с «Оренбургом» болельщиков клуба прилично огорчили. Они ждут от любимой команды адекватной компенсации за эти расстройства. В складывающейся ситуации это может быть только выход в Суперфинал Кубка, а затем и долгожданная победа в нем.

Но «Краснодар» сейчас в полном порядке. Команда Мурада Мусаева научилась вырывать очки даже при средней по качеству игре, вопреки обстоятельствам. Именно так чемпион одержал победу в Грозном. А до этого южане разгромили трех соперников подряд (с учетом медийного «Амкала») - дважды по 4:0 и раз - 5:0.

В прошлом году команды соперничали на групповом этапе кубкового турнира. «Быки» просто шокировали соперника четырьмя безответными голами на выезде. В Краснодаре все прошло скромнее - 0:0 и победа хозяев по пенальти.

Учитывая формулу турнира (еще будет ответный матч), форму нападающих обеих команд и состояние динамовской обороны, наиболее перспективным в паре кажется прогноз на обмен голами.

Беттинговый партнер «Динамо» дает на этот исход коэффициент 1.61.