Динамо Москва – Краснодар, 8 апреля: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
В последние годы противостояние столичного «Динамо» и «Краснодара» приобрело повышенную принципиальность. Очередное столкновение команд запланировано на среду, 8 апреля. Здесь градус соперничества гарантированно будет максимальным - ведь до Суперфинала Кубка осталось всего ничего, и обе команды рассчитывают пройти этот путь до конца. Победного. Выбираем перспективные варианты для прогноза на игру.
Турнир: Кубок России по футболу, Путь РПЛ, финал, первый матч
Стадион: «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|10
|9
|15
|30-48
|«Краснодар»
|15
|9
|10
|48-30
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Динамо» (Москва)
3:3
«Оренбург»
РПЛ
|22.03.2026
|«Динамо» (Москва)
1:3
«Зенит»
РПЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
1:0
«Динамо» (Москва)
Кубок России
|14.03.2026
|«Ростов»
0:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|08.03.2026
|ЦСКА
1:4
«Динамо» (Москва)
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Ахмат»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|28.03.2026
|«Краснодар»
4:0
«Амкал»
Товарищеский матч
|21.03.2026
|«Краснодар»
5:0
«Пари НН»
РПЛ
|17.03.2026
|«Краснодар»
4:0
ЦСКА
Кубок России
|14.03.2026
|«Сочи»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07.04.2026, 18:00. «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)
08.04.2026, 20:45. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва)
Финал (Путь РПЛ)
08.04.2026, 18:15. «Динамо» (Москва) – «Краснодар»
05.05.2026, 18:00. «Краснодар» – «Динамо М» (Москва)
«Динамо» замечательно начало 2026 год, но после четырех побед кряду как будто «сдулось». И если кубковое поражение от «Спартака» бело-голубым никак с турнирной точки зрения не навредило, то проигрыш «Зениту» дома и, особенно, ничья с «Оренбургом» болельщиков клуба прилично огорчили. Они ждут от любимой команды адекватной компенсации за эти расстройства. В складывающейся ситуации это может быть только выход в Суперфинал Кубка, а затем и долгожданная победа в нем.
Но «Краснодар» сейчас в полном порядке. Команда Мурада Мусаева научилась вырывать очки даже при средней по качеству игре, вопреки обстоятельствам. Именно так чемпион одержал победу в Грозном. А до этого южане разгромили трех соперников подряд (с учетом медийного «Амкала») - дважды по 4:0 и раз - 5:0.
В прошлом году команды соперничали на групповом этапе кубкового турнира. «Быки» просто шокировали соперника четырьмя безответными голами на выезде. В Краснодаре все прошло скромнее - 0:0 и победа хозяев по пенальти.
Учитывая формулу турнира (еще будет ответный матч), форму нападающих обеих команд и состояние динамовской обороны, наиболее перспективным в паре кажется прогноз на обмен голами.
Беттинговый партнер «Динамо» дает на этот исход коэффициент 1.61.
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетбум»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Осипенко, Зайнутдинов, Александров (все – травмы)
«Краснодар»: Стежко, Петров (оба - травмы), Аугусто, Ленини (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|40. Расулов
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|2. Маричаль
|5. Жубал
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|15. Оласа
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Рубенс
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Нгамале
|11. Батчи
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Гладышев
|7. Виктор Са
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Тюкавин
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Ролан Гусев
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Аналитический отдел «Бетбум» установил близкие коэффициенты на победу обоих клубов в основное время - 2.55 на хозяев и на 0.10 выше - на гостей. Ничья котируется в компании за 3.57.
Букмекеры не видят в паре фаворита. На Зимнем кубке РПЛ москвичи минимально выиграли - 1:0. При этом три последних официальных матча в Москве остались за краснодарцами.
Коэффициент 1.77 на тотал больше 2.5 говорит, что игра получится скорее результативной, чем скудной голами.
Билет на игру доступны на официальном сайте столичного клуба. Цены начинаются от 300 рублей.
5 мая команды продолжат выяснение отношений в Краснодаре.