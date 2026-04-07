Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Динамо Москва – Краснодар, 8 апреля: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

У москвичей осталась только одна возможность спасти сезон
Валентин Васильев

В последние годы противостояние столичного «Динамо» и «Краснодара» приобрело повышенную принципиальность. Очередное столкновение команд запланировано на среду, 8 апреля. Здесь градус соперничества гарантированно будет максимальным - ведь до Суперфинала Кубка осталось всего ничего, и обе команды рассчитывают пройти этот путь до конца. Победного. Выбираем перспективные варианты для прогноза на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

08.04.2026, СР

18:15 МСК

«Краснодар»

П1 - 2.55

Х - 3.57

П2 - 2.65

Турнир: Кубок России по футболу, Путь РПЛ, финал, первый матч

Стадион: «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» 1091530-48
«Краснодар»1591048-30

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Динамо» (Москва)

3:3

«Оренбург»

РПЛ

22.03.2026«Динамо» (Москва)

1:3

«Зенит»

РПЛ

18.03.2026«Спартак»

1:0

«Динамо» (Москва)

Кубок России

14.03.2026«Ростов»

0:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

08.03.2026ЦСКА

1:4

«Динамо» (Москва)

РПЛ

Последние пять матчей  «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Ахмат»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

28.03.2026«Краснодар»

4:0

«Амкал»

Товарищеский матч

21.03.2026«Краснодар»

5:0

«Пари НН»

РПЛ

17.03.2026«Краснодар»

4:0

ЦСКА

Кубок России 

14.03.2026«Сочи»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

Календарь матчей

1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)

07.04.2026, 18:00. «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

08.04.2026, 20:45. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва)

Финал (Путь РПЛ)

08.04.2026, 18:15. «Динамо» (Москва) – «Краснодар» 

05.05.2026, 18:00. «Краснодар» – «Динамо М» (Москва)

Прогноз на матч

«Динамо» замечательно начало 2026 год, но после четырех побед кряду как будто «сдулось». И если кубковое поражение от «Спартака» бело-голубым никак с турнирной точки зрения не навредило, то проигрыш «Зениту» дома и, особенно, ничья с «Оренбургом» болельщиков клуба прилично огорчили. Они ждут от любимой команды адекватной компенсации за эти расстройства. В складывающейся ситуации это может быть только выход в Суперфинал Кубка, а затем и долгожданная победа в нем.

Но «Краснодар» сейчас в полном порядке. Команда Мурада Мусаева научилась вырывать очки даже при средней по качеству игре, вопреки обстоятельствам. Именно так чемпион одержал победу в Грозном. А до этого южане разгромили трех соперников подряд (с учетом медийного «Амкала») - дважды по 4:0 и раз - 5:0.

В прошлом году команды соперничали на групповом этапе кубкового турнира. «Быки» просто шокировали соперника четырьмя безответными голами на выезде. В Краснодаре все прошло скромнее - 0:0 и победа хозяев по пенальти.

Учитывая формулу турнира (еще будет ответный матч), форму нападающих обеих команд и состояние динамовской обороны, наиболее перспективным в паре кажется прогноз на обмен голами.  

Трансляции

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетбум»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: Осипенко, Зайнутдинов, Александров (все – травмы)

«Краснодар»: Стежко, Петров (оба - травмы), Аугусто, Ленини (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»:

Позиция«Динамо»«Краснодар»Позиция
Вратарь40. Расулов1. АгкацевВратарь
Защитник4. Касерес20. ГонсалесЗащитник
Защитник2. Маричаль5. ЖубалЗащитник
Защитник6. Фернандес3. ТорменаЗащитник
Защитник7. Скопинцев15. ОласаЗащитник
Полузащитник74. Фомин53. ЧерниковПолузащитник
Полузащитник44. Рубенс88. КривцовПолузащитник
Полузащитник10. Бителло10. СперцянПолузащитник
Полузащитник13. Нгамале11. БатчиПолузащитник
Полузащитник91. Гладышев7. Виктор СаПолузащитник
Нападающий70. Тюкавин9. КордобаНападающий
Главный тренерРолан ГусевМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел «Бетбум» установил близкие коэффициенты на победу обоих клубов в основное время - 2.55 на хозяев и на 0.10 выше - на гостей. Ничья котируется в компании за 3.57.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» – «Краснодар»?

Букмекеры не видят в паре фаворита. На Зимнем кубке РПЛ москвичи минимально выиграли - 1:0. При этом три последних официальных матча в Москве остались за краснодарцами.

Матч «Динамо» – «Краснодар» будет результативным?

Коэффициент 1.77 на тотал больше 2.5 говорит, что игра получится скорее результативной, чем скудной голами.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» – «Краснодар»?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билет на матч «Динамо» – «Краснодар»?

Билет на игру доступны на официальном сайте столичного клуба. Цены начинаются от 300 рублей. 

Когда ответный матч?

5 мая команды продолжат выяснение отношений в Краснодаре. 

