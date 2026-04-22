Динамо Москва – Рубин, 22 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Динамо» очень бодро разогналось после зимней паузы, но затем затормозило. Вновь регулярно проявляются проблемы в обороне, а команда рвётся в лидеры всей лиги по количеству упущенных очков. Москвичи очень часто упускают преимущество по ходу матчей, причем даже в несколько голов.

В таких обстоятельствах не совсем понятно, почему «Рубин» идет таким андердогом у букмекеров. Казанцы не проигрывают в РПЛ на протяжении шести встреч (по три победы и ничьи). Да, играют без блеска, но вполне надежно и стабильно.

Начиная с осени, «Рубин» потерпел лишь два поражения с разницей более чем в один гол. Последний раз – ещё в декабре. С учетом коэффициентов попробуем заиграть соответствующую плюсовую фору через казанцев.