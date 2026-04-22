Динамо Москва – Рубин, 22 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Букмекеры зря недооценивают казанцев?
Александр Бокулёв
Московское «Динамо» и казанский «Рубин» балансируют в середине таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), а в 26-м туре проведут очный матч в столице. Анализируем расклады и коэффициенты букмекеров.

«Динамо» (Москва)

22.04.2026, Ср

19:45 МСК

«Рубин» (Казань) 

П1 - 1,55

Х - 4,10

П2 - 6,20

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)

Судьи: Антон Фролов (главный), Дмитрий Сафьян, Денис Березнов (оба – ассистенты), Михаил Плиско (резервный), Павел Кукуян (VAR), Роман Галимов (AVAR)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо Москва» 12192056-63
«Рубин» 20191263-56

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

18.04.2026«Пари НН»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

13.04.2026«Акрон»

2:3

«Динамо» (Москва)

РПЛ

08.04.2026«Динамо» (Москва)

0:0

«Краснодар»

Кубок России

04.04.2026«Динамо» (Москва)

3:3

«Оренбург»

РПЛ

22.03.2026«Динамо» (Москва)

1:3

«Зенит»

РПЛ

Последние пять матчей «Рубина»:

18.04.2026«Рубин»

1:1

«Акрон»

РПЛ

11.04.2026«Рубин»

0:0

«Оренбург»

РПЛ

06.04.2026«Сочи»

0:1

«Рубин»

РПЛ

22.03.2026«Крылья Советов»

0:0

«Рубин»

РПЛ

15.03.2026«Рубин»

3:0

«Локомотив»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 25 туров «Динамо» в борьбе за седьмую строчку опережает «Рубин» по дополнительным показателям.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит25167245-1755
2Краснодар25166351-1954
3Локомотив25139351-3348
4Балтика251112236-1545
5Спартак25136641-3345
6ЦСКА25134837-2743
7Динамо Москва2598844-3635
8Рубин2598824-2635
9Ахмат25871030-3431
10Ростов25681119-2726
11Динамо Махачкала25581215-3123
12Крылья Советов25581226-4523
13Акрон25581231-4423
14Пари НН25641521-4022
15Оренбург25481324-3720
16Сочи25431822-5315

Прогноз на матч

«Динамо» очень бодро разогналось после зимней паузы, но затем затормозило. Вновь регулярно проявляются проблемы в обороне, а команда рвётся в лидеры всей лиги по количеству упущенных очков. Москвичи очень часто упускают преимущество по ходу матчей, причем даже в несколько голов.

В таких обстоятельствах не совсем понятно, почему «Рубин» идет таким андердогом у букмекеров. Казанцы не проигрывают в РПЛ на протяжении шести встреч (по три победы и ничьи). Да, играют без блеска, но вполне надежно и стабильно. 

Начиная с осени, «Рубин» потерпел лишь два поражения с разницей более чем в один гол. Последний раз – ещё в декабре. С учетом коэффициентов попробуем заиграть соответствующую плюсовую фору через казанцев.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: Зайнутдинов, Александров, Фернандес, Рубенс (все – травмы), Лунёв (под вопросом)

«Рубин»: Иву, Швец, Дрезгич (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Рубин»:

Позиция«Динамо»«Рубин»Позиция
Вратарь31. Лещук38. СтаверВратарь
Защитник4. Касерес5. ВуячичЗащитник
Защитник55. Осипенко2. ТесленкоЗащитник
Защитник2. Маричаль98. ЛобовЗащитник
Защитник7. Скопинцев51. РожковПолузащитник
Полузащитник74. Фомин12. АрройоПолузащитник
Полузащитник60. Маринкин7. СааведраПолузащитник
Полузащитник21. Миранчук22. ХоджаПолузащитник
Нападающий13. Нгамалё11. ГрипшиПолузащитник
Нападающий10. Бителло10. ДакуНападающий
Нападающий70. Тюкавин99. ШабанхаджайНападающий
Главный тренерРолан ГусевФранк АртекаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу значительно выше – коэффициент 1,55 на такой исход. Котировка на выигрыш нижегородской команды – 6,20, а на ничью – 4,10.

