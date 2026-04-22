Динамо Москва – Рубин, 22 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Московское «Динамо» и казанский «Рубин» балансируют в середине таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), а в 26-м туре проведут очный матч в столице. Анализируем расклады и коэффициенты букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: Антон Фролов (главный), Дмитрий Сафьян, Денис Березнов (оба – ассистенты), Михаил Плиско (резервный), Павел Кукуян (VAR), Роман Галимов (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо Москва»
|12
|19
|20
|56-63
|«Рубин»
|20
|19
|12
|63-56
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.04.2026
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|13.04.2026
|«Акрон»
2:3
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|08.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:0
«Краснодар»
Кубок России
|04.04.2026
|«Динамо» (Москва)
3:3
«Оренбург»
РПЛ
|22.03.2026
|«Динамо» (Москва)
1:3
«Зенит»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.04.2026
|«Рубин»
1:1
«Акрон»
РПЛ
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
|06.04.2026
|«Сочи»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|22.03.2026
|«Крылья Советов»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|15.03.2026
|«Рубин»
3:0
«Локомотив»
РПЛ
После 25 туров «Динамо» в борьбе за седьмую строчку опережает «Рубин» по дополнительным показателям.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|7
|Динамо Москва
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|11
|Динамо Махачкала
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|12
|Крылья Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|13
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
«Динамо» очень бодро разогналось после зимней паузы, но затем затормозило. Вновь регулярно проявляются проблемы в обороне, а команда рвётся в лидеры всей лиги по количеству упущенных очков. Москвичи очень часто упускают преимущество по ходу матчей, причем даже в несколько голов.
В таких обстоятельствах не совсем понятно, почему «Рубин» идет таким андердогом у букмекеров. Казанцы не проигрывают в РПЛ на протяжении шести встреч (по три победы и ничьи). Да, играют без блеска, но вполне надежно и стабильно.
Начиная с осени, «Рубин» потерпел лишь два поражения с разницей более чем в один гол. Последний раз – ещё в декабре. С учетом коэффициентов попробуем заиграть соответствующую плюсовую фору через казанцев.
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 000 рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Зайнутдинов, Александров, Фернандес, Рубенс (все – травмы), Лунёв (под вопросом)
«Рубин»: Иву, Швец, Дрезгич (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Рубин»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|31. Лещук
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|5. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|2. Маричаль
|98. Лобов
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|12. Арройо
|Полузащитник
|Полузащитник
|60. Маринкин
|7. Сааведра
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Миранчук
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Нгамалё
|11. Грипши
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Бителло
|10. Даку
|Нападающий
|Нападающий
|70. Тюкавин
|99. Шабанхаджай
|Нападающий
|Главный тренер
|Ролан Гусев
|Франк Артека
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу значительно выше – коэффициент 1,55 на такой исход. Котировка на выигрыш нижегородской команды – 6,20, а на ничью – 4,10.