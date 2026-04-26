Динамо Москва – Сочи, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Динамо» очень инертно выглядело в прошлом туре и в целом по делу проиграло «Рубину». Чувствуется, что москвичи с трудом докатывают до конца РПЛ, где уже не решают серьезных турнирных задач. Их очевидный фокус – на борьбе за Кубок России.

А вот мотивация «Сочи» очевидна. Команда довольно внезапно вышла на серию из трех побед, и теперь прямой вылет не кажется неизбежным. Но отставание даже от предпоследней строчки всё ещё нельзя отыграть одним матчем. Так что сочинцам необходимо продолжать набирать очки, и это выглядит посильной задачей в предстоящем матче. В первом круге эти команды уже сыграли вничью. А исторически «Сочи» – неудобный соперник для «Динамо».

С учетом коэффициентов, которые разгромны по отношению к гостям, видим смысл, например, в пари на «Обе забьют». Москвичи испытывают хронические проблемы в обороне, которые могут обостриться из-за дисквалификации Маричаля, но и сами забивают регулярно. «Сочи» же – самая пропускающая команда сезона, но терять ей толком нечего, что раскрепощает линию нападения. Да и обоюдные голы мы видели в четырех из последних пяти очных матчей соперников.