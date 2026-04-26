Ведомости
Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Динамо Москва – Сочи, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Смогут ли южане продлить победную серию?
Александр Бокулёв
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

«Сочи» выиграл три матча подряд и обновил расклады в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ). Но чтобы добраться хотя бы до зоны стыков, южанам необходимо и дальше набирать очки. Получится ли сделать это в выездной встрече с московским «Динамо»?

«Динамо» (Москва)

26.04.2026, Вс

17:00 МСК

«Сочи» 

П1 - 1,40

Х - 5,10

П2 - 7,10

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «ВТБ Арена Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)

Судьи: Никита Новиков (главный), Алексей Лунёв, Андрей Болотенков (оба – ассистенты), Владимир Шамара (резервный), Ян Бобровский (VAR), Артур Фёдоров (AVAR)

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо Москва» 64729-33
«Сочи»74633-29

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

22.04.2026«Динамо» (Москва)

0:1

«Рубин»

РПЛ

18.04.2026«Пари НН»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

13.04.2026«Акрон»

2:3

«Динамо» (Москва)

РПЛ

08.04.2026«Динамо» (Москва)

0:0

«Краснодар»

Кубок России

04.04.2026«Динамо» (Москва)

3:3

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

23.04.2026«Спартак»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2026«Спартак»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

12.04.2026«Ростов»

1:1

«Спартак»

РПЛ

08.04.2026«Зенит»

0:0 (6:7 по пенальти)

«Спартак»

Кубок России

05.04.2026«Спартак»

2:1

«Локомотив»

РПЛ

После 26-го тура «Динамо» опустилось на восьмую позицию, а «Сочи» по-прежнему замыкает таблицу.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар26176353-2057
2Зенит26168245-1756
3Локомотив261310351-3349
4Балтика261113237-1646
5Спартак26136742-3545
6ЦСКА26135838-2844
7Рубин26108825-2638
8Динамо Москва2698944-3735
9Ахмат26881031-3532
10Ростов26691120-2827
11Акрон26591232-4524
12Динамо Махачкала26591216-3224
13Оренбург26581326-3823
14Крылья Советов26581327-4723
15Пари НН26641622-4222
16Сочи26531824-5418

«Динамо» очень инертно выглядело в прошлом туре и в целом по делу проиграло «Рубину». Чувствуется, что москвичи с трудом докатывают до конца РПЛ, где уже не решают серьезных турнирных задач. Их очевидный фокус – на борьбе за Кубок России.

А вот мотивация «Сочи» очевидна. Команда довольно внезапно вышла на серию из трех побед, и теперь прямой вылет не кажется неизбежным. Но отставание даже от предпоследней строчки всё ещё нельзя отыграть одним матчем. Так что сочинцам необходимо продолжать набирать очки, и это выглядит посильной задачей в предстоящем матче. В первом круге эти команды уже сыграли вничью. А исторически «Сочи» – неудобный соперник для «Динамо». 

С учетом коэффициентов, которые разгромны по отношению к гостям, видим смысл, например, в пари на «Обе забьют». Москвичи испытывают хронические проблемы в обороне, которые могут обостриться из-за дисквалификации Маричаля, но и сами забивают регулярно. «Сочи» же – самая пропускающая команда сезона, но терять ей толком нечего, что раскрепощает линию нападения. Да и обоюдные голы мы видели в четырех из последних пяти очных матчей соперников.

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Потери

«Динамо»: Зайнутдинов, Александров, Фернандес, Рубенс, Лунёв, Маухуб (все – травмы), Маричаль (дисквалификация)

«Сочи»: Чирков, Крамарич (оба – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Сочи»:

Позиция«Динамо»«Сочи»Позиция
Вратарь31. Лещук35. ДёгтевВратарь
Защитник4. Касерес33. АлвесЗащитник
Защитник55. Осипенко3. СолдатенковЗащитник
Защитник57. Рикардо4. ЛитвиновЗащитник
Защитник7. Скопинцев28. МагальЗащитник
Полузащитник74. Фомин17. МакарчукЗащитник
Полузащитник10. Бителло19. КоваленкоПолузащитник
Полузащитник21. Миранчук14. КравцовПолузащитник
Нападающий13. Нгамалё8. ИгнатовПолузащитник
Нападающий11. Артур29. ЕжовПолузащитник
Нападающий70. Тюкавин98. ИльинНападающий
Главный тренерРолан ГусевИгорь ОсинькинГлавный тренер

По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу значительно выше – коэффициент 1,40 на такой исход. Котировка на выигрыш сочинской команды – 7,10, а на ничью – 5,10.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer249 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/marathon_e34c698cee.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer65 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer249 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer249 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer249 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer249 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading