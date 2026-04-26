Динамо Москва – Сочи, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Сочи» выиграл три матча подряд и обновил расклады в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ). Но чтобы добраться хотя бы до зоны стыков, южанам необходимо и дальше набирать очки. Получится ли сделать это в выездной встрече с московским «Динамо»?
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: Никита Новиков (главный), Алексей Лунёв, Андрей Болотенков (оба – ассистенты), Владимир Шамара (резервный), Ян Бобровский (VAR), Артур Фёдоров (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо Москва»
|6
|4
|7
|29-33
|«Сочи»
|7
|4
|6
|33-29
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:1
«Рубин»
РПЛ
|18.04.2026
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|13.04.2026
|«Акрон»
2:3
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|08.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:0
«Краснодар»
Кубок России
|04.04.2026
|«Динамо» (Москва)
3:3
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2026
|«Спартак»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2026
|«Спартак»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|12.04.2026
|«Ростов»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0 (6:7 по пенальти)
«Спартак»
Кубок России
|05.04.2026
|«Спартак»
2:1
«Локомотив»
РПЛ
После 26-го тура «Динамо» опустилось на восьмую позицию, а «Сочи» по-прежнему замыкает таблицу.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|8
|Динамо Москва
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|11
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|12
|Динамо Махачкала
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|13
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|14
|Крылья Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
«Динамо» очень инертно выглядело в прошлом туре и в целом по делу проиграло «Рубину». Чувствуется, что москвичи с трудом докатывают до конца РПЛ, где уже не решают серьезных турнирных задач. Их очевидный фокус – на борьбе за Кубок России.
А вот мотивация «Сочи» очевидна. Команда довольно внезапно вышла на серию из трех побед, и теперь прямой вылет не кажется неизбежным. Но отставание даже от предпоследней строчки всё ещё нельзя отыграть одним матчем. Так что сочинцам необходимо продолжать набирать очки, и это выглядит посильной задачей в предстоящем матче. В первом круге эти команды уже сыграли вничью. А исторически «Сочи» – неудобный соперник для «Динамо».
С учетом коэффициентов, которые разгромны по отношению к гостям, видим смысл, например, в пари на «Обе забьют». Москвичи испытывают хронические проблемы в обороне, которые могут обостриться из-за дисквалификации Маричаля, но и сами забивают регулярно. «Сочи» же – самая пропускающая команда сезона, но терять ей толком нечего, что раскрепощает линию нападения. Да и обоюдные голы мы видели в четырех из последних пяти очных матчей соперников.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Зайнутдинов, Александров, Фернандес, Рубенс, Лунёв, Маухуб (все – травмы), Маричаль (дисквалификация)
«Сочи»: Чирков, Крамарич (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Сочи»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|31. Лещук
|35. Дёгтев
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|33. Алвес
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|3. Солдатенков
|Защитник
|Защитник
|57. Рикардо
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|28. Магаль
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|17. Макарчук
|Защитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|19. Коваленко
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Миранчук
|14. Кравцов
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Нгамалё
|8. Игнатов
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Артур
|29. Ежов
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Тюкавин
|98. Ильин
|Нападающий
|Главный тренер
|Ролан Гусев
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу значительно выше – коэффициент 1,40 на такой исход. Котировка на выигрыш сочинской команды – 7,10, а на ничью – 5,10.