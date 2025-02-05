Динамо Москва - Спартак Москва, 7 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

В последние десятилетия старейшее футбольное дерби страны немного утратило былую значимость и шарм, но у поклонников двух столичных клубов оно по-прежнему вызывает высокий интерес. Для команд это тоже отнюдь не проходная история. Даже легионеры проникаются настроениями болельщиков и по максимуму настраиваются на эти игры. Нет никаких сомнений, что и пятничное противостояние в Абу-Даби будет носить принципиальный характер. Тем более что турнирный расклад не оставляет бело-голубым вариантов: только победа оставит им шансы на выход в финал турнира.

«Спартак» участвует в форуме на правах двукратного победителя и пока этот свой статус оправдывает. В стартовом матче красно-белые одержали волевую победу над «Краснодаром», тогда как динамовцы южанам минимально уступили. Нетрудно предположить, что номинальные гости бросят большие силы в атаку. Команда Станковича это делать тоже любит и умеет. Предвидим открытый, яркий футбол и как минимум три забитых мяча на пару.