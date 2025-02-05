Динамо Москва - Спартак Москва, 7 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В ближайшую пятницу, 7 февраля, Объединенные Арабские Эмираты станут свидетелями классического дерби советского и российского футбола. Разбираемся, чего ожидать любителям ставок на спорт от противостояния «Динамо» и «Спартака» в Абу-Даби.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Москва)
07.02.2025, Пт
19:00 МСК
«Спартак» (Москва)
|П1 - 2.30
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A
Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|49
|68
|76
|226-273
|«Спартак»
|76
|68
|49
|273-226
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.02.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» (Москва)
Winline Зимний Кубок РПЛ
|27.01.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» (Москва)
Товарищеский матч
|08.11.2024
|«Динамо» (Москва)
4:1
«Химки»
РПЛ
|02.12.2024
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|28.11.2024
|«Локомотив»
0:1, пен. 3:4
«Динамо» (Москва)
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Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.02.2025
|«Спартак»
3:2
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|20.01.2025
|«Спартак»
3:3
«Черноморец»
Товарищеский матч
|07.12.2024
|«Спартак»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|01.12.2024
|«Краснодар»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|27.11.2024
|«Ростов»
2:1
«Спартак»
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Группа A: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»
Группа B: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|2. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|3. Динамо
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
В последние десятилетия старейшее футбольное дерби страны немного утратило былую значимость и шарм, но у поклонников двух столичных клубов оно по-прежнему вызывает высокий интерес. Для команд это тоже отнюдь не проходная история. Даже легионеры проникаются настроениями болельщиков и по максимуму настраиваются на эти игры. Нет никаких сомнений, что и пятничное противостояние в Абу-Даби будет носить принципиальный характер. Тем более что турнирный расклад не оставляет бело-голубым вариантов: только победа оставит им шансы на выход в финал турнира.
«Спартак» участвует в форуме на правах двукратного победителя и пока этот свой статус оправдывает. В стартовом матче красно-белые одержали волевую победу над «Краснодаром», тогда как динамовцы южанам минимально уступили. Нетрудно предположить, что номинальные гости бросят большие силы в атаку. Команда Станковича это делать тоже любит и умеет. Предвидим открытый, яркий футбол и как минимум три забитых мяча на пару.
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В прямом эфире встречу «Динамо» и «Спартака» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Последить за игрой бесплатно онлайн можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери:
«Динамо»: Майсторович (травма)
«Спартак»: Бабич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Спартак»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лунев
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|2. Даса
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|3. Бальбуэна
|4. Дуарте
|Защитник
|Защитник
|93. Лаксальт
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|68. Литвинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Чавес
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Карраскаль
|19. Медина
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Нгамале
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Маухуб
|77. Бонгонда
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Тюкавин
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Деян Станкович
|Главный тренер
Аналитический отдел Winline установил высокие коэффициенты на все три базовых рынка. Вероятность успеха «Динамо» аналитики оценили котировкой 3.10, а «Спартак» - 2.08. Предложение на ничью еще выше - 3.75. Кстати, плюс-минус такие же расклады были и перед дерби команд в чемпионате России.
Динамовцы на протяжении семи официальных матчей не побеждают спартаковцев. Эта тенденция тоже нашла свое отражение в букмекерских линиях. Шансы красно-белых на успех оцениваются выше.
Прямую трансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
В случае победы динамовцев над спартаковцами сразу три команды наберут в группе по три очка. При таком сценарии победитель этого трио определится по дополнительным показателям:
Партнерский проект