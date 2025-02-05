Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
5 февраля 7:34ГлавнаяПрогнозыФутболWinline Зимний Кубок РПЛ

Динамо Москва - Спартак Москва, 7 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Старейшее российское дерби - в Эмиратах!
Валентин Васильев

В ближайшую пятницу, 7 февраля, Объединенные Арабские Эмираты станут свидетелями классического дерби советского и российского футбола. Разбираемся, чего ожидать любителям ставок на спорт от противостояния  «Динамо» и «Спартака» в Абу-Даби.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

07.02.2025, Пт

19:00 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 2.30

Х - 3.65

П2 - 2.75

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A

Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)

Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»496876226-273
«Спартак»766849273-226

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.02.2025«Краснодар» 

1:0

«Динамо» (Москва)

Winline Зимний Кубок РПЛ

27.01.2025«Зенит» 

1:3

«Динамо» (Москва)

Товарищеский матч

08.11.2024«Динамо» (Москва)

4:1

«Химки»

РПЛ

02.12.2024«Ахмат» 

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

28.11.2024«Локомотив»

0:1, пен. 3:4

«Динамо» (Москва)

FONBET Кубок России

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.02.2025«Спартак»

3:2

«Краснодар» 

Winline Зимний Кубок РПЛ

20.01.2025«Спартак»

3:3

«Черноморец» 

Товарищеский матч

07.12.2024«Спартак»

3:0

«Пари НН» 

РПЛ

01.12.2024«Краснодар» 

0:3

«Спартак»

РПЛ

27.11.2024«Ростов» 

2:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

Состав групп 

Свернуть

Группа A: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»

Группа B: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»

Календарь игр

Свернуть
  • 30.01.2025.  19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар» - 3:2
  • 31.01.2025.  19:30. ЦСКА – «Ростов» - 1:0
  • 04.02.2025.  15:00. «Краснодар» – «Динамо» - 1:0
  • 04.02.2025.  19:30. «Зенит» – ЦСКА - 2:2, пен. - 4:1
  • 07.02.2025.  15:00. «Ростов» – «Зенит»
  • 07.02.2025.  19:30. «Динамо» – «Спартак»
  • 10.02.2025.  15:00. Плей-офф. A3 – B3
  • 10.02.2025.  19:00. Плей-офф. A2 – B2
  • 11.02.2025.  19:30. Финал

Место в турнирной таблице

Свернуть
КомандыИВНПМО
1. Спартак11003-23
2. Краснодар21013-33
3. Динамо10010-10

Прогноз на матч

Свернуть

В последние десятилетия старейшее футбольное дерби страны немного утратило былую значимость и шарм, но у поклонников двух столичных клубов оно по-прежнему вызывает высокий интерес. Для команд это тоже отнюдь не проходная история. Даже легионеры проникаются настроениями болельщиков и по максимуму настраиваются на эти игры. Нет никаких сомнений, что и пятничное противостояние в Абу-Даби будет носить принципиальный характер. Тем более что турнирный расклад не оставляет бело-голубым вариантов: только победа оставит им шансы на выход в финал турнира. 

«Спартак» участвует в форуме на правах двукратного победителя и пока этот свой статус оправдывает. В стартовом матче красно-белые одержали волевую победу над «Краснодаром», тогда как динамовцы южанам минимально уступили. Нетрудно предположить, что номинальные гости бросят большие силы в атаку. Команда Станковича это делать тоже любит и умеет. Предвидим открытый, яркий футбол и как минимум три забитых мяча на пару.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу «Динамо» и «Спартака» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Последить за игрой бесплатно онлайн можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери:

«Динамо»: Майсторович (травма) 

«Спартак»: Бабич (травма) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Спартак»:

Позиция«Динамо»«Спартак»Позиция
Вратарь1. Лунев98. МаксименкоВратарь
Защитник2. Даса97. ДенисовЗащитник
Защитник6. Фернандес23. ЧерновЗащитник
Защитник3. Бальбуэна4. ДуартеЗащитник
Защитник93. Лаксальт2. РябчукЗащитник
Полузащитник74. Фомин68. ЛитвиновПолузащитник
Полузащитник 24. Чавес18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник8. Карраскаль19. МединаПолузащитник
Полузащитник13. Нгамале5. БаркоПолузащитник
Полузащитник14. Маухуб77. БонгондаПолузащитник
Нападающий70. Тюкавин9. УгальдеНападающий
Главный тренерМарцел ЛичкаДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитический отдел Winline установил высокие коэффициенты на все три базовых рынка. Вероятность успеха «Динамо» аналитики оценили котировкой 3.10, а «Спартак» - 2.08. Предложение на ничью еще выше - 3.75. Кстати, плюс-минус такие же расклады были и перед дерби команд в чемпионате России.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Динамо» - «Спартак»?

Динамовцы на протяжении семи официальных матчей не побеждают спартаковцев. Эта тенденция тоже нашла свое отражение в букмекерских линиях. Шансы красно-белых на успех оцениваются выше.

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Спартак»?

Прямую трансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Кто выйдет в финал при равенстве очков?

В случае победы динамовцев над спартаковцами сразу три команды наберут в группе по три очка. При таком сценарии победитель этого трио определится по дополнительным показателям:

  1. Общая разница забитых и пропущенных мячей в основное время.
  2. Количество забитых голов в основное время.
  3. Разница забитых и пропущенных в основное время и сериях пенальти.
  4. Количество забитых в основное время и в сериях пенальти;
  5. Очки Fair play (отнимаются за желтые и красные карточки).
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров