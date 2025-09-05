Новак Джокович — Карлос Алькарас, 5 сентября: прогноз на полуфинал US Open

Партнерский проект
Легендарный серб Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата США 2025 года встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Чем завершится противостояние седьмой и второй ракеток мира?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 05.09.2025, не ранее 22:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Новак Джокович (38 лет, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)
Бывшая первая ракетка мира, обладатель 100 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне стал победителем на грунте в Женеве. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне дошел до полуфинала, а в Майами уступил в финале. Всего в 2025 году одержал 31 победу при девяти поражениях. Чемпионом US Open становился четырежды (2011, 2015, 2018, 2023), в прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 17 турниров ATP, в том числе шести хардовых. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме и Цинциннати (оба — хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 59 побед при шести поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Ранее соперники провели восемь официальных очных матчей. Алькарас дважды выиграл на траве и один раз на грунте. Джокович победил во всех трех матчах на харде, а также дважды был сильнее на грунте.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,27 на его победу и 4,00 на успех серба.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Семь из восьми очных матчей спортсменов продлились минимум 26 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,85 на ТБ (37,5) и 1,95 на ТМ (37,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Джокович не вошел в топ-4 посева, но именно его матч с Алькарасом в полуфинале — наиболее логичный сценарий. Серб сталкивался с локальными проблемами на нынешнем турнире, но всё же доказал, что по-прежнему в полном порядке. Испанец же за пять матчей не отдал соперникам ни сета и пребывает в прекрасной форме без видимых слабых мест.
Понятно, почему букмекеры считают универсального Алькараса фаворитом. Но Джокович умеет в такие моменты выжимать максимум из собственных ресурсов, опыта и образцовой психологической устойчивости. Полагаем, сербу по силам вновь крепко зарубиться с испанцем, а это почти постоянная история для их матчей.
Играем ТБ (35,5).