Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



4 сентября 17:35ГлавнаяПрогнозыТеннисUS Open

Новак Джокович — Карлос Алькарас, 5 сентября: прогноз на полуфинал US Open

Ждем один из лучших матчей сезона?
Александр Бокулёв

Легендарный серб Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата США 2025 года встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Чем завершится противостояние седьмой и второй ракеток мира?

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 05.09.2025, не ранее 22:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Новак Джокович (38 лет, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: Лёнер Тьен (США) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:2
  • 2-й круг: Захари Свайда (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1
  • 3-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Тейлор Фритц (США, 4) — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4

Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:5, 6:4
  • 2-й круг: Маттия Беллуччи (Италия) — 6:1, 6:0, 6:3
  • 3-й круг: Лучано Дардери (Италия) — 6:2, 6:4, 6:0
  • 4-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Иржи Легечка (Чехия, 20) — 6:4, 6:2, 6:4

Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)

Новак Джокович

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира, обладатель 100 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне стал победителем на грунте в Женеве. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне дошел до полуфинала, а в Майами уступил в финале. Всего в 2025 году одержал 31 победу при девяти поражениях. Чемпионом US Open становился четырежды (2011, 2015, 2018, 2023), в прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 17 турниров ATP, в том числе шести хардовых. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме и Цинциннати (оба — хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 59 побед при шести поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Ранее соперники провели восемь официальных очных матчей. Алькарас дважды выиграл на траве и один раз на грунте. Джокович победил во всех трех матчах на харде, а также дважды был сильнее на грунте.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,27 на его победу и 4,00 на успех серба.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

Семь из восьми очных матчей спортсменов продлились минимум 26 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,85 на ТБ (37,5) и 1,95 на ТМ (37,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ДжоковичаПобеда АлькарасаТБ (37,5)ТМ (37,5)
WINLINE4,001,271,851,95

Прогноз и ставка

Свернуть

Джокович не вошел в топ-4 посева, но именно его матч с Алькарасом в полуфинале — наиболее логичный сценарий. Серб сталкивался с локальными проблемами на нынешнем турнире, но всё же доказал, что по-прежнему в полном порядке. Испанец же за пять матчей не отдал соперникам ни сета и пребывает в прекрасной форме без видимых слабых мест.

Понятно, почему букмекеры считают универсального Алькараса фаворитом. Но Джокович умеет в такие моменты выжимать максимум из собственных ресурсов, опыта и образцовой психологической устойчивости. Полагаем, сербу по силам вновь крепко зарубиться с испанцем, а это почти постоянная история для их матчей.

Играем ТБ (35,5).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer148 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer482 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer103 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer482 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё