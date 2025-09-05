Новак Джокович — Карлос Алькарас, 5 сентября: прогноз на полуфинал US Open

Легендарный серб Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата США 2025 года встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Чем завершится противостояние седьмой и второй ракеток мира?

Дата / Время: 05.09.2025, не ранее 22:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)