Новак Джокович — Ботик ван де Зандсхулп, 9 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Ван де Зандсхулп совсем не впечатляет на старте сезона. Вот и в Индиан-Уэллсе он добыл победу в первом круге на фоне травмы Кирьоса, который снялся по ходу второго сета. Пожалуй, нидерландец выглядит очень удобным соперником для Джоковича по стартовому матчу.

Сам серб точечно подводится к крупным турнирам, но его прошлое выступление в Дохе обернулось первым за несколько лет вылетом после стартовой встречи. Очевидно, что физически легендарному чемпиону всё сложнее, но он по-прежнему выделяется колоссальным опытом и психологической устойчивостью.

Полагаем, этого хватит для победы над кризисным ван де Зандсхулпом. Возможно, локальную борьбу нидерландец завяжет, но поставим на то, что в итоге Джокович уложится в 12 выигранных геймов.