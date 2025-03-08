Новак Джокович — Ботик ван де Зандсхулп, 9 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

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Серб Новак Джокович начнет выступление на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллсе со второго круга. На этой стадии он сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом, который пробился в основную сетку как лаки-лузер. Сумеет ли бывший лидер мирового рейтинга оправдать статус фаворита?
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Дата / Время: 09.03.2025, не ранее 01:30 по московскому времени
Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и BetBoom
Новак Джокович (37 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Ботик ван де Зандсхулп (29 лет, 85-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Маккензи Макдональд (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 25)
Бывшая первая ракетка мира, обладатель 99 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Обладатель рекорда среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне на Australian Open дошел до полуфинала, но по ходу матча снялся из-за травмы. Всего в 2025 году одержал семь побед при трех поражениях. Турнир в Индиан-Уэллсе выигрывал пять раз, в прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
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Не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне прошел стартовую стадию только в Дохе и теперь в Индиан-Уэллсе, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году в основных сетках одержал две победы при пяти поражениях. В Индиан-Уэллсе лучший результат показал в 2022-м, когда дошел до третьего круга. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
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Соперники провели один официальный очный матч. В 2022 году на хардовом турнире в Астане Джокович обыграл ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:1.
Букмекеры считают серба явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,08 на его победу и 8,00 на успех нидерландца.
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Единственный очный матч спортсменов продлился 16 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,82 и на ТБ (19,5) и 1,99 на ТМ (19,5).
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Ван де Зандсхулп совсем не впечатляет на старте сезона. Вот и в Индиан-Уэллсе он добыл победу в первом круге на фоне травмы Кирьоса, который снялся по ходу второго сета. Пожалуй, нидерландец выглядит очень удобным соперником для Джоковича по стартовому матчу.
Сам серб точечно подводится к крупным турнирам, но его прошлое выступление в Дохе обернулось первым за несколько лет вылетом после стартовой встречи. Очевидно, что физически легендарному чемпиону всё сложнее, но он по-прежнему выделяется колоссальным опытом и психологической устойчивостью.
Полагаем, этого хватит для победы над кризисным ван де Зандсхулпом. Возможно, локальную борьбу нидерландец завяжет, но поставим на то, что в итоге Джокович уложится в 12 выигранных геймов.
Партнерский проект