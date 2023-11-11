Новак Джокович — Хольгер Руне, 12 ноября: прогноз на матч Итогового турнира ATP

В воскресенье, 12 ноября, в итальянском Турине стартует Итоговый турнир ATP. В первый день соревнований лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Дата / Время: 12.11.2023, не ранее 23:00 по московскому времени
Арена: Пала Альпитур, Центральный корт (Турин, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Джокович и Руне попали в Зеленую группу с итальянцем Янником Синнером и греком Стефаносом Циципасом. Спортсмены проведут матчи по круговой системе, двое сильнейших выйдут в полуфинал.
36 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева
Обладатель 97 титулов на уровне ATP, бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, установив рекорд среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). Также победил на хардовых соревнованиях в Аделаиде, Цинциннати и Париже, а на Уимблдоне уступил в финале. Всего в 2023 году на счету Джоковича 51 победа при пяти поражениях. Совместно с Роджером Федерером он владеет рекордом по числу титулов на Итоговом турнире ATP - эти соревнования серб и швейцарец выигрывали по шесть раз.
20 лет, 10-я ракетка мира, 8-й номер посева
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. Победитель четырех турниров ATP, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мюнхене, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетел в четвертьфинале, на Australian Open - в четвертом круге, а на US Open - в первом. Всего в 2023 году на счету Руне 43 победы при 22 поражениях. На Итоговом турнире ATP он выступает впервые.
Спортсмены провели четыре очных матча, между ними паритет. Джокович выиграл дважды на харде, Руне - по разу на харде и грунте. В нынешнем сезоне они одержали по одной победе друг над другом.
Букмекеры считают явным фаворитом Джоковича. Так, Winline предлагает коэффициент 1,20 на его победу против 4,70 на успех Руне.
Ни один из очных матчей соперников не продлился минимально возможное число сетов. Сейчас «Фонбет» предлагает коэффициенты 1,67 на ТБ (21,5) и 2,07 на ТМ (21,5).
Руне - неудобный соперник для Джоковича, а матчи спортсменов никогда не завершались в минимально отведенное число сетов. И каждый раз эти встречи продолжались заметно дольше двух часов. Полагаем, и в Турине нас может ждать довольно затяжное противостояние.
Джокович выиграл Мастерс в Париже на фоне проблем с желудком, поэтому есть сомнения в том, что он набрал максимальные кондиции. В любом случае обоим предстоит вкатиться в турнир, так что ставка на продолжительность матча более 90,5 минуты кажется вполне уместной.
Наша ставка выиграла, матч продлился 3 часа 4 минуты. Джокович одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.