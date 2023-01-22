Бонус до 250 тысяч рублей за ставки на теннис от «Фонбет»

Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на официальном сайте «Фонбет» , а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. Далее подтверждаете участие в акции кликом на соответствующий виджет на сайте или в мобильном приложении БК.

А дальше делаете ставки типа экспресс. Главное условие: суммарный коэффициент пари должен быть не ниже 4,00. Минимальная сумма ставки - 1000 рублей.

За каждую выигрышную ставку начисляются баллы. Они рассчитываются по формуле: количество баллов = коэффициент выигрышной ставки × 100.

500 самых активных и удачливых участников акции получат фрибеты номиналом от 1000 до 250 000 рублей.

Использовать бонус можно в ставках на любое спортивное событие. Срок действия фрибета - семь дней с момента получения. Если пари с использованием бонуса выиграет, беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.