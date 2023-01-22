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22 января 14:09ГлавнаяБонусы
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Бонус до 250 тысяч рублей за ставки на теннис от «Фонбет»

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Большой шлем - большие фрибеты!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Фонбет» дарит любителям тенниса с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» шикарные бонусы -  фрибеты от 1000 до 250 000 рублей за выигрышные экспресс-ставки на большой теннис.

Как получить бонус?

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Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на  официальном сайте «Фонбет», а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. Далее подтверждаете участие в акции кликом на соответствующий виджет на сайте или в мобильном приложении БК. 

А дальше делаете ставки типа экспресс. Главное условие: суммарный коэффициент пари должен быть не ниже 4,00. Минимальная сумма ставки - 1000 рублей. 

За каждую выигрышную ставку начисляются баллы. Они рассчитываются по формуле: количество баллов = коэффициент выигрышной ставки × 100.

500 самых активных и удачливых участников акции получат фрибеты номиналом от 1000 до 250 000 рублей.

Использовать бонус можно в ставках на любое спортивное событие. Срок действия фрибета - семь дней с момента получения. Если пари с использованием бонуса выиграет, беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Получить до 15 тысяч рублей от БК «Фонбет»

Плюсы и минусы

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+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем - ограничений нет.
+ Бонус не требует отыгрыша.
+ Делать ставки на спорт с фрибетом можно на любые дисциплины.

- Квалифицирующими считаются пари с коэффициентом от 4,00.

Заключение 

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Российские букмекерские конторы нечасто балуют специальными акциями любителей тенниса. Fonbet исправил это упущение, подготовив весьма заманчивое предложение зрителям турниров Большого шлема и просто любителям экспресс-ставок.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»: плюсы и минусы

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Рейтинг букмекеров