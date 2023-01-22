Бонус до 250 тысяч рублей за ставки на теннис от «Фонбет»

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Букмекерская контора «Фонбет» дарит любителям тенниса с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» шикарные бонусы - фрибеты от 1000 до 250 000 рублей за выигрышные экспресс-ставки на большой теннис.
Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на официальном сайте «Фонбет», а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. Далее подтверждаете участие в акции кликом на соответствующий виджет на сайте или в мобильном приложении БК.
А дальше делаете ставки типа экспресс. Главное условие: суммарный коэффициент пари должен быть не ниже 4,00. Минимальная сумма ставки - 1000 рублей.
За каждую выигрышную ставку начисляются баллы. Они рассчитываются по формуле: количество баллов = коэффициент выигрышной ставки × 100.
500 самых активных и удачливых участников акции получат фрибеты номиналом от 1000 до 250 000 рублей.
Использовать бонус можно в ставках на любое спортивное событие. Срок действия фрибета - семь дней с момента получения. Если пари с использованием бонуса выиграет, беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем - ограничений нет.
+ Бонус не требует отыгрыша.
+ Делать ставки на спорт с фрибетом можно на любые дисциплины.
- Квалифицирующими считаются пари с коэффициентом от 4,00.
Российские букмекерские конторы нечасто балуют специальными акциями любителей тенниса. Fonbet исправил это упущение, подготовив весьма заманчивое предложение зрителям турниров Большого шлема и просто любителям экспресс-ставок.
Партнерский проект